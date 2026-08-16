醫藥／吞嚥困難 揪食道癌晚期
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58歲林先生菸酒不離身，最近一個月只能攝取流質飲食，起初以為是消化不良，在診所就醫多次未改善，直到明顯吞嚥困難才警覺不對勁，轉至台灣桃園醫院檢查，確認罹患食道癌合併淋巴轉移，屬於癌症晚期。
桃園醫院血液腫瘤科主任白日東表示，食道癌的病患初期症狀不明顯，也不易從理學檢查發現，所以很難早期診斷，食道癌典型症狀為吞嚥困難或體重減輕，其他為胸痛、頸部腫塊、上腹痛或嘔吐、聲音沙啞等，症狀時間從10多天至一年多不等；病患這次的主要警訊是「吞嚥困難」，是食道腫瘤壓迫導致管腔狹窄的典型表現。
白日東說，這名患者在短短一個月內，從正常飲食變成只能喝湯、牛奶，實際上就是因為腫瘤已經阻塞超過一半的食道空間，但病患不覺得是警訊，錯失更早檢查的良機。
白日東說明，臨床上懷疑食道癌時，視情況會安排一系列檢查，如胃鏡檢查及切片、胸部及腹部電腦斷層、正子攝影、內視鏡超音波、支氣管鏡檢查等。治療方式包括內視鏡治療、手術治療、放射線治療、化學治療、標靶及免疫治療。林先生的腫瘤較大，已有淋巴轉移，並不適合立即開刀，所以治療方向會先以化學治療合併放射線治療為主。
桃園醫院護理師簡宜蘋提醒，癌症常有細微警訊，容易被忽略，平時應重視吞嚥變化，若出現持續喉嚨卡卡、吞嚥不順、胸口悶脹等症狀，應及早就醫，食道癌也能有效被控制。另外，食道癌的發生，和飲食習慣及生活壓力有很大關係，建議三餐定時定量、多食含β胡蘿蔔及維他命Ｃ蔬果，少吃醃漬、煙燻、油煎及富含亞硝胺食物，此外避免吃太燙的食物等，多運動，定期健檢，遠離菸酒，緩解生活緊張，就是避免得到食道癌的最重要的方法。
他起初以為是消化不良，多次就醫未改善，後來出現明顯吞嚥困難，連正常飲食都做不到。到醫院檢查後，確認罹患食道癌，且已合併淋巴轉移，屬於晚期。 典型症狀包括吞嚥困難、體重減輕，另外還可能出現胸痛、頸部腫塊、上腹痛、嘔吐或聲音沙啞。因為初期症狀不明顯，理學檢查也不易發現，所以常延誤診斷。 由於腫瘤較大且已有淋巴轉移，暫不適合立即手術，治療將先以化學治療合併放射線治療為主。平時則應遠離菸酒、定時定量飲食、少吃醃漬燻烤食物並定期健檢。
精華 FAQ
他起初以為是消化不良，多次就醫未改善，後來出現明顯吞嚥困難，連正常飲食都做不到。到醫院檢查後，確認罹患食道癌，且已合併淋巴轉移，屬於晚期。
典型症狀包括吞嚥困難、體重減輕，另外還可能出現胸痛、頸部腫塊、上腹痛、嘔吐或聲音沙啞。因為初期症狀不明顯，理學檢查也不易發現，所以常延誤診斷。
由於腫瘤較大且已有淋巴轉移，暫不適合立即手術，治療將先以化學治療合併放射線治療為主。平時則應遠離菸酒、定時定量飲食、少吃醃漬燻烤食物並定期健檢。
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