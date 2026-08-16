封面故事／我做這個掃描…才知動脈鈣化嚴重

斑塊掉在血管裡，堵在腦血管，腦梗；堵在心血管，心梗。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者做CAC掃描後發現鈣化指數高達1247，屬極度高危。

作者做CAC掃描後發現鈣化指數高達1247，屬極度高危。 重點二： 醫師認為主因是基因與脂蛋白偏高，與三高風險密切相關。

醫師認為主因是基因與脂蛋白偏高，與三高風險密切相關。 重點三：文章呼籲有家族史者應及早檢查、控制三高並按醫囑用藥。

4月，我做了「心血管冠狀動脈鈣化」(Coronary Artery Calcification，CAC)掃描，鈣化指數竟然是1247。400以上屬於高危人群。這意味著我是極度高危者——鈣化會導致血管硬化或狹窄而堵塞。

★鈣化指數 竟然高達1247

為何在年度體檢加做這個掃描，是因為我看了幾個微信帖，說這項檢查很有用，說不定救了你一命。我認識的兩位朋友，平時有點高血壓 和高膽固醇，但無症狀，沒吃藥；突然腦梗發作，雖然搶救過來了，可是都留下後遺症，對其精神打擊很大。而我父母生前，都曾中風 兩次。我有家族高血壓多年，曾得過心房顫動。

家庭醫師不同意我去做這檢查，因為我沒有症狀，說保險 公司不付這200元。家醫表示「如果你已決定…即使檢查出來有鈣化現象，但仍不吃藥(怕有副作用)，就不要去做。」言下之意，我這年紀多多少少會有鈣化。我沒想那麼多，好奇大於疑惑，我告訴她：「如果保險公司不付，我自己掏錢。」

得知我鈣化如此嚴重，醫師助手立刻給我開了藥，因為美國醫技好一點的心血管醫師沒有等一、兩個月根本約不到。我想取消已買好機票、訂好旅館的東南亞旅行；並給了遠在紐約、熟悉的心血管醫師短信。他回覆我，不用取消，帶著藥去旅行。這樣也好，我心思會在旅行中，不至於腦子裡總想著「鈣化」這件事。

朋友們不相信看起來肌肉發達、長期堅持運動、平時控制飲食的我，動脈鈣化會如此嚴重；好幾個朋友勸我去做第二次掃描，確認結果。

我做了很多功課，證實檢查失誤的可能性幾乎是零，因為是電腦控制掃描。根據我的身體、運動飲食規律和家族遺傳，詢問幾個不同的AI，一致的結論是「基因導致」，而且膽固醇不高的人，也可能會有高鈣化狀況；反之高膽固醇的人，未必會有心血管鈣化現象。

我膽固醇一直不高。今年因為在阿根廷旅行，吃了很多牛肉，回到家第二天就去做年檢，膽固醇是120。我的家庭醫師當時不知我鈣化嚴重，認為無所謂，注意點飲食就行了。

5月中旬從東南亞回來，我再次去看了家庭醫師；根據AI建議，又要求在血檢中加入「脂蛋白」等幾項。結果發現我的脂蛋白高，而且80-90%來自基因，是我血管鈣化的原因。看了我的脂蛋白指標和鈣化程度，心血管醫師說，即使你年輕時去做這鈣化掃描，鈣化指標也會500-600，積累發展到今天近1300。脂蛋白和鈣化是不可逆的。

我的一個微信朋友，鈣化只有190多，已在吃藥；他對我說，你這鈣化程度是屬於隨時會出狀況的人。上帝如此安排，我只有認命。現在只有嚴格控制三高，減少出狀況的風險。

★基因問題 血管恐早鈣化

如果有任何三高之一，即使沒有任何症狀，不要輕易不吃藥，寧可吃最低維持量，保持正常。除非透過改善飲食和運動能達到長期正常，去做一下鈣化掃描。如果有鈣化，特別是其指標接近高危或已是高危，必須嚴控三高以減少心腦梗風險，老老實實吃藥。

我碰到一位在救護車上工作的美國人，體胖，膽固醇200多，沒吃藥。他說，「我不能吃，否則會沒力氣扛病擔架拿器材，失去這份工作，但我定期做心血管鈣化掃描，三年前是零，昨天我剛做了第二次，明天知道結果。」願上帝保佑他，否則他必須吃藥。(註：抗膽固醇藥物會使有些人失去肌肉力量)

為什麼總有平時健健康康的人、甚至年紀輕輕者突然心梗或腦梗走了，很可能是基因問題。我的那兩個朋友在腦梗前平時活蹦亂跳沒有症狀，但其實心血管很可能早鈣化了，自己不知道，而鈣化導致血管硬化狹窄堵塞，形成的斑塊掉在血管裡——堵在腦血管，腦梗；堵在心血管，心梗。也可能堵在大腿或小腿上血管裡。有一位朋友去做了「心血管鈣化」掃瞄，才知道大腿血管堵塞，而裝了支架。

如果父母兄弟姊妹中有心血管疾病的人，特別是有父母有一方55歲以下因心血管疾病而掛的人，即使自己無症狀，都應該做一下心血管鈣化掃描，甚至包括頸部動脈超聲波檢查和腦血管MRI或CT。至少在血液檢查裡，加上「脂蛋白」這項。

焦慮症患者和焦慮型人格的人，可能不適合做這檢查；如果查出嚴重鈣化，可能心理壓力太大，反而會加速心血管疾病惡化。已有心臟病史，如冠心病患者，就不用再做這掃描了。

現在製藥公司在研究對付脂蛋白高的藥物，預計兩年後上市。感恩這AI時代，大資料技術讓對付基因缺陷的辦法落實。

我不在乎隱私，把我的高危寫出來，讓更多人瞭解心血管鈣化問題，尤其是父母、直系親屬有心血管疾病的讀者。只要有一個人因我的分享而受益，我的生命就增值了。

為什麼總有平時健健康康的人、甚至年紀輕輕者突然心梗或腦梗走了，有可能心血管很可能早鈣化，導致血管狹窄堵塞。(圖／123RF)