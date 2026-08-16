醫藥／呼吸突短促 肺栓塞標準症狀
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人體血液在受傷後凝結的能力是防止失血過多的重要機制。但正常狀況外形成的血栓也可能導致中風、心臟病等嚴重的健康問題。根據疾病管制暨預防中心（CDC），美國每年約有90萬人出現血栓問題，大約6到10萬人死於血栓併發症。
醫師表示，瞭解血栓可能的症狀，有助於及早治療，避免發生更嚴重的問題。
Parade報導，俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心的肺科醫師帕森斯（Jonathan Parsons）說，對血栓症狀有所意識非常重要，早期發現有助於採取醫療措施，降低器官或組織受到永久傷害的風險。但不是所有血栓症狀都很明顯，有些症狀容易跟其他疾病混淆。
血管外科醫師易克里斯多福（Christopher Yi）說，自發性的血栓通常源於腿部，本身並不致命，但有時候會脫落並跑到肺部內，卡在肺動脈裡阻礙血流，形成肺栓塞（pulmonary embolism）。這可能導致肺部永久損傷，血液裡氧氣濃度降低，其他器官因為無法獲得充足的氧氣而受損，甚至有可能致命。
帕森斯說，「呼吸短促」是肺栓塞的標準症狀，因為血栓影響肺與氧氣運送，阻塞的動脈讓血液無法到達一部分的肺，所以血流無法有效率地吸收氧氣，導致呼吸短促。堵塞通常是突然發生，因此身體沒有時間代償過低的氧氣濃度，可能會產生突發性、嚴重性的呼吸短促。
不過呼吸短促也可能是身材走樣、氣喘或感冒的症狀，很難精準想到是血栓。帕森斯說，血栓造成的呼吸短促通常隨著深呼吸而更嚴重。
雖然突發性的呼吸短促就應該注意可能為肺栓塞，但醫師提醒也需要注意以下血栓相關症狀，包含呼吸變快、胸痛（咳嗽或深呼吸會更嚴重）、心跳變快、咳嗽與咳血、血壓過低、頭重腳輕、暈倒。
也許出現其中一兩個症狀，會讓人視為其他小病而忽略，但醫師表示如果自己或身邊的人出現這些症狀要嚴肅看待，最好盡快尋求醫療處理。
因為血栓堵住肺動脈後，血液無法順利到達部分肺部，氧氣交換受阻，就會出現突然且明顯的呼吸短促，且常在深呼吸時更嚴重。 醫師提醒還要留意呼吸變快、胸痛、心跳加速、咳嗽或咳血、血壓過低、頭重腳輕與暈倒等症狀，單獨或合併出現都不應輕忽。 不要把症狀當成小感冒或疲勞而拖延，應儘速尋求醫療協助，讓醫師評估是否為血栓或肺栓塞，以降低器官受損與致命風險。
精華 FAQ
因為血栓堵住肺動脈後，血液無法順利到達部分肺部，氧氣交換受阻，就會出現突然且明顯的呼吸短促，且常在深呼吸時更嚴重。
醫師提醒還要留意呼吸變快、胸痛、心跳加速、咳嗽或咳血、血壓過低、頭重腳輕與暈倒等症狀，單獨或合併出現都不應輕忽。
不要把症狀當成小感冒或疲勞而拖延，應儘速尋求醫療協助，讓醫師評估是否為血栓或肺栓塞，以降低器官受損與致命風險。
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