全球移民簽證申請 估暫停至8月底 律師：預料是暫時措施

國務院以培訓移民官為由，突然宣布停止全球的移民簽證面談，引起移民申請者緊張。（路透）

川普政府已暫時停止全球移民簽證 預約，稱需要時間培訓所有領事人員，以便篩選可能依賴公共福利的申請人。

華盛頓郵報報導，國務院 發布聲明指出，由於本月啟動的「全球培訓計畫」，各地大使館的簽證服務預約正在進行「調整」，但未說明相關預約何時恢復。

國務院聲明寫道，「一個更繁榮的美國，代表要確保簽證申請人不會依照美國法律法規的定義成為公共負擔，也不會依賴專為有需要的合格美國人保留的公共福利」，此次培訓將確保領事官員「能夠全面、一致地評估每位簽證申請人」。

匿名前國務院官員透露，全球移民簽證預約自24日起暫停，預料持續至月底。

在此之前，紐約聯邦地區法院法官瓦加斯(Jeannette Vargas)於21日駁回川普政府針對75個國家實施的簽證禁令，該禁令旨在防止可能動用公共福利的移民入境，相關培訓資料隨後陸續推出；這位前官員表示，截至25日，培訓資料仍未分發。

倫敦的美國移民律師梅麗莎・查文（Melissa Chavin）表示，她預計這項暫停移民簽證預約只是暫時性的措施。

「我不認為他們會無限期維持這種做法，尤其是針對較富裕的已開發國家，」她說。不過她指出，來自開發中國家的申請人，在新指引下可能會更難推進其申請程序。

●川政府屢收緊移民管道

川普自去年重返白宮以來，已多次採取行動收緊合法移民管道，其中不少措施都遭遇訴訟挑戰。

前總統拜登任命的瓦加斯在21日的判決中認定，該簽證禁令違反聯邦移民法中的反歧視保護，且「直接廢除」(a direct abrogation)國會賦予領事官員審查簽證資格的專屬權力。

川普政府也採取其他限縮移民的措施，國務院25日表示，計畫吊銷抵達美國後才申請庇護者所持有的商務與旅遊簽證，預計影響2016年至2026年間獲得B1、B2簽證且已申請或正申請庇護的人士，撤銷作業將以「滾動方式」進行，確切數量未公布。

根據24日公布的新規定，國務院提議向透過H-1B簽證計畫聘用外籍技術人才的雇主收取10萬3265元的費用，主張國會1990年設立的計畫搶走美國人的工作機會。

川普去年曾試圖以總統公告(presidential proclamation)的方式徵收10萬元的類似費用，今年6月遭聯邦法官宣告無效。