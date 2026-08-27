美收緊H-1B 印度科技業協會促重新評估
由於川普政府大幅收緊H-1B高技術人才簽證政策，代表印度IT產業的行業組織「全國軟件和服務公司協會」(Nasscom) 25日發聲明，敦促川普政府權衡H-1B簽證計畫對解決美國科技人才短缺的作用。
收緊H-1B簽證除了讓美國企業增加招聘成本及面對不確定性外，大量來自印度的科技人才面臨工作以及能否留下來的壓力，寧願返國發展。
路透報導，川普政府去年發布公告，對H-1B新申請收取高達10萬元費用，儘管今年6月遭波士頓聯邦地區法院指未經國會授權而推翻，但國土安全部 (DHS) 24 日提出一項新規定，計畫對所有受名額限制的新H-1B簽證申請徵收10萬3265元費用。
DHS此次是依據正式的聯邦行政法規推進，試圖合法化並長期推行。
Nasscom 25日發聲明指出，「長期以來，H-1B簽證計畫對解決美國短期科技人才缺口方面，發揮著重要作用」。DHS公布最新簽證收費後，該組織表示，正「積極與所有主要利益相關方進行溝通與協商」。
Nasscom宣稱，該行業已投資超過11億元，透過與大學合作以及開展相關項目，提升美國科技人才，加強美國的 STEM (科學、技術、工程和數學)人才儲備，「因此，任何擬議提高簽證費用的措施，都必須放在該計畫原本的宗旨下來看待——也就是在美國出現人才短缺時，讓雇主能夠暫時取得所需的專業技能人才。」
但Nasscom也指出，面對美國政府的不確定性，印度IT企業近年已大幅縮減對H-1B簽證的依賴，改以在地化招聘。過去5年間已擴大在美國本土的招聘規模，從而降低了透過H-1B簽證或雇用員工的數量，減緩受影響程度。
根據人才諮詢公司Xpheno數據，2025年約有1萬5100名印度專業人士返國，2024年則為9800人。
Nasscom認為，H-1B長期有助美國補足短期科技人才缺口，若大幅提高費用，將增加企業招聘成本與不確定性，也可能削弱該簽證原本的功能。 DHS提出新規，計畫對所有受名額限制的新H-1B簽證申請徵收10萬3265元費用，並改以正式行政法規推進，試圖讓政策合法化並長期實施。 Nasscom表示，印度IT企業近年已降低對H-1B的依賴，轉向在地化招聘，並在美國本土擴大招募規模，以減少簽證政策變動帶來的影響。
精華 FAQ
Nasscom認為，H-1B長期有助美國補足短期科技人才缺口，若大幅提高費用，將增加企業招聘成本與不確定性，也可能削弱該簽證原本的功能。
DHS提出新規，計畫對所有受名額限制的新H-1B簽證申請徵收10萬3265元費用，並改以正式行政法規推進，試圖讓政策合法化並長期實施。
Nasscom表示，印度IT企業近年已降低對H-1B的依賴，轉向在地化招聘，並在美國本土擴大招募規模，以減少簽證政策變動帶來的影響。
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