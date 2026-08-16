封面故事／感恩午宴 華女致命車禍30年後尋回群醫相聚

作者(左三)與當年的泌尿科醫師戈德伯格(左起)、主刀醫師艾本德的妻子芭芭拉‧艾本德女士、「深呼吸」醫師舍恩伯格、傳染病醫師洛佩茲及作者丈夫羅伯特開心合影。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 30年後發起感恩午宴，邀集救命醫師重聚。

30年後發起感恩午宴，邀集救命醫師重聚。 重點二： 車禍重傷昏迷7天，登伍迪醫療團隊搶回生命。

車禍重傷昏迷7天，登伍迪醫療團隊搶回生命。 重點三：透過臉書與人脈聯繫，終於找到多位恩人到場。

2026年4月11日，陽光明媚，樹葉輕輕搖曳，氣候宜人。中午12點在喬治亞州 約翰斯‧克里克市的「名廚」餐廳，我和先生羅伯特舉辦「感恩午宴」面謝30年前救我一命的醫師們。

我1995年來美，一年後買輛舊「環代」(Hyundai ，即現代汽車)，也考下駕照。為省錢於1996年4月7日周日開車跟朋友去看單間公寓。當我在尚伯里塔克路左轉時，被對面的車猛撞到左側便道的水泥柱，重重地摔落在地。方向盤猛擊我的前身，當場昏迷。

我第一次甦醒還能喊出「請打911」；一個看起來像越南 人的男士說：「已經打了」；我又陷入昏迷。第二次醒來，打開車門想出去，但身體不聽使喚。眼睛不受控制地閉上，怎麼也睜不開，腦袋裡開始感覺溫熱的液體進入。

當警察和救護車到達時，有人把我從車子抬上擔架，上衣被剪開。應該是警察問了我兩次姓名、出生日期、社安號碼和我好友的電話，我都準確無誤地回答完，然後就什麼都不知道了。

再次醒來已是1996年4月14日，我整整昏迷了七天，但我還活著。

車禍那天，我被及時送到最近的登伍迪醫療中心。下午12點20分左右，主刀醫師麥爾文·艾本德、泌尿科專家霍華德‧戈德伯格和傑克·寇漢醫師接到醫院電話時都在家，他們齊心協力進行了長達八小時的手術，把我從死神手中搶了回來，但右腎和部分肝臟被撞碎只能切除。

在重症監護室的11天和之後3個月左右進出醫院期間，肺科專家保羅·舍恩伯格和傳染病專家阿爾瓦羅·洛佩茲配合艾本德主治醫師，以及醫院相關部門和當班護士們都為我提供必要和最好的治療護理，使我的大面積傷口逐漸癒合，體能逐漸增加。彼得·詹米森醫師為我感染的傷口做了手術。艾本德醫師為我提供了寶貴的第一手病歷資料，使我了解到詳細的治療過程，知道了誰是我的救命恩人。

1996年7月4日我終於出院，那天剛好是美國220周年生日；也是我30歲生日。

★20萬帳單 醫師幫忙降低

另一個恩賜是醫院和醫師們將我的帳單總額20萬元，不停地減至1萬1125元(醫院的16萬元全免)，使我能在2004年底付清了所有醫療費。他們在最後的帳單寫道：「感謝你每月按時還款和為償還債務所做的努力，祝福你未來一切順利。」這簡直難以置信，我欠了他們那麼多錢，但僅僅因為我按時還款，他們就不斷減免表示感謝，而且沒有任何人催逼還債。

稍微恢復正常後，我在洗衣店打工時，與羅伯特相識相愛於1997年結婚。1998年搬到北卡州溫斯頓塞利姆市、他母親居住的城市。婆婆非常喜歡我，並願意幫我們立足。羅伯特很快找到了工作，我也下決心「絕不讓婆婆失望」。我一邊努力學習工作，一邊報考郵局(89.2分)內勤。1999年買了房，2000年附近郵局終於有空位被錄取，2001年我生日第二天「奇蹟」出現，我生了個兒子，他是我二次生命中最好的禮物。

我的經歷應了中國那句經典「大難不死必有後福」。婆婆激動地擁抱我說：「你現在是個完美的女人啦。」(她2002年得直腸癌去世，我很難過。)

每天我都感恩救命恩人使我重生並延續新生，總是感嘆：「恩人們真是神奇的不可思議。」

可我一直沒有時間和機會當面感謝他們的救命之恩，深感愧疚，我絕不能留下遺憾。

2025年4月30日我從郵局退休，終於有時間來實現我最大的心願。我計畫2026年4月在亞市舉行感恩會，但我意識到這並非易事：「怎麼找到30年後還能記得我的醫師們呢？」

作者(左四)與唐子華先生(左起)、黃慧女士，當年主刀醫師艾本德的妻子艾本德女士、肺科醫師舍恩伯格、泌尿科醫師戈德伯格、傳染病醫師洛佩茲及作者丈夫羅伯特合影。(圖皆為作者提供)

★聯絡不易 從不輕言放棄

艾本德醫師就像我的美國父親，每年給他寄父親節卡。遺憾的是他於2011年12月19日因癌症去世。稍感欣慰的是2008年我們去亞市一家高檔中餐館當面感謝並贈中國畫。藉此認識了艾本德夫人，之後一直和她保持聯絡。她聽過其他醫師的名字，但沒有任何聯繫或信息。

我很高興在網路上找到他們的照片、職稱、工作地點和聯絡方式。打過電話後發現，舍恩伯格和戈德伯格醫師已退休；洛佩茲醫師還在執業；詹米森醫師搬去加州行醫；寇漢醫師似患有阿茲海默症。儘管我有想法但還是很失望。不過我從不輕言放棄，「只要我設定了目標，就會全力以赴」。

6月1日，我打開臉書碰運氣。「網路上騙子這麼多，我怎能讓他們注意並相信我呢？」想起我和老媽曾給肺科專家舍恩伯格起的別名只有他知道。於是到他的留言頁面寫道：

「您好，深呼吸醫師：我叫紅，29年前的1996年4月7日，我遭遇了一場嚴重的車禍，倖存了下來。您和您的同事麥爾文·艾本德醫師(非常遺憾他於2011年12月19日去世了)、霍華德·戈德伯格醫師、傑克·寇漢醫師、阿爾瓦羅·洛佩茲醫師、彼得·傑米森醫師，以及登伍迪醫療中心給了我第二次生命，真的非常感謝您們。請回覆我，我真的希望親自向您們道謝，我知道現在騙子很多，但我是真的，因為這個稱謂是我和我媽媽為您起的，希望您還記得，我希望當面感謝我的救命恩人，並將這份恩情傳遞下去，先萬分感謝」。

沒想到6月2日驚喜來得這樣快，舍恩伯格醫師回覆啦；我「深呼吸」一下後才敢讀：「哇！紅！謝謝你這麼用心找到我。我很想和你聯繫聊聊近30年的點點滴滴。」我回道：「太感謝您了，這麼快就收到您的回覆，請告訴我您的電話，以便我們通話或視頻？」

隨後我們互相留了電話，並簡單介紹了各自現狀。他2017年退休可最近又被「復出」，幫一家科技型肺病康復創新公司起步，比他預想的要忙。他一直保持著從病人那裡學習用各種語言說「深呼吸」。我是最早教他的病人之一，他能馬上和病人建立良好的關係並深得信任。那時我記不住醫師們的名字，但立刻就記住了他「深呼吸醫師」。因為我睡著的時候多，老媽能告訴我哪個醫師來查房了。例如艾本德醫師被稱「老大夫」(在中國是最高尊稱)；洛佩茲醫師被稱「安靜醫師」，我請他不要誤解，我們真心尊敬每一位救命恩人，這些稱謂只為幫助不會英文的老媽記住每個醫師獨特的個性。他誇老媽很聰明。然後他讓我當晚9點與他通話。

作者(右)與當年的泌尿科醫師霍華德•戈德伯格(左起)、肺科醫師保羅‧舍恩伯格、主刀醫師艾本德的妻子芭芭拉‧艾本德女士及傳染病醫師艾爾瓦羅‧洛佩茲醫生合影。(圖皆為作者提供)

★「深呼吸醫師」 也幫忙找

我既緊張又興奮。晚上九點整，先「深呼吸」一下，然後撥通「深呼吸醫師」的手機。他很快接了電話互相問候，聊起29年前在登伍迪醫院發生的兩件趣事。我甦醒後，他第一次來病房，確認我的名字後就問我怎麼用中文說「深呼吸」。我說了一遍，他馬上重複，發音相當標準。我誇他說得像北京話，他露出小學生般自豪的表情，我們都樂了。「我永遠不會忘記1996年6月12日父親節那天，您來病房探望，說不是特意，只想看看我那天可好。然後指著您身上的夏威夷襯衫，說是您妻子送的父親節禮物。我媽說您是一位既可愛又酷的醫師！」他向我道謝，但不記得自己當時對我做的善舉。「在那段人生最艱難不知未來如何的日子，那是我入院以來頭一次大笑」。

他介紹他的行醫師涯、家庭及復出後又忙碌的生活，而且在寫書。過幾個月他該80歲了。臉書照片看起來比他實際年輕，但更增加了我必須在2026年謝恩的緊迫感。

我希望4月在亞特蘭大聚會面謝救命恩人，需要他幫我找到其他醫師，因為我根本無法聯絡其他醫師。他告訴我登伍迪醫院被拆後，他們之間也沒有聯繫。他保證會盡全力尋找以前的同事們，因他擔任莫瑟大學聖喬瑟夫醫院(原登伍迪醫院)院長十幾年，有大量人脈。

那晚我徹夜難眠，那天發生的系列驚喜難以置信。29年後我聯繫上舍恩伯格醫師並剛與他通了電話，而且他會幫我實現我的願望。

第二天冷靜後，我給舍恩伯格醫師發短信，告知我的嘗試和已找到的信息，希望能幫上他，我不想把所有重擔都壓在他身上。隨後給洛佩茲和傑米森醫師寄了父親節卡和短信，介紹我的簡況和他們同事的名字。但心裡已有準備，不指望他們能記得我這個29年前的病人。

12月18日，我收到艾本德夫人的郵件，她很喜歡我寄的聖誕卡，很高興並感謝我邀請她代表她先生參加2026年4月的感恩聚會。她希望舍恩伯格醫師能找到其他醫師。她和舍恩伯格醫師都是猶太人，他們的逾越節在4月第一周。我們暫定聚會在來年4月11日舉行。

作者製作的感謝板，有30顆紅心代表30年來的感恩之心。(圖皆為作者提供)

★聚會前三周 寄出邀請函

我亞市的好友黃慧女士推薦的約翰斯‧克里克市「名廚」中餐館在喬州名不虛傳。她一家與餐主兼大廚是朋友，保證讓我的恩人們吃得滿意。我分別發了菜單徵求意見，他們說關鍵要正宗，不吃豬肉和蘑菇，一點兒小辣沒問題。

2026年3月5日，我寄出了第一批自己設計的邀請函給已知的賓客。聚會前三周，舍恩伯格醫師找到了戈德伯格醫師的手機號碼，並給他發了訊息。沒找到寇漢醫師。3月25日，他傳訊給我：「哇，最新消息，剛和阿爾洛佩茲通了電話，他收到了你的邀請，一定會來。」

「謝謝您先生！真是大好消息！」我激動不已，但同時也感到很內疚，因為他3月11日才做了眼科手術正在恢復期，但我只能繼續麻煩他。

第二天早上9點26分，他告訴我他終於聯絡上戈德伯格醫師了！我大喊一聲「耶」，把這個好消息告訴了我的家人。名單所列幾乎都快找到了，對著舍恩伯格醫師的短信大喊：「哇，先生！您真是超人。」

馬上給戈德伯格醫師發短信要地址。他回覆：「紅女士您好，非常感謝您聯繫我，表達您對多年前所受治療的感激。我很期待參加4月11日的午餐會與您見面。」事實上我們從未見過面，因為30年前他為我做完腎臟切除術後無須再來醫院。我興奮得不能自己。

4月6日晚8點46分，收到洛佩茲醫師的短信：「我會盡一切努力參加你本周六的活動。抱歉之前沒回覆。希望舍恩伯格醫師已告訴你我會來。」我立即回信：「太好啦，洛佩茲醫師，無須道歉，我知道您很忙。我期待再次見到您。」(加州的傑米森醫師沒有回信，只能作罷。)

這期間，我設計製作的14呎長的橫幅「感謝我的英雄醫師們」和2.5平方呎的正方形展示板。

30個紅心型貼紙代表我過去30年的感恩之心，1996年到2026年，每一顆「心」記錄著那年生活的重要事件。我找到的醫院和醫師們的照片、1996年12月6日我和艾本德醫師拍的合影以及我為紀念艾本德醫師而寫的文章。

期間為每位恩人準備了牌匾、中式絲巾(給夫人們)和我拍的紀錄片作為禮物。因住北卡，我和先生凌晨4點半出發，10點就到餐廳，有充足的時間裝飾包間放禮物在每位對應的名簽座上。然後我倆在門口迎接我最尊貴的客人們。

約12點05分，艾本德夫人和舍恩伯格醫師駕到。我們互相擁抱問候感嘆時光飛逝30年，奇怪的是我們並不覺一絲陌生。艾本德夫人依然美麗優雅健康且思維敏捷，還貼心帶來她烘培的巧克力餅乾。

我的「幸運」之星舍恩伯格醫師神奇地找到早年的同事們，促成了這次聚會；即使30年過去了，他依然保持健康樂觀幽默於一身。

大約五分鐘後，洛佩茲醫師走了進來。比起30年前醫院見到的他，只是增添了些許銀髮。

戈德伯格醫師誤去了同名餐廳的分店，好在離得不遠。羅伯特在門口等候迎接他。雖然我們是第一次見面卻像老友重逢。他告訴我當他聽到舍恩伯格醫師的留言請他來午宴時：「這簡直可怕得不可思議，」我們都哈哈大笑。

他們都感慨當年的登伍迪醫院已不復存在，而且也將近20多年沒見面了。他們感謝我使大家重聚，說我是唯一表達感激的病人，可應該是我感謝他們使我擁有世界上最寶貴的二次生命，我感到特別高興能夠「一舉雙贏」。

我以為已經把簡短的開場準備得非常充分，可卻結結巴巴，愈想完美愈緊張，還不如直接念稿呢，在「關鍵時刻掉鏈子」。席間大家談笑風生，回憶過去的人和事。特別誇讚每道菜餚好吃又正宗。另外咔嚓珍貴合影絕對必不可少。

感恩午宴結束後，我們赴30年前的主刀醫師艾本德的墓地，祝他在天堂安好。(圖皆為作者提供)

★主刀醫師墓前 不捨道別

俗話說「沒有不散的宴席」，道別時大家都說要保持聯繫。我問艾本德夫人可否去瞻仰主刀醫師艾本德的墓碑，但擔心累著她，畢竟她已88歲高齡，請她給我地址。可她卻像女王般肯定地說她不累，而且必須由她帶著，不然我們找不到。舍恩伯格醫師贊同我的好主意，我們不謀而合。(他們住得近，所以同乘一輛車來的。)

在墓碑前，我哭著告訴艾本德醫師，我與他老同事們的聚會，我們都很想念他。他永遠活在我心裡，並祝他天堂安好，然後我把事先為艾本德醫師準備的第二塊牌匾放在墓碑前，依依不捨地與他道別。至此比較圓滿地完成了心願。

從宏觀角度看，是美國在二戰時幫助打敗日本侵略者拯救了中國，父母倖存給了我生命；從微觀角度看，是美國人拯救了我的二次生命；我永遠感激不盡，「救命之恩，當湧泉相報」。

作者致贈給30年前主刀的艾本德醫生一個紀念匾。(圖皆為作者提供)