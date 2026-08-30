料理功夫／奶油明太子香菇高麗菜飯

這是一道口感豐富、香氣濃郁的日式風味料理，結合了奶油的滑順、香菇的濃郁鮮味與明太子的鹹香。簡單的步驟，卻能帶來宛如日式食堂般的幸福滋味。

食材準備：白飯適量、高麗菜切絲、香菇切片、蒜片適量、明太子適量、奶油一小塊、調味醬料一小包、玉米粒適量（作為配菜）。

料理步驟：

1.炒香配料：熱鍋之後，放入一小塊奶油。待奶油融化後，放入切好的蒜片與香菇片進行拌炒，直到香氣飄出且香菇呈現金黃色澤。

2.炒軟高麗菜：接著加入切絲的高麗菜，與鍋中的香菇和蒜片一同翻炒，直到高麗菜炒軟。

3.加入調味：加入適量的調味醬料，與食材充分混合均勻。

4.組合裝盤：將炒好的奶油香菇高麗菜鋪在盛好的白飯上。

5.點綴明太子：在上方放上一些明太子，旁邊擺上玉米粒，最後可撒上一點點海苔絲點綴，若家中有白芝麻或七味粉，也可以適量撒上一些，能讓這道日式風味更上一層樓。

精華 FAQ Q1：這道奶油明太子香菇高麗菜飯的主要風味特色是什麼？ 主要特色是奶油的滑順、香菇的鮮味與明太子的鹹香互相融合，再加上高麗菜的清甜與醬料提味，整體口感豐富，帶有明顯日式料理風格。

Q2：料理時第一步需要先處理哪些食材，目的為何？ 先在熱鍋中放入奶油，接著炒香蒜片與香菇，目的是讓奶油香氣和菇類鮮味先釋放出來，建立這道飯料理的基礎風味。

Q3：完成裝盤時，除了白飯和炒料，還可以怎麼做點綴？ 可以在炒好的高麗菜香菇上放明太子，旁邊擺上玉米粒，最後撒上海苔絲；若家中有白芝麻或七味粉，也能少量加入增加香氣與層次。

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