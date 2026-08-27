我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤 上游另有堰塞湖恐潰決

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

政庇隱形危機：B1/B2簽證若遭撤銷 工卡不代表合法身分

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
申請政治庇護人士，大都取得了工卡。(移民局官網截圖)
申請政治庇護人士，大都取得了工卡。(移民局官網截圖)

川普政府擬撤銷已申請或正在尋求庇護者持有的B1、B2商務及旅遊簽證，由於當事人並不會因此立即失去在美停留資格，也不代表會立刻遭到遣返，加上大部分政庇人士已取得工作許可，對該類簽證被撤銷掉以輕心，移民律師提醒，一旦上述措施落實，將可能對未來出入境及移民案件程序產生重要影響。

針對本報記者詢問撤銷政庇者B1、B2簽證可能帶來的衝擊，芝加哥格知律師事務所(Getech Law)創辦律師雷閣(Linda Lei)表示，申請庇護不等於取得合法身分，凡持非移民簽證在美，同時等待庇護、身分調整或其他移民程序者，不要把「有工作許可」、「案件正在審理」或「目前沒被遣返」簡單理解成自己仍然維持原有合法身分，

她表示，川普政府近期的移民政策趨勢，更加重視對「無合法身分且可被驅逐」人士的處理。如果當事人最終被認定沒有合法身分並進入移民法院程序，所面對的審理環境與單純等待庇護案件裁決將有所不同。

「簽證」與「身分」區別

雷閣表示，「簽證」與「身分」是兩個不同概念。B1、B2簽證主要是讓外國人可以前往美國口岸申請入境；入境後能合法停留多久，則由海關與邊境保護局(CBP)決定。一般B1、B2入境者一次獲准停留時間通常不超過6個月。

因此，即使國務院撤銷其護照上的B1、B2簽證，如果當事人目前人在美國，且庇護案件正在審理中，撤銷簽證並不會自動使其當天變成非法居留，也不代表政府會立即將其遣返。但雷閣指出，簽證被撤銷後，一個非常實際的影響是出境後重新入境的問題。

她解釋，如果B1、B2簽證仍然有效，持有人出境後理論上可以持該簽證再次前往美國，當然最終能否入境仍由CBP決定；一旦簽證被撤銷，當事人便不能再依靠原有的B1、B2簽證入境，未來若希望以其他非移民身分赴美，可能需要重新申請相應簽證，而且能否獲准也無法保證。

對於部分庇護申請人已取得工作許可(EAD)，是否代表其在美「身分合法」，雷閣特別提醒，庇護案件「待審」(pending)與維持某種合法非移民身分，是兩個不同概念。許多B1、B2持有人原本只獲准在美停留數個月，但庇護案件從申請到最終裁決可能需要數年。

工作許可不代表持合法身分

工作許可證同樣也不能直接等同於合法非移民身分。工作許可代表政府允許符合條件的申請人在特定期間工作，與是否維持B1、B2等非移民身分，是不同的法律問題。

雷閣說，這正是此次大規模撤銷B1、B2簽證值得注意的地方：它不一定立即造成「人被遣返」，但可能改變部分當事人未來出境、返美及移民案件處理時所面臨的法律環境。屆時這些遭撤銷觀光、商務簽證者，是否被視為「無合法身分且可被驅逐」人士處理，值得高度關注。

她說，目前全美移民法院案件積壓數量已達數百萬件，其中庇護案件占相當比例。一旦案件被移交移民法院，等待時間、聽證程序及可能面臨的遣返風險，都可能成為申請人必須面對的新問題。

雷閣表示，這也反映川普政府移民執法的一個明顯趨勢，即從過去較多針對個案的審查，逐步轉向系統性的身分及移民資格審查。

她提醒，「保持身分的連續性、保存完整的申請及出入境紀錄，並清楚了解自己目前究竟處於什麼法律狀態，重要性正在提高。」她說，這項提醒不只適用於B1、B2持有人，也適用於其他持非移民簽證、同時進行移民程序的人士。

精華 FAQ

  • 不會。律師指出，簽證與在美身分是不同概念，簽證被撤銷不代表當天就變成非法居留，也不表示政府會立即遣返；但之後的法律處境與出入境安排會明顯受影響。

  • 不代表。EAD只表示政府允許在特定期間工作，與是否維持B1、B2等非移民身分是兩回事。庇護待審、持有工卡，並不等於仍保有原本的合法入境或停留身分。

  • 最重要的是出境後可能無法再用原簽證返美，未來若要以其他非移民身分入境，得重新申請且不保證核准；同時在移民法院程序中，也可能面臨更嚴格的身分審查與風險。

簽證 庇護 移民

上一則

美收緊H-1B 印度科技業協會促重新評估

下一則

全球移民面簽暫停 分析：簽證官自由裁量權擴大 移民路更難

延伸閱讀

史上最大規模…川普政府擬撤銷20萬人簽證 鎖定申請政庇者

史上最大規模…川普政府擬撤銷20萬人簽證 鎖定申請政庇者
H-1B身分有效仍可能滯留中國 律師籲謹慎安排離美

H-1B身分有效仍可能滯留中國 律師籲謹慎安排離美
想靠政庇留美 台夫中妻家庭毀

想靠政庇留美 台夫中妻家庭毀
美機場ICE執法空前 這類人先別飛 包括移民申請處理中

美機場ICE執法空前 這類人先別飛 包括移民申請處理中

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了