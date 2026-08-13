打擊生育旅遊 國務院成立工作組加強執法 上月取消逾600份簽證

國務卿魯比歐宣布，「生育旅遊預防工作小組」運作第一個月已撤銷600多份簽證。(美聯社)

國務卿魯比歐(Marco Rubio)12日宣布，「美國公民身分不容買賣」，為展開新一波打擊「生育旅遊」網絡，國務院 已成立新的「生育旅遊預防工作組」，調查簽證 持有者的活動，以識別出促成生育旅遊的網絡，並對涉嫌參與者採取執法行動。工作小組運作第一個月已撤銷600多份簽證。

不過，新聞周刊(Newsweek) 報導，魯比歐1971年在邁阿密出生時，他的古巴 移民父母抵美約15年，當時仍非美國公民；魯比歐正是依據憲法第十四修正案出生公民權原則，一出生即成為美國公民。如今，他站在這場激烈政治辯論最前沿，帶頭遏制濫用出生公民權。

魯比歐在X平台發文指出，「『生育旅遊』團夥透過精心策畫、利用美國法律漏洞牟利。他們教唆外國人欺騙美國簽證系統，安排旅行和住宿，甚至偽造文件；目的就是要幫外國公民為其子女取得美國公民身分。」

國務院尚未公布涉及簽證撤銷的國家詳情，也未透露工作組針對的具體組織。魯比歐表示，「國務院將動用一切手段來瓦解生育旅遊網絡，捍衛美國公民身分的完整性。」

移民政策研究所(Migration Policy Institute)學者普澤爾-卡瓦諾(Colleen Putzel-Kavanaugh)指出，「在美國境內分娩本身並不違法，但故意來美生產、以及魯比歐描述的那些公司做出的簽證詐欺等行為，都是犯罪。」「『生育旅遊』指的是來美唯一目的就是要生下子女，使子女取得美國公民身分。它與魯比歐的出生情況或是無證父母在美生子情況不同；但確實都屬於出生公民權範疇。」

新聞周刊報導，懷孕期間前往美國本身不違法；法律問題在於旅行者的主要目的，以及孕婦是否如實陳述其目的。

普澤爾-卡瓦諾指出，「以前政府主要關注的是針對生育旅遊公司的刑事調查，但川普第一任政府格外關注生育旅遊，對懷孕者申請旅遊簽證，審查更嚴格。」

國務院2020年1月起規定，若領事官員有理由相信簽證申請人的主要目的是在美生育使孩子獲得公民身分，應拒絕B類訪客簽證申請。

「生育旅遊預防工作小組」運作第一個月已撤銷600多份簽證。(美聯社)

「生育旅遊預防工作小組」運作第一個月已撤銷600多份簽證。(美聯社)