醫藥／呼吸突短促 肺栓塞標準症狀

醫師提醒，「呼吸短促」是肺栓塞的標準症狀，不可輕忽；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 血栓雖能止血，異常形成卻可能引發中風與心臟病。

血栓雖能止血，異常形成卻可能引發中風與心臟病。 重點二： 肺栓塞常由腿部血栓脫落堵住肺動脈，嚴重時致命。

肺栓塞常由腿部血栓脫落堵住肺動脈，嚴重時致命。 重點三：突發呼吸短促最具代表性，並常伴隨胸痛、咳血與暈厥。

人體血液在受傷後凝結的能力是防止失血過多的重要機制。但正常狀況外形成的血栓也可能導致中風 、心臟病 等嚴重的健康問題。根據疾病管制暨預防中心（CDC ），美國每年約有90萬人出現血栓問題，大約6到10萬人死於血栓併發症。

醫師表示，瞭解血栓可能的症狀，有助於及早治療，避免發生更嚴重的問題。

Parade報導，俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心的肺科醫師帕森斯（Jonathan Parsons）說，對血栓症狀有所意識非常重要，早期發現有助於採取醫療措施，降低器官或組織受到永久傷害的風險。但不是所有血栓症狀都很明顯，有些症狀容易跟其他疾病混淆。

血管外科醫師易克里斯多福（Christopher Yi）說，自發性的血栓通常源於腿部，本身並不致命，但有時候會脫落並跑到肺部內，卡在肺動脈裡阻礙血流，形成肺栓塞（pulmonary embolism）。這可能導致肺部永久損傷，血液裡氧氣濃度降低，其他器官因為無法獲得充足的氧氣而受損，甚至有可能致命。

帕森斯說，「呼吸短促」是肺栓塞的標準症狀，因為血栓影響肺與氧氣運送，阻塞的動脈讓血液無法到達一部分的肺，所以血流無法有效率地吸收氧氣，導致呼吸短促。堵塞通常是突然發生，因此身體沒有時間代償過低的氧氣濃度，可能會產生突發性、嚴重性的呼吸短促。

不過呼吸短促也可能是身材走樣、氣喘或感冒的症狀，很難精準想到是血栓。帕森斯說，血栓造成的呼吸短促通常隨著深呼吸而更嚴重。

雖然突發性的呼吸短促就應該注意可能為肺栓塞，但醫師提醒也需要注意以下血栓相關症狀，包含呼吸變快、胸痛（咳嗽或深呼吸會更嚴重）、心跳變快、咳嗽與咳血、血壓過低、頭重腳輕、暈倒。

也許出現其中一兩個症狀，會讓人視為其他小病而忽略，但醫師表示如果自己或身邊的人出現這些症狀要嚴肅看待，最好盡快尋求醫療處理。