全球移民簽證申請 估暫停至8月底 律師：預料是暫時措施
川普政府已暫時停止全球移民簽證預約，稱需要時間培訓所有領事人員，以便篩選可能依賴公共福利的申請人。
華盛頓郵報報導，國務院發布聲明指出，由於本月啟動的「全球培訓計畫」，各地大使館的簽證服務預約正在進行「調整」，但未說明相關預約何時恢復。
國務院聲明寫道，「一個更繁榮的美國，代表要確保簽證申請人不會依照美國法律法規的定義成為公共負擔，也不會依賴專為有需要的合格美國人保留的公共福利」，此次培訓將確保領事官員「能夠全面、一致地評估每位簽證申請人」。
匿名前國務院官員透露，全球移民簽證預約自24日起暫停，預料持續至月底。
在此之前，紐約聯邦地區法院法官瓦加斯(Jeannette Vargas)於21日駁回川普政府針對75個國家實施的簽證禁令，該禁令旨在防止可能動用公共福利的移民入境，相關培訓資料隨後陸續推出；這位前官員表示，截至25日，培訓資料仍未分發。
倫敦的美國移民律師梅麗莎・查文（Melissa Chavin）表示，她預計這項暫停移民簽證預約只是暫時性的措施。
「我不認為他們會無限期維持這種做法，尤其是針對較富裕的已開發國家，」她說。不過她指出，來自開發中國家的申請人，在新指引下可能會更難推進其申請程序。
●川政府屢收緊移民管道
川普自去年重返白宮以來，已多次採取行動收緊合法移民管道，其中不少措施都遭遇訴訟挑戰。
前總統拜登任命的瓦加斯在21日的判決中認定，該簽證禁令違反聯邦移民法中的反歧視保護，且「直接廢除」(a direct abrogation)國會賦予領事官員審查簽證資格的專屬權力。
川普政府也採取其他限縮移民的措施，國務院25日表示，計畫吊銷抵達美國後才申請庇護者所持有的商務與旅遊簽證，預計影響2016年至2026年間獲得B1、B2簽證且已申請或正申請庇護的人士，撤銷作業將以「滾動方式」進行，確切數量未公布。
根據24日公布的新規定，國務院提議向透過H-1B簽證計畫聘用外籍技術人才的雇主收取10萬3265元的費用，主張國會1990年設立的計畫搶走美國人的工作機會。
川普去年曾試圖以總統公告(presidential proclamation)的方式徵收10萬元的類似費用，今年6月遭聯邦法官宣告無效。
國務院表示，因啟動全球培訓計畫，需要時間訓練領事人員，讓他們能更一致地審查申請人是否可能依賴公共福利，故先調整各地簽證預約。 匿名官員稱預約自24日起暫停，原先預料到月底；律師梅麗莎・查文則認為不會無限期持續，較可能是暫時性措施，但開發中國家申請人恐受較大影響。 除了暫停移民簽證預約，國務院還計畫撤銷部分B1、B2簽證持有者的簽證，並提議向H-1B雇主收取10萬3265元費用，顯示整體收緊移民管道。
精華 FAQ
國務院表示，因啟動全球培訓計畫，需要時間訓練領事人員，讓他們能更一致地審查申請人是否可能依賴公共福利，故先調整各地簽證預約。
匿名官員稱預約自24日起暫停，原先預料到月底；律師梅麗莎・查文則認為不會無限期持續，較可能是暫時性措施，但開發中國家申請人恐受較大影響。
除了暫停移民簽證預約，國務院還計畫撤銷部分B1、B2簽證持有者的簽證，並提議向H-1B雇主收取10萬3265元費用，顯示整體收緊移民管道。
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