養生／智慧手機頸 引發身心不適

醫師提醒，常常低頭查看手機內訊息，可能會罹手機頸因而傷害健康；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長期低頭滑手機可能引發頸部僵硬與自律神經失衡。

長期低頭滑手機可能引發頸部僵硬與自律神經失衡。 重點二： 疲倦、睡眠差、情緒低落等不適都可能與手機頸有關。

疲倦、睡眠差、情緒低落等不適都可能與手機頸有關。 重點三：孩童也需學正確姿勢，避免螢幕使用造成身心傷害。

現代人不可或缺的智慧型手機，卻可能成為身心健康的隱形殺手。日本 腦神經外科醫師松井孝嘉在著作「不調の9割は「スマホ首」が原因」（九成不舒服的原因是手機頸）指出，不適當使用手機所引發的「智慧型手機頸」，已成為多數人身體不適的元凶，甚至認為九成的不適都與此有關，看似小事的「低頭」習慣，究竟如何悄悄瓦解我們的健康。

每天覺得累、早上起不來、容易感冒、怕冷怕熱、天氣變差就身體不舒服，這些看似「日常小毛病」，其實可能來自於頸部的慢性僵硬。松井認為，長時間使用智慧型手機會讓頸部肌肉疲勞，自律神經失衡，進而導致各種身心不適。

這些症狀看似輕微，卻可能是頸部疾病正在悄悄進行的證據。尤其是經常低頭滑手機者，更應將所有微妙的不適與「頸部問題」聯想起來。

肩頸僵硬、疲倦、胃口差

換言之，不論是疲倦、睡眠障礙、肩頸僵硬、胃口不佳、意志消沉、情緒不穩，甚至是憂鬱感，這些都有可能是長期低頭造成的「智慧型手機頸」所引發的連鎖反應。

松井指出，雖然他自己每天也使用智慧型手機，但問題不在於「用不用」，而在於「怎麼用」，只要使用姿勢正確，不給頸部造成負擔，智慧型手機就是提升生活便利的好幫手。但若長時間低頭使用，不僅手機會成為頸病製造機，更可能引發全身不適與心理健康問題，嚴重者甚至會危及生命。他強調，這不僅限於手機，也包括平板、電腦、遊戲機等所有螢幕裝置。

頸部疲勞 腦部能量下降

2020年出版的暢銷書「スマホ脳」（智慧型手機腦），指出手機讓大腦分心、上癮、導致憂鬱與學力退化。但松井醫師認為，這些症狀其實源自頸部問題。

他指出，臨床上大多數憂鬱、專注力下降、睡眠障礙、焦慮等症狀患者，在治療頸部肌肉之後，症狀皆顯著改善，這證實了「手機頸」才是真正元兇，當頸部肌肉僵硬，神經系統運作便會失調，進而影響大腦功能。

他更警告，頸部長期疲勞會造成腦部能量下降，嚴重時甚至導致患者喪失求生意志，進而走向自殺。這並非誇大，臨床證據已累積數千例。

教孩童正確使用手機

現代孩子從小就接觸手機、平板與遊戲機，低頭姿勢早已成為習慣。盡管孩童頸部肌肉本應強韌靈活，但若長期低頭不動，頸部負擔自然增加，影響健康。

過去20年來，戶外活動逐漸減少，孩子在家長時間打電玩，導致他們也開始出現「智慧型手機頸」症狀，例如注意力下降、記憶力變差、學習意欲低落、疲倦、睡眠問題，進而造成學力下滑與情緒不穩等現象。

如今，小學生、中學生出現肩頸痠痛、頭痛、胃痛、動悸、易怒、憂鬱等情形越來越多，多數小兒科醫師即使知道這是自律神經異常引起，卻缺乏對應療法，松井則花了35年才發展出有效治療方式，凸顯其複雜性。

面對智慧型手機頸席捲校園的現況，松井呼籲，不能只是禁止孩子使用裝置，應該從小教育正確姿勢與使用習慣，才能保護孩子身心健康。