料理功夫／家常肉末炒鮮蔬

蘿蔔菜炒肉末

廚房裡常備一份炒香的肉末，是我最近養成的新習慣。

一次炒好，今天拌蘿蔔菜，明天炒黃瓜或西瓜皮。思路打開後，甚至適用於所有的蔬菜，卻有著同樣的香氣。肉末吸收了蒜香、辣椒香和醬香，只要換一種蔬菜，就是另一道風味不同的下飯菜。

真正的祕訣，其實不在調味，而是在先處理好蔬菜裡的水分。

不少人炒青菜，總覺得味道浮在表面，鍋裡卻積了一層湯汁。調味沒有少放，卻始終不夠香。後來慢慢發現，問題往往不是調味，而是蔬菜本身含水量太高，香料還沒來得及附著，味道就已經被水分帶走了。

蘿蔔菜炒肉末

1.先燒一鍋滾水，加1小匙鹽，再滴一點食用油。先讓較粗的菜梗下鍋10來秒，再把葉子全部壓進滾水中，繼續汆燙約30秒即可。這樣處理，菜梗和葉子成熟度一致，也能保持翠綠。

2.撈起後立刻放入冷水中過涼，迅速停止加熱，再盡量擠乾水分，切成細末。

3.許多人做到這裡便開始調味，其實還差最後一道功夫。把切好的蘿蔔菜放進沒有放油的熱鍋，小火慢慢翻炒，把殘留的水氣炒散，再盛起備用。經這道程序，蘿蔔菜吃起來更乾香，也更容易吸附肉末和醬汁味道。

黃瓜炒肉末

1.切薄片後，撒少許鹽抓拌，靜置10多分鐘，讓黃瓜自然析出水分，再輕輕擠掉多餘水汁。經鹽漬之後的黃瓜，依然保持爽脆，卻不會一下鍋就不斷出水，炒好的顏色鮮綠，口感也更加清爽。

2.雖然蔬菜處理方式不同，但最後都會回到同一鍋肉末。

3.鍋中放少許油，把豬絞肉慢慢炒散，不急著調味，而是耐心炒到肉粒微微焦黃，油脂自然釋出。接著加入蒜末、小米椒、辣椒碎炒香，再依序放入生抽、少許老抽、蠔油、一點白糖與白胡椒粉，讓肉末形成濃郁而平衡的醬香。

一起拌炒：

1.最後把處理好的蘿蔔菜或黃瓜倒回鍋中，大火快速翻炒，讓每一粒肉末都均勻包裹在蔬菜上即可起鍋。

2.蘿蔔菜吸收肉香，多一股清甜；黃瓜則保留爽脆口感，與肉末形成鮮明對比。同樣一鍋肉末，因為蔬菜不同，便成了兩道各具風味的家常菜。

小技巧：

1.焯水有順序，葉菜應先下菜梗，再下葉子，讓成熟度一致，避免葉子過熟、菜梗仍偏硬。

2.鹽和油是焯水好幫手，滾水中加入少許鹽和食用油，不但能保持蔬菜翠綠，也能增加底味。

3.不同蔬菜不同脫水法，蘿蔔菜適合焯水後擠乾，再用乾鍋炒去餘水；黃瓜則以少量鹽靜置殺水，更能保留爽脆口感。

4.肉末先炒香再調味，耐心把肉末炒至微微焦香，待油脂釋放後，再加入蒜末、辣椒及調味料，香氣會更加濃郁。

5.最後大火快炒，處理好的蔬菜最後才回鍋，與肉末快速翻炒即可。時間過長，蔬菜容易再次出水，影響口感與鑊氣。

6.一道菜好不好吃，祕訣常常不在調味，而在下鍋前的準備功夫。把水分處理好，味道自然留得住；該有的香氣，也才能真正走進每一口食物裡。

黃瓜炒肉末

精華 FAQ Q1：為什麼這道家常菜特別強調先處理蔬菜水分？ 因為蔬菜含水太高時，調味容易浮在表面，香料也不易附著。先把水分處理好，才能讓肉末與醬香真正包住蔬菜，吃起來更乾香入味。

Q2：蘿蔔菜和黃瓜分別適合用什麼方式去水與備料？ 蘿蔔菜先汆燙、過涼後擠乾，再用乾鍋炒散餘水；黃瓜則切片後撒鹽靜置，讓它自然出水再輕擠。兩者都能保留口感，又避免下鍋後一直出湯。

Q3：肉末應該怎麼炒，才能讓整道菜更香更有層次？ 先用少許油把豬絞肉炒散，耐心炒到微微焦黃並釋出油脂，再下蒜末、小米椒與調味料。等肉末有濃郁醬香後，最後才與蔬菜大火快炒。

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