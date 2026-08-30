我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

料理功夫／奶油明太子香菇高麗菜飯

Lily
聽新聞
test
0:00 /0:00

這是一道口感豐富、香氣濃郁的日式風味料理，結合了奶油的滑順、香菇的濃郁鮮味與明太子的鹹香。簡單的步驟，卻能帶來宛如日式食堂般的幸福滋味。

食材準備：白飯適量、高麗菜切絲、香菇切片、蒜片適量、明太子適量、奶油一小塊、調味醬料一小包、玉米粒適量（作為配菜）。

料理步驟：

1.炒香配料：熱鍋之後，放入一小塊奶油。待奶油融化後，放入切好的蒜片與香菇片進行拌炒，直到香氣飄出且香菇呈現金黃色澤。

2.炒軟高麗菜：接著加入切絲的高麗菜，與鍋中的香菇和蒜片一同翻炒，直到高麗菜炒軟。

3.加入調味：加入適量的調味醬料，與食材充分混合均勻。

4.組合裝盤：將炒好的奶油香菇高麗菜鋪在盛好的白飯上。

5.點綴明太子：在上方放上一些明太子，旁邊擺上玉米粒，最後可撒上一點點海苔絲點綴，若家中有白芝麻或七味粉，也可以適量撒上一些，能讓這道日式風味更上一層樓。

精華 FAQ

  • 主要特色是奶油的滑順、香菇的鮮味與明太子的鹹香互相融合，再加上高麗菜的清甜與醬料提味，整體口感豐富，帶有明顯日式料理風格。

  • 先在熱鍋中放入奶油，接著炒香蒜片與香菇，目的是讓奶油香氣和菇類鮮味先釋放出來，建立這道飯料理的基礎風味。

  • 可以在炒好的高麗菜香菇上放明太子，旁邊擺上玉米粒，最後撒上海苔絲；若家中有白芝麻或七味粉，也能少量加入增加香氣與層次。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／早餐軟蛋餅

下一則

料理功夫／家常肉末炒鮮蔬

延伸閱讀

料理功夫／什錦海鮮炒烏龍麵

料理功夫／什錦海鮮炒烏龍麵
料理功夫／山藥蘿蔔肉片湯

料理功夫／山藥蘿蔔肉片湯
料理功夫／金平牛蒡

料理功夫／金平牛蒡
料理功夫／草莓小餅乾

料理功夫／草莓小餅乾

熱門新聞

奧德修斯10年返鄉路。(世界周刊／製表）

笑讀奧德賽／奧德修斯流浪10年 跟著荷馬文字揭密瘋狂路線

2026-08-23 14:06

料理功夫／鹽昆布醃小黃瓜

2026-08-23 02:13

料理功夫／韭菜盒子

2026-08-23 02:12
密蘇里州聖羅伯特的「66號公路霓虹燈公園」。(美聯社)

封面故事／66號公路寫百年傳奇

2026-08-23 14:04
一輛汽車正沿著歷史悠久的66號公路向新墨西哥州阿布奎基方向行駛。(美聯社檔案照)

封面故事／出發，4天3夜66號公路懷舊之旅

2026-08-23 14:10
43歲的達里歐阿莫迪(圖)和39歲的達妮耶拉阿莫迪是兄妹，也是Anthropic最具代表性的高管。(美聯社)

美國現象／Anthropic的8大天王 主導AI和舊金山未來

2026-08-23 14:12

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照