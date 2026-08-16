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養生／夏天吃西瓜有8大好處

王郁婷
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研究顯示，西瓜汁比白開水更能幫助運動員恢復水分，因其天然糖分與電解質比例恰當。（...
研究顯示，西瓜汁比白開水更能幫助運動員恢復水分，因其天然糖分與電解質比例恰當。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：西瓜含水量逾9成，可補水並維持電解質平衡。
  • 重點二：富含L-瓜胺酸、鉀與茄紅素，有助運動恢復。
  • 重點三：雖有多種健康好處，但屬高升糖水果應適量食用。

炎炎夏日，冰涼的西瓜不僅消暑，更可能是健康的天然補給站。營養師指出，西瓜是清甜多汁、能補充水分的水果，更富含許多對健康有益的成分。

1.保持電解質平衡

西瓜有助排出體內多餘水分，卻不會像某些利尿劑那樣造成鈉或鉀的流失。在高溫之下，這樣的平衡特別重要。一項研究顯示，西瓜汁比白開水更能幫助運動員恢復水分，因其天然糖分與電解質比例恰當。

2.含水量逾9成助補水

西瓜超過九成都是水分，營養學教授Joan Salge Blake表示，許多長者容易缺水，適量吃西瓜能在餐點中「偷渡」補水。她還建議，可將西瓜切塊冷凍，當作冰塊加入飲水中增添風味。

3.運動後天然修復飲品

西瓜中的L-瓜胺酸（L-citrulline）能幫助血液循環並減緩肌肉痠痛，搭配其水分、天然糖、鉀、鎂與維生素B6，能加速身體從運動中恢復。對運動愛好者而言，是不需沖泡的「天然恢復飲」。

4.幫助腸道順暢運作

西瓜高含水量加上些許可溶性纖維，能溫和促進腸道蠕動，減少夏季因悶熱而出現的輕度便祕或消化遲緩。營養師形容它是「友善腸道的自然助攻」。

5.低熱量又營養豐富

西瓜含鉀、維生素A與C，以及膳食纖維，還富含β-胡蘿蔔素、β-隱黃素與茄紅素等抗氧化物，能中和自由基，預防慢性病如心血管疾病與攝護腺癌，堪稱夏日的「天然綜合維他命」。

6.對牙齒友善 不易蛀牙

牙醫Dr. Sandip Sachar指出，西瓜不黏牙、酸度低，還能促進唾液分泌，有助清潔口腔、保護琺瑯質，對牙齒敏感或牙齦退縮者特別適合，是夏天的「安全水果選項」。

7.有益心血管健康

西瓜中的L-瓜胺酸與精胺酸，能促進一氧化氮生成，有助血管擴張與彈性，促進血液流動、降低血壓與壞膽固醇。其高濃度的茄紅素也具有抗發炎與護心作用。

8.改善腦部與情緒健康

L-瓜胺酸促進腦部血流，維生素B6則參與血清素與多巴胺的生成，有助情緒穩定。此外，研究指出，每日攝取西瓜汁能顯著提升茄紅素濃度，減緩腦部氧化壓力，對更年期女性尤其有益。

升糖指數高 食用勿過量

營養師夏子雯表示，紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於護眼、保護黏膜健康、抗氧化，礦物質鉀則有助於降血壓和排出身體多餘水分。

不過，西瓜屬於高升糖指數的水果，千萬要記得不過量，建議「每次食用量約8分滿的碗，一天至多2碗」。

精華 FAQ

  • 因為西瓜超過9成是水分，能幫助身體補充水分並維持電解質平衡，對長時間待在高溫環境、容易流汗或缺水的人特別有幫助。

  • 西瓜含L-瓜胺酸、鉀、鎂與維生素B6，能幫助血液循環、減緩肌肉痠痛，並加速運動後恢復，因此可視為天然的恢復飲品。

  • 因為西瓜屬於高升糖指數水果，吃太多可能影響血糖控制。營養師建議每次約8分滿1碗、一天最多2碗，較能兼顧健康與安全。

便祕 西瓜

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