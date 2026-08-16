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醫藥／口腔有臭蛋味 暗藏健康風險

聯合新聞網
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研究顯示，口臭恐暗藏身體健康的危機；示意圖。（圖／123RF）
研究顯示，口臭恐暗藏身體健康的危機；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：口氣異味可能反映糖尿病、腎臟或肝臟功能異常。
  • 重點二：水果味、金屬味、魚腥味、臭蛋味與霉味各有警訊。
  • 重點三：持續異常口臭應及早就醫，口氣分析可助早期診斷。

你有注意過自己的口氣嗎？除常見口腔清潔不佳、飲食習慣等原因外，「每日郵報」指出，口臭有時也是身體內部疾病的徵兆，特定氣味甚至可能與糖尿病、肝臟或腎臟功能異常有關。專家提醒，若出現異常氣味且持續不散，應提高警覺及早就醫檢查。

英國牙科技術專家張艾倫（Allen Zhang）近日指出，口氣其實是身體健康的重要觀察指標之一，某些特定氣味可能反映出潛在的代謝或器官功能異常。他歸納五種常被忽視的口氣異味，其中包括水果味、金屬味、魚腥味、臭蛋味與霉味，每一種背後都可能潛藏不同的健康風險。

張艾倫指出，若口氣帶有明顯水果味或類似去光水味，可能與糖尿病有關。這類氣味通常來自血中酮體濃度過高，是身體分解脂肪後產生的代謝物，常見於糖尿病控制不佳的患者。

若口氣聞起來像金屬，可能與腎功能異常或重金屬中毒有關。當腎臟無法有效排除代謝廢物時，尿素會在唾液中轉化為氨，引發類似金屬的異味。

魚腥味口臭則可能與罕見的代謝異常症「三甲基胺尿症（trimethylaminuria）」有關，該疾病導致身體無法分解帶有魚腥味的三甲胺。此外，肝功能嚴重受損時也可能出現魚腥味口氣，這種現象稱為「肝臭症（fetor hepaticus）」，代表肝臟無法有效清除血液中的特定毒素。

若口氣聞起來像臭雞蛋或硫磺，可能是腸胃功能失調導致，尤其與胃內產生的硫化氫氣體有關，常見於腸胃道菌叢失衡或消化異常者。

最後，霉味口氣可能來自肝臟或腎臟的慢性功能衰退。這些異味並非單純衛生問題，而是身體健康異常的重要線索。

張艾倫表示，新型口氣分析技術已可透過揮發性硫化物或酮體等成分辨識潛在疾病，協助早期診斷。

精華 FAQ

  • 這類氣味常與血中酮體濃度過高有關，可能是糖尿病控制不佳的徵兆。身體分解脂肪後產生酮體，若持續偏高，就可能從口氣中聞出水果味或去光水味。

  • 金屬味可能與腎功能異常或重金屬中毒有關；魚腥味可能見於三甲基胺尿症或嚴重肝功能受損；臭蛋味則常與腸胃失調、菌叢失衡及硫化氫氣體增加有關。

  • 因為異常口氣不一定只是衛生問題，也可能是身體代謝或器官功能出現警訊。若氣味持續不散，透過口氣分析與進一步檢查，有助及早發現糖尿病、肝腎問題。

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