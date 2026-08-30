娛樂／恐怖片戶外廣告太嚇人 英國要禁

「李克寧 墓乃伊」電影海報。（取材自豆瓣電影）

英國廣告標準管理局（ASA）在本月上旬發布了一項引發廣泛討論的裁決：華納出品的「李克寧 墓乃伊」（Lee Cronin’s the Mummy，後簡稱「墓乃伊」）投放的戶外海報，不得再以當前形式公開展示。裁決的依據是，海報中那個皮膚灰白、半閉著一隻眼、纏滿繃帶的女孩形象，「太像真實的死去兒童」，可能令年幼兒童感到不安。

「墓乃伊」由李克寧（Lee Cronin）執導，知名導演溫子仁（James Wan）監製，雖然口碑分化，但它以低成本的黑馬姿態殺入市場，迅速斬獲不錯的票房，成為今年最具話題討論度的類型片之一。這次討論也將這部小成本電影意外帶入了更廣闊的文化視野之中。

1張海報 30起投訴

這場風波並非突如其來。早在2026年4月，這張海報出現在倫敦地鐵和英國各地的戶外廣告牌上後，便迅速引發爭議。BBC記者兼播音員薩米拉艾哈邁德（Samira Ahmed）在社群媒體 上公開表達了不滿，並表示已親自向ASA提交投訴。她寫道：「為什麼在地鐵站放這種圖像，對兒童的影響能被如此忽視（或許還應加上，對那些失去孩子的父母的影響）？」

這條貼文瀏覽量很快超過200萬次，評論區觀點激烈交鋒。記者麗貝卡里德（Rebecca Reid）表達了相似擔憂：「這張海報上周絕對嚇壞了我三歲的孩子。速食廣告和穿著透明連褲襪的女性形象被禁，結果恐怖內容卻沒問題？」最終，ASA共收到30起正式投訴。

面對指控，華納兄弟的辯解顯得頗為「機智」：他們稱海報中的女孩其實是「活著的」，準確說，是一個「活木乃伊」。他們強調，女孩面部表情中性，沒有描繪暴力、威脅或恐嚇元素，該設計也已通過倫敦交通局廣告合作相關機構的審核。電視廣告則被安排在晚上7點半以後播出，避開了兒童觀眾。然而，ASA並未接受這一說法。在裁決書中，ASA明確寫道：「由於該形象具有可識別的人類特徵，我們認為觀眾很可能將其理解為對死亡兒童的真實描繪。」

更讓華納兄弟陷入被動的是，調查還發現其違反了不在學校100米範圍內投放廣告的承諾——其中一處廣告位，可以從一家托兒所直接看到。這一事實，幾乎坐實了「廣告投放缺乏基本責任意識」的指控。

導演李克寧在事件發酵後作出了回應。他在接受採訪時為自己的創作辯護，稱恐怖電影中的殘酷畫面「有其價值，因為你會關心它發生在誰身上」。但文化批評者的視角更為複雜。有評論者指出，海報禁令折射出一個更深層的文化焦慮：在一個圖像無處不在的時代，公共空間對「死亡」的視覺呈現究竟有多少容忍度？當虛構的恐怖與真實的創傷在視覺上難以區分時，監管機構該如何劃線？

設計與審查的角力

這一次，「墓乃伊」引發的爭論並非孤例，英國廣告標準局對電影海報的禁令有著清晰的歷史脈絡。2011年，「絕命終結站5」（Final Destination 5，又譯「死神來了5」）的一張海報被ASA禁止，畫面顯示一個人類頭骨被鋼條從眼眶和口腔刺穿，被ASA禁止用於公車車身等戶外宣傳，原因是收到了13條關於「兒童被嚇到」的投訴。

更早一些，2008年，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演的「刺客聯盟」（Wanted，又譯「通緝令」）海報在英國被永久禁止。ASA在接到17宗投訴後裁定，這些海報「透過美化槍枝使用可能會縱容暴力行為」。當時英國社會正因持續的槍擊事件而焦慮，海報中裘莉持槍掃射的「酷炫」形象，被視為對社會氛圍的嚴重冒犯。

2026年初，迪士尼為「異形：地球」（Alien： Earth）投放的戶外數位海報也被ASA裁定禁止，理由是內容「具有威脅性」，可能驚嚇兒童。

「絕命終結站5」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「異形：地球」海報。（取材自豆瓣電影）

「刺客聯盟」電影海報。（取材自豆瓣電影）

如果將視線拉長，恐怖文化產品與公共審查的角力遠非近20年才有，1980年代初期，英國爆發著名的「Video Nasty」事件——大量進口的恐怖電影錄影帶因封面設計過於駭人而遭到法律打擊，從租賃商店中徹底消失。當時英國錄影帶公司為爭奪貨架空間，競相推出愈來愈出格的封面設計，直到法律介入將它們一舉清除。

那麼，這些禁令究竟是合理的公共保護，還是家長「玻璃心」的過度反應？

從監管邏輯來看，戶外廣告與電影內容存在著本質區別，電影觀眾是主動選擇進入恐怖情境的成年人，而地鐵、公車站、戶外廣告牌是「非定向媒體」——兒童、老人、創傷倖存者都無可避免。這次「墓乃伊」海報的特別之處在於，它觸及了「死亡兒童」這一文化中最敏感的視覺符號之一。ASA在裁決中特別指出，有投訴人認為該圖像會給失去孩子的父母帶來不必要的痛苦。

但反對過度審查的聲音同樣值得傾聽。華納兄弟在辯護中強調，海報並未描繪暴力、血腥或驚嚇。如果一張中性表情的「活木乃伊」面孔都能被禁止，恐怖電影該如何在公共空間宣傳自己？更進一步，對圖像的過度敏感是否意味著我們在用保護兒童的名義，將公共空間淨化為一個沒有任何不適感的「無菌」環境？

導演李克寧的那句話「它有其價值，因為你會關心它發生在誰身上」值得回味，恐怖文化之所以存在且長盛不衰，恰恰因為它迫使觀眾直面那些日常生活中被遮蔽的東西：死亡、脆弱、失控。問題在於，這種「直面」應該在什麼空間發生：是在黑暗的電影院裡由觀眾自主選擇，還是在地鐵通勤途中被動相遇？

ASA的裁決給出了一個務實的方向：電視廣告可以播，但要在晚上熱門時段以後；海報可以存在，但不能放在兒童能看到的地方。這或許不是「玻璃心」，而是一種精細化的空間倫理——承認恐怖文化有其合法位置，但也承認公共空間對不同群體的包容義務。那張灰色皮膚、半閉著眼睛的小女孩海報最終被撤下了。但關於恐怖文化邊界的爭論，遠未結束。

（取材自中國新聞周刊）