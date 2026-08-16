養生／早上吃黑巧克力 擊退吃吃甜食渴望

想要提神醒腦、提升專注力，早上10點到11點吃黑巧克力最適合。(本報資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黑巧克力宜選70%以上可可含量，並避免高糖添加。

黑巧克力宜選70%以上可可含量，並避免高糖添加。 重點二： 早上10時到11時吃，有助提神並降低當日甜食渴望。

早上10時到11時吃，有助提神並降低當日甜食渴望。 重點三：下午或晚餐後吃，各有飽足、情緒與睡眠相關效益。

黑巧克力一直被視為對健康有益的食物，不過，吃黑巧克力的「時間點」也可能影響其效果。營養與健康專家指出，根據不同目的與生活作息，選對時間吃黑巧克力，能發揮更大效益。但前提是「適量」，並選擇可可含量70%以上、避免高糖添加，才能真正享受黑巧的健康價值。

美國註冊營養師Lee Cotton和整合營養專家Lisa Schultz分析黑巧克力的營養亮點：

‧可可鹼：溫和的興奮劑，提升警覺與精神。

‧咖啡因：刺激多巴胺，改善情緒與專注力。

‧苯乙胺(PEA)：促進腦內啡釋放，帶來愉悅感，有「戀愛化學物質」之稱。

‧花生四烯乙胺醇(anandamide)：短暫抑制痛感與憂鬱，帶來輕微欣快感。

‧黃酮類(特別是epicatechin，表兒茶素)：促進腦部血流、增進認知功能，並降低壓力荷爾蒙。

‧鎂：天然鎮靜劑，有助放鬆與入睡。

不同時間吃，有不同效果：

上午（10時～11時）

想要提神醒腦、提升專注力，這段時間吃黑巧克力最適合。內含的咖啡因與可可鹼可提供能量，又不至於像咖啡那樣讓人緊張。部分研究也指出，早上吃巧克力有助於減少當天對甜食的渴望。

下午（2時～3時）

午後精神低落、想吃點甜食，黑巧克力是不錯的選擇。其提神與提升情緒的作用，可幫助度過下午的疲乏時段。搭配堅果類（如杏仁）更能增加飽足感，避免血糖劇烈波動。營養師也指出，只要在下午4時前吃完，對睡眠的干擾風險相對較低。

晚上（晚餐後）

雖然黑巧克力的咖啡因含量不高，但對敏感體質者仍可能影響入睡；不過，若不擔心睡眠問題，一些研究顯示，晚餐後吃黑巧可能有助腦部健康。功能醫學醫師 William W. Li博士提到：「晚上吃巧克力的人顯示睡眠品質改善，有助整體大腦與身體修復。」

美國一項研究顯示，早上吃巧克力者食欲減少、空腹血糖較低、腰圍也較小；而晚上吃的人則顯示睡眠品質提升，對大腦健康可能有益。

雖然機轉尚未完全釐清，但可見進食時機對健康益處可能有差異。結論是吃黑巧克力沒有絕對的「最佳時刻」，而是取決於你的身體狀況與目標。