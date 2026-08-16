養生／對抗重金屬入侵 腸道菌有解毒功能

家提醒，從日常生活就要注意健康的防線，喝乾淨的水、少吃高風險食物、重視居家環境安全，有助於身心健康；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重金屬汙染可能存在水、土、空氣與食物中。

重金屬汙染可能存在水、土、空氣與食物中。 重點二： 鉛對兒童孕婦危害大，長期暴露恐傷腦腎心。

鉛對兒童孕婦危害大，長期暴露恐傷腦腎心。 重點三：部分乳酸菌可抓住腸道鉛，幫助排出體外。

醫師張家銘在臉書指出，生活裡的威脅有時比我們想的更安靜；他表示，愈來愈多人察覺，生活中有些我們看不到、摸不著的東西，卻正在一步步累積在身體裡，慢慢改變健康的走向，特別是重金屬汙染，跟我們想的距離，遠比預期近得多。

這些汙染物藏在哪？張家銘指出，在水裡、土裡、空氣，甚至食物裡。鉛、砷、汞、鎘、鉻，這些聽起來像是工廠或實驗室才會出現的名詞，事實上早就成為我們日常生活的一部分。舊水管、被汙染的農田、海洋裡的魚，甚至空氣中飄散的塵埃，這些都可能是讓我們「默默吃下去」的來源。

尤其鉛，很多人以為早就沒事了，實際上，老舊的水管、舊社區的環境，還是可能悄悄把鉛帶進我們的水杯和餐桌裡。鉛沒有安全劑量，尤其對孩子和孕婦來說，風險更是高得嚇人。

張家銘指出，鉛影響腦部發育，讓孩子的學習、專注、情緒都受到影響，甚至可能增加未來罹患精神疾病的機率。大人長期累積鉛，則可能引起高血壓 、腎病、心血管疾病 ，還和貧血、不孕、流產有關；更糟的是，鉛會藏在我們的骨頭裡，年紀大了、骨質流失時，還會被釋放出來，重新傷害身體。

這些重金屬不只是會累積，更因為我們幾乎沒辦法排掉它。進了身體，就會在那裡悄悄做破壞，影響腦、腎、免疫，甚至影響下一代。研究早就證實，長期暴露重金屬，和腦部退化、心血管疾病、癌症、免疫失衡等慢性病脫不了關係。

張家銘指出，環境汙染已經不只是「環保議題」，而是每個人日常的健康問題。而這件事，並不是遙遠未來才要煩惱，而是此時此刻，已經發生在我們身邊的現實。

我們的身體，其實每天都在默默「扛毒」。張家銘指出，人體的解毒能力、抗氧化力，並不見得能應付這些長期而微量的汙染威脅，重金屬進了身體，首先受傷的往往是粒線體，這個細胞發電廠一旦出問題，身體容易出現氧化壓力、細胞損傷，接著慢性發炎找上門。而慢性發炎，正是各種疾病的溫床，從神經退化、心血管病，到腸胃問題、甚至情緒，都有關聯。

更加現實的是，就算我們再小心吃喝，也很難百分之百避開這些汙染。這不是一天、兩天造成的問題，而是10年、20年，悄悄在身體裡累積，終於有一天，換來不健康的結果。

張家銘指出，這幾年大家都知道腸道健康很重要，但其實腸道菌也和我們對抗汙染有關。最近研究發現，有些特定的乳酸菌，可以幫助「抓住」腸道裡的鉛，把它從腸道排出去，減少進入血液的機會。

健康的防線，其實從日常就能開始。張家銘指出，我們或許無法完全避免汙染，但至少可以減少曝露，喝乾淨的水、少吃高風險食物、重視居家環境安全，這些看似小事，其實才是最紮實的守護。