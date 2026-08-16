封面故事／頸動脈內膜剝離術 與腦中風擦肩而過

面對身體發出的警示信號，不能因為沒有明顯症狀而忽視，定期檢查和積極預防，是守護健康的重要方式。(圖／123RF)

去年3月，我因左側頸動脈重度狹窄，在紐約長老會醫院接受了「頸動脈內膜剝離手術」(Carotid Endarterectomy, CEA)。轉眼一年多過去了，在醫生指導下堅持服藥、定期複查，目前恢復情況穩定，未再出現當時頭暈、胸悶、右手發麻等症狀。這段經歷讓我更加體會到，頸動脈狹窄雖然平時也許沒有明顯症狀，卻可能突然危及生命。

我把自己的親身經歷整理出來，不是為了渲染驚險，而是希望提醒有類似情況的人，重視定期檢查，及時接受正規治療，不要因為沒有症狀而掉以輕心。

我一直覺得，腦中風 離自己還很遠。儘管20多年來我一直帶著一顆「定時炸彈」生活，卻始終沒有症狀；直到去年3月我才知道，它其實離我只有一步之遙。

頸動脈斑塊共存20年

手術前，我左側頸動脈斑塊已經存在20多年了。早年，我去上海黃浦區中心醫院看病配藥時，總會和在那裡擔任主任醫師的老同學蔡醫生聊一會兒，向她請教預防、治療和日常調理方面的問題。與門診上匆匆幾分鐘的問診不同，她每次都會多提醒我幾句，並建議我做一次頸動脈超音波檢查。

檢查結果顯示，我左側頸動脈有中度斑塊，右側有輕度斑塊，兩側都屬於強回聲斑塊。蔡醫生告訴我，強回聲屬於較穩定的硬斑塊，不容易脫落；低回聲則屬於軟斑塊，更容易形成血栓，一旦血栓隨血液進入大腦，就可能引發腦中風。雖然我的情況暫時無需手術，但左側頸動脈中度狹窄，從此成了我的一塊心病。

移民美國後，我把在中國做的頸動脈超聲報告帶給家庭醫生，希望聽聽她的意見。她先用手摸了摸我的頸動脈，判斷狹窄程度。我忍不住問：「手摸真的能摸出來嗎？」她笑著回答：「可以，我們美國醫生有這個能力。」

她認為，我的狹窄程度還在可接受範圍內，無須手術，建議採取保守治療，定期複查，並每天服用一粒阿斯匹靈預防血栓。她還笑著說，她母親已經堅持服用阿斯匹靈十多年了。從那以後，我每天服用一粒阿斯匹靈，一直到2023年。

由於我一直擔心中風，時常向家庭醫生諮詢，她認為有必要再做一次頸動脈超聲檢查。檢查結果顯示，我左側頸動脈狹窄程度為50%至69%。醫生告訴我，頸動脈狹窄程度通常分為幾個等級：輕度狹窄一般低於50%，50%～69%屬於中度狹窄，70%～99%則屬於重度狹窄。我的情況已經進入中度狹窄，因此建議我轉診血管外科進一步評估。

定期複診 旅行平安無事

家庭醫生隨後將我轉診到紐約長老會醫院血管外科，由李醫生負責評估。李醫生是台灣人，在美國接受醫學教育，並在該院領導一個醫療團隊。經過檢查，他認為我的頸動脈狹窄程度當時尚未達到需要手術的程度。

我告訴李醫生，我最擔心的是中風或腦梗。一旦發生，即使保住生命，也可能留下偏癱、語言障礙等後遺症，嚴重影響生活品質。李醫生表示理解我的擔憂，並說：「誰不怕呢？」但他認為，當時情況並不緊急，建議我繼續保持適度運動，按時服用阿斯匹靈，並安排2024年12月再次複診。

李醫生的判斷非常準確。2024年整年，我都安然無恙。9月，我回上海探親；11月，我先後前往南韓、塞班島及歐洲多國旅行，歷經數周長途跋涉，也沒有出現任何不適。12月下旬，我回到上海。由於當時無法按原計畫回美國，我提前囑咐妻子預約了2025年2月底的血管外科複診。

頸動脈狹窄最令人擔心的是，它往往在沒有明顯症狀的情況下發展。幸運的是，2024年旅行期間，我都沒有出現任何不適。回到上海後，直到春節和返回美國途中，也一直平安無事。當然，出門在外，我也購買了國際旅遊健康保險，以防突發情況。

回到美國後一周，2月底我再次到血管外科複診。超聲檢查顯示，我的頸動脈狹窄程度已經達到70%~99%，進入最嚴重等級。李醫生隨即開具CT檢查，並告訴我，如果CT結果與超聲一致，按照目前的狹窄程度，可能需要接受頸動脈內膜剝離術或放置支架。他解釋說，手術後發生中風的概率約為1%，而如果不處理，發生中風的風險可能超過50%。聽完醫生的說明，我決定接受進一步檢查，於3月6日進行了CT檢查。

突發頭暈、胸悶急診

然而，CT報告尚未出來，3月8日下午，意外發生了。我突然感到頭暈、胸悶，胸口像被一隻手緊緊揪住，雙腳踩在地上彷彿踩著棉花，右手也開始發麻。晚上8點不到，我帶著不適睡下。第二天早晨，症狀似乎有所緩解，但一兩個小時後，頭暈、胸悶和右手麻木再次出現。我告訴妻子，感覺很不好。本想坐下來休息觀察一下，妻子卻堅持讓我立即去醫院。於是，我聯繫李醫生的醫療團隊，對方建議我馬上前往長老會皇后醫院急診。

我家距離醫院不到20分鐘車程，辦理登記時，我出示醫療保險卡，醫院通過翻譯系統了解我的情況。工作人員得知我的症狀後，馬上安排病人專用車，將我送入急診區域。之後，護士協助我換上病號服並安置到病床上。在隨後的檢查和治療過程中，醫護人員始終要求我不要自行下床，以避免因頭暈或身體不適造成跌倒風險。

入院後，我立即接受了一系列檢查，包括測量血壓、血氧、心率和體溫，以及抽血化驗、心電圖、心臟彩超、X光檢查、腦部CT和腦部核磁共振等。由於當時頭暈、胸悶，血壓一度升高至177/80，醫生希望儘快排除心臟和腦部方面的風險。

急診期間，除了CT和核磁共振需要到專門區域完成外，其他檢查設備都可以移動到病床旁，我無需自行下床。整個下午和晚上，先後有臨床醫生、血管外科醫生和腦科專家前來問診。當天晚上8點多，主要檢查已經全部完成。

這次急診經歷讓我深切感受到，面對急症，醫院嚴謹的醫療流程和對患者安全的重視。

晚上9點許，腦科專家再次來到我的病床前，告訴我腦部CT和核磁共振檢查結果顯示，我的大腦沒有出現腦出血，也就是說，當時還沒有中風的跡象。不過這只是機器檢測的結果，為了進一步確認，專家又進行了詳細的人工神經功能檢查。

詳細檢查 立刻排手術

這是我入院後接受的第四次醫生人工檢測。檢查內容包括：醫生先詢問我的姓名、出生年月日，以及我所在的位置和來醫院的原因，確認我的意識狀態。隨後，醫生通過讓我用雙手握住他的手指、雙手平舉保持10秒、檢查雙手神經感覺、測試雙腿力量等方式，判斷我的運動功能。

接著，醫生讓我伸出舌頭左右轉動，測試面部和舌部功能；又讓我平視前方，在不轉動頭部的情況下，用餘光判斷醫生左右手伸出的手指數目，以檢查視野情況；最後，還讓我用手指觸碰自己的鼻尖，並準確捕捉醫生移動中的手指，以測試協調能力。

經過這一系列檢查，醫生確認CT和核磁共振檢查的結果準確，我的大腦當時確實沒有受到損傷。隨後，醫生為我開具氯吡格雷75毫克 (抗血小板聚集藥物)、阿托伐他汀40毫克，並安排抗血栓針劑治療，同時囑咐我繼續服用阿斯匹靈。

第二天，我的頭暈和胸悶症狀明顯緩解。醫生告訴我，雖然目前沒有中風跡象，腦部也沒有受到損傷，但頸動脈斑塊增厚、血管嚴重狹窄的問題依然存在，大腦供血不足的風險並沒有消除，隨時可能發生中風。因此，必須盡快進行頸動脈內膜剝離術或放置支架，以降低中風和腦梗發生的風險。

我曾提出是否可以先出院，等手術時間確定後再回來，但醫生否定了這個建議，堅持認為應在醫院內盡快安排治療。

身體發警訊 切勿忽略

我共住院五天。住院期間，每次醫生查房時，都會要求我重複完成一整套人工檢查項目，前後進行了十幾次。雖然這些檢查內容看似簡單，但醫生始終反覆確認我的意識、語言、肢體力量和神經反應。後來我才明白，這些看似重複的檢查，其實是為了及早發現神經功能的細微變化。

由於我的左側頸動脈狹窄嚴重，醫生最後決定為我進行頸動脈內膜剝離術，以清除血管內的斑塊，恢復血流通暢。手術定於3月12日下午1:30進行。當天中午12:30，我先被送入三樓手術室接受術前準備。麻醉醫生隨後進行問診和檢查，確認我的身體狀況，並檢查口腔及身體是否有異物或植入物。下午2點左右開始麻醉，手術隨後進行，約於5:30結束，實際手術時間約三小時。

經歷了一連串的檢查、診斷和手術治療後，我更加深刻地認識到，生命有時比我們想像得更加脆弱，而健康卻是最值得珍惜的財富。幸運的是，在及時發現風險並接受治療後，我避免了更嚴重的後果。這次經歷也提醒我，面對身體發出的警示信號，不能因為沒有明顯症狀而忽視，定期檢查和積極預防，是守護健康的重要方式。

同時，我也感謝現代醫學的發展，以及所有參與治療的醫護人員。無論是早年國內醫生給予的提醒，還是後來美國家庭醫生多年來的跟蹤和建議，以及醫院醫生團隊的專業診斷和治療，都讓我體會到，患者與醫生之間的信任和配合，對疾病防治十分重要。未來，我會更加重視自己的身體狀況，珍惜每一天，以更健康的生活方式迎接今後的日子。

接受核磁共振檢查，可了解大腦有無出現腦出血。(圖／123RF)

頸動脈狹窄程度通常分為幾個等級：輕度狹窄一般低於50%，50%～69%屬於中度狹窄，70%～99%則屬於重度狹窄。(圖／123RF)

頸動脈狹窄雖然平時也許沒有明顯症狀，卻可能突然危及生命。(圖／123RF)