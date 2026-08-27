全球移民面簽暫停 分析：簽證官自由裁量權擴大 移民路更難

川普政府一再收緊移民政策，律師提醒有意申請者必須留意9月18日的新規生效日。（路透）

據報導，川普政府已叫停全球移民簽證 的受理，以安排領事官員接受培訓。根據中國社群平台透露的資訊，在中國唯一受理移民簽證事務的美國駐廣州總領館自25日起的面簽預約全部取消，其他包括印度 、義大利等國的美國領事機構也傳出取消移民面簽預約的消息。

紐約移民律師鄒賢峰表示，美國對於移民申請者須財務狀況的規定早在近20年前就已有之，在占比最大的親屬移民領域中，申請人必須在美國擁有至少一名擔保人，以證實其本人或親屬有能力養活該名申請人，擔保人還需要與美國政府以法律合約的形式確保其違約償付能力。鄒賢峰認為，法律白紙黑字、且已行之有年，當局以此為理由叫停移民面簽，有種「找藉口」的感覺，事實上他們就是在使用各種手段給合法移民設置障礙，「反移民的態度很明確」。

移民律師劉汝華則表示，國務院此舉或為與聯邦對於移民「公共負擔」的新規對接。他表示，在此前的規定下，構成「公共負擔」的項目主要包括糧食券(SNAP)、公共住房以及長期照護等，很多移民申請人使用過「白卡」(Medicaid)福利，申請時也無人追究。但根據「公共負擔」新規，包括白卡在內、幾乎所有形式的政府福利或補貼項目均可構成移民申請被拒的理由。

此外，新規最大的變化是授予簽證官更大的自由裁量權，擴大其對申請人家庭負擔的懷疑範圍。比如，如果申請者直系親屬經濟狀況不佳，法律允許多人聯合擔任美國擔保人，但在新政策下，簽證官被允許合理懷疑擁有聯合擔保人的移民申請者財力不濟，並以「可能構成公共負擔」為理由予以拒簽。劉汝華認為，國務院的培訓重點或許就在這一方面，但正常的培訓完全可以在不影響工作的情況下輪班完成，如此以全球性叫停面簽的方式大張旗鼓地作態，令人難以理解。此後即使面簽恢復，對於大部分申請者來說，也不會是好消息。

劉汝華說，本屆聯邦政府的對移民的態度，令很多人決定暫時觀望並推遲申請。據他的一些中國客戶反饋，廣州領事館內的移民簽證櫃台近來人數稀少，甚至「空空如也」。