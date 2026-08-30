料理功夫／早餐軟蛋餅
記得40多年前，在台灣辦公室附近有一個早餐攤，我常常光顧，最愛買一份軟蛋餅配豆漿。
看著老闆娘用湯勺舀起一勺薄如稀水的麵糊，倒在鍋子中央輕輕攤開，麵糊瞬間由白色轉為淡淡的米黃色軟蛋皮。
兩面煎至定型後，再倒入蛋液，立刻蓋上餅皮。等蛋液凝固後，再煎約30秒，就可以捲起來食用。
當時很羨慕老闆娘的熟練手藝，如今自己也學會做這款40多年前很喜歡的軟蛋餅，想和大家分享。
簡易免揉蛋餅糊
材料（約4張餅）：
中筋麵粉1杯、太白粉2Tbsp、鹽¼tsp、水1¼杯、蔥花¼杯。
作法：
1.全部材料攪拌均勻成麵糊。
2.平底鍋刷薄油。
3.倒入約¼杯麵糊攤平。
4.煎至表面凝固後翻面。
5.打入雞蛋1顆，鋪勻即可。
家常蛋餅皮（揉麵團）
材料（約4張餅）：
中筋麵粉1杯、玉米粉（或太白粉）2Tbsp、鹽¼tsp、溫水約160ml、沙拉油1tsp。
作法：
1.麵粉、玉米粉、鹽放入大碗拌勻。
2.慢慢加入溫水，一邊攪拌。
3.加入1tsp油，揉成光滑麵團。
4.蓋上濕布，醒麵20～30分鐘。
5.分成4等分。
6.擀成約8吋（20公分）薄圓片。
7.平底鍋不放油或抹少量油，以中小火烙約30秒。
8.翻面再烙20～30秒即可。
文章以作者兒時常買的軟蛋餅為主題，描述早餐攤現做的口感與做法，並延伸分享適合在家重現的蛋餅皮製作方式，讓讀者了解這道台式早餐的家常版本。 文中提供兩種蛋餅皮做法：一種是免揉的麵糊版，將材料拌勻後直接煎；另一種是揉麵團版，需醒麵後擀平再乾烙，適合不同料理習慣的人參考。 麵糊版要把材料攪拌均勻、鍋子刷薄油，再倒入麵糊煎至定型後加蛋；麵團版則要慢慢加水揉勻、醒麵20～30分鐘，分割擀平後以中小火烙熟。
精華 FAQ
文章以作者兒時常買的軟蛋餅為主題，描述早餐攤現做的口感與做法，並延伸分享適合在家重現的蛋餅皮製作方式，讓讀者了解這道台式早餐的家常版本。
文中提供兩種蛋餅皮做法：一種是免揉的麵糊版，將材料拌勻後直接煎；另一種是揉麵團版，需醒麵後擀平再乾烙，適合不同料理習慣的人參考。
麵糊版要把材料攪拌均勻、鍋子刷薄油，再倒入麵糊煎至定型後加蛋；麵團版則要慢慢加水揉勻、醒麵20～30分鐘，分割擀平後以中小火烙熟。
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