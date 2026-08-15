一通神秘電話 讓美軍遣返妻從巴西回美 有望申請綠卡

埃利亞瑟遭拘留期間，她的丈夫、陸軍中士哈拉米洛只能看著照片思念妻子。(美聯社)

川普政府推行大規模移民遣返 政策，取消軍眷保護措施，一名美軍士官的妻子埃利亞瑟(Maisa Lopes Eliaser)在聯邦移民拘留中心監禁一個多月，搭上遣返班機回到巴西 。不料在最後一刻峰迴路轉，移民官員接到一通神秘電話，接著便將她帶回美國；目前埃利亞瑟已安全回家和先生團聚。

有數十名美軍眷屬或父母遭到移民當局被拘留，埃利亞瑟是其中之一。她的遭遇經媒體報導後，國會民主黨議員對軍人及其家屬遣返問題展開調查。

埃利亞瑟12日被送上遣返班機，負責押送的移民暨海關執法局(ICE)官員接到一通電話後，問她想留在巴西或返回美國。她選擇了後者。

埃利亞瑟的丈夫、陸軍中士哈拉米洛(Alexis Jaramillo)說，他們不知道究竟是誰打了這通電話。

同架班機上其他被遣返者紛紛下機後，埃利亞瑟卻留在機上，然後原機返回路易斯安納州；ICE官員告訴埃利亞瑟，她因為相關報導成為新聞人物了。

國土安全部(DHS)先前稱，32歲埃利亞瑟2019年持旅遊簽證入境美國後逾期滯留，4月15日遭移民法官簽發最終遣返令。

43歲的哈拉米洛在陸軍服役十餘年，7月8日妻子被拘留後請假在家照顧五歲兒子。他說，退役海軍上校、民主黨籍現任亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)曾關切過他妻子的案子。

致力協助遭遺返軍眷的非營利組織Repatriate Our Patriots負責人詹姆斯(Danitza James)說，將盡全力讓每個面臨拘留的軍眷都獲得同樣的公正機會。

哈拉米洛是美國公民，兩人於2024年結婚。埃利亞瑟7月在移民預約面談時被拘留，將於17日再次面談，重啟綠卡 申請程序。這對夫婦仍然憂心忡忡，埃利亞瑟害怕再次被送進拘留中心。她形容在那裡被當作動物般對待。

最近另一起備受矚目的軍眷遭拘留遺返案也出現類似轉折。 22歲拉莫斯(Annie Ramos)被ICE拘留後因為公眾強烈抗議，最終獲釋，