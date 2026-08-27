公共負擔新規3方向 透明度大幅下降 申綠之路受影響

川普政府嚴審可能使用到美國社會福利的移民簽證，若過去有領白卡等，通過審查會增加難度。圖為店家可接受電子福利轉帳卡的告示。（美聯社）

國務院 突然暫停全球簽證 ，引起移民社區高度關注。停止簽證是否與9月18日的公共負擔新規有關？格知律師事務所創辦人雷閣表示，方向上是一致的。9月18日起，國土安全部 的新規將上路，即不再提供明確的「使用哪些福利就會被拒」清單，而是改由移民官依個案進行自由裁量、綜合判斷，彈性更大、可預期性降低。

雷閣分析，在75國政策被判違法後，國務院隨即改用「培訓」移民官來暫停面談這種行政程序做法，達到類似的篩查效果，但因為不是針對特定國籍，更難被以「歧視」為由提起訴訟。川普政府此舉反映出一個模式：某項限制被法院擋下後，行政部門往往能換一種方式達到相近目的，民眾不宜因單一勝訴裁定，就認為政策已經放寬。

國務院這波「全球培訓」，很可能就是在為配合這套新標準做準備，不過這僅是推論，官方並未明確表示兩者存在直接關係。

雷閣表示，如已排定面談遭取消者，目前只能等待新通知，並注意體檢報告等文件是否會過期。

而尚未提交申請者，建議先檢視自己或家屬是否曾使用需要接受經濟狀況審查的公共福利。9月18日前提交的案件仍依舊規則審理，之後提交的案件則適用新框架，建議提前諮詢移民律師。

格知律所表示，9月18日上路有關公共負擔的新規，最值得警惕的地方，不是門檻被明文提高，而是規則透明度大幅下降。三個方向的變化，可能影響大量正在申請或準備申請綠卡的移民：

1、不再有豁免清單兜底：2022年明確豁免的白卡Medicaid、兒童CHIP醫療保險、食品券、住房補助，在新規下不再有任何清單為其「保底」。規則文本顯示，移民官今後擁有更大的自由裁量權，理論上可以將各類經濟狀況調查福利納入負面評估——但這並不代表這些福利「必然」會被計入，具體如何執行，仍要看後續USCIS政策手冊的指引及個案實務。

2、家人福利紀錄，有可能牽連申請人本人：需要格外留意的人群，包括家中有美國公民子女的移民申請人。根據凱澤家庭基金會(KFF)在新規公布後的分析，全美約有560萬名美國公民兒童，生活在有非公民家庭成員的家庭中，並領取Medicaid／CHIP兒童福利。規則前言提到，這類福利紀錄有可能被移民官納入父母的公共負擔審查。

3、經濟擔保I-864的「兜底效力」被弱化：過去，只要擔保人符合資格並簽署I-864經濟擔保書，通常足以證明申請人不會成為公共負擔，具有較強的「安全墊」作用。USCIS8月18日發布的新規，取消了這項明確的兜底規定。意即擔保人收入達標、資格符合要求，移民官仍可以綜合考量各項因素，自行判定申請人是否存在公共負擔風險。

雷閣表示，這項規則並沒有改變所有移民申請人的資格，也沒有規定所有領取政府福利的人都不能申請綠卡。它主要改變的是移民官判定「公共負擔」時所適用的審查框架。

國務院突然宣布暫停全球移民美國的申請，但估計應該是暫時的行政措施。圖為在倫敦申請簽證的民眾。（美聯社）

對正在準備提交I-485、申請境內調整身分的移民而言，新規可能帶來重要影響，尤其是曾使用政府福利、收入較低，或屬於家庭成員有的已是公民、綠卡，有的則是無證的「混合身分家庭」(mixed-status family)申請人，例如父母非公民或無證，但孩子是美國出生的天生美國公民。

根據DHS說明，2022年規則要求移民官依照較明確的框架及特定福利項目，判斷申請人未來是否可能成為公共負擔。DHS主張，該規則限制了移民官對個案全部相關因素進行評估的能力，因此決定將其撤銷。新規生效後，DHS將恢復較廣泛的裁量權，讓移民官可以根據個案全部相關因素，判斷申請人是否可能成為公共負擔。

聯邦公報表示，2026年9月18日或之後郵寄或以電子方式提交的調整身分申請，將適用新規；9月18日前提交的申請則不會因新規生效而自動轉入新的審查制度。因此，對已經準備好I-485申請文件的人而言，9月18日是一個值得留意的重要政策節點。