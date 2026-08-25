川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府暫停全球移民簽證申請，要求領事官員接受培訓，以加強審查並篩除可能成為公共負擔的申請人，讓多國面談同步延後。

川普 政府正設法篩除被認為可能需要美方援助的人士，已暫停全球移民簽證 申請，以配合領事官員接受「深入培訓」。排定在美國大使館及領事館面談的申請人已收到電子郵件，告知時間正在重新安排，之後會再收到新的日期與時間通知。

國務院一名發言人向《金融時報》表示，國務院本月啟動「全球培訓計畫」，以「確保所有領事官員都具備充分能力，能夠全面且一致地評估每一名簽證申請人」。該發言人說：「要讓美國更加繁榮，就必須確保簽證申請人不太可能成為美國法律與法規所定義的公共負擔，也不太可能依賴保留給有需要且符合資格之美國人的公共福利。」

國務院沒有說明面談何時恢復。上述發言人表示：「為了配合這項深入培訓，簽證服務的預約安排將進行調整。」

川普總統把打擊無證移民作為總統任期核心政策之一，同時對簽證及綠卡實施新限制，並終止幾乎所有難民安置。此次暫停移民簽證申請，是在聯邦法官上周推翻川普禁止來自75個、以較貧窮國家為主，且被政府認為可能需要援助的移民提出申請後，也是川普政府最新一項收緊入境美國的行動。

自2025年以來，即使許多人合法居住並工作於美國，部分人士甚至與美國人結婚或育有美國籍子女，川普政府仍要求移民簽證申請人必須在國籍所在國辦理申請。華府移民法律事務所Fragomen律師西蒙斯（Brian Simmons）表示，許多受影響的申請人「已經花費數千美元，並為了參加原定面談打亂自己的生活，結果面談卻在最後一刻被取消」。

從印度孟買到義大利拿坡里，都有人在網路留言板上發文，對移民申請程序中斷表達不滿。一名網友在Reddit寫道：「讓我不滿的是，人們為了辦這件事特地出國，結果他們卻取消面談。」另一人警告：「大約8個月前，印度一批H1B簽證面談也發生完全一樣的事情」，其中有些人至今仍被困在海外，而且丟了工作。