談藝／去電影院看龍貓 吉卜力小粉絲新儀式

宮崎駿1988年的經典動畫「龍貓」(My Neighbor Totoro)。(美聯社)

每年「吉卜力影展」(Studio Ghibli Fest)的上映表出爐，范克利芙(Amanda Mendoza VanCleave)都會在日期上畫圈。美聯社報導，這項長期舉辦的吉卜力電影重映活動，對范克利芙與3歲女兒以及母親阿拉塞利(Araceli)具有特殊意義；每年，她們都會去電影院 觀賞每一部吉卜力電影的重映。

「她一看到龍貓的片頭標誌，就尖叫著『龍貓』。」34歲的范克利芙說，女兒一看到開場的龍貓標誌，就會忍不住尖叫，電影院裡所有人都笑了。

三代同堂的溫馨儀式

她們是在HBO Max上發現吉卜力的電影，但前往德州 奧斯汀最愛的電影院觀影，已成為一項儀式。本月稍早，當三人再度前往觀賞宮崎駿1988年的經典動畫「龍貓」(My Neighbor Totoro)時，還穿著同款的龍貓睡衣。范克利芙說，這已是她們的專屬傳統，「三個女孩一起看電影」。

眾所周知，吉卜力擁有大批鐵粉，但這家日本動畫工作室的電影能在上映數年甚至數十年後仍持續在戲院放映，在影壇堪稱異數。每年，無論是資深吉卜力迷，還是新加入的小觀眾，都會蜂擁至電影院。

「吉卜力影展」從6至10月不定期舉辦，至今已持續十年。像「龍貓」、「神隱少女」(Spirited Away)與「崖上的波妞」(Ponyo)等電影，不是偶爾重映，而是幾乎成為院線的常駐劇目，有如一場持續進行的電影馬拉松。

宮崎駿2001年的經典動畫「神隱少女」(Spirited Away)。(美聯社)

更令人驚訝的是，這項活動持續拓展。當吉卜力北美發行商GKids與Fathom娛樂公司於2017年共同推出「吉卜力影展」時，五部影片共創下500萬元票房；但最輝煌的成績，卻發生最近三年，在2020年吉卜力作品於HBO Max上線、觀眾能輕鬆在串流平台觀賞之後。

GKids總裁傑斯特德(Dave Jesteadt)表示，如果說當初構思這個活動時，曾預料它能持續至今，那他就是在說謊。他指出，這確實顛覆了傳統觀念，他們一直在等待觀眾厭倦這些電影，但事實剛好相反；每年他們都見證著新紀錄的誕生，票房收入是上升、而非下降。

14部電影收入1640萬

「吉卜力影展」最輝煌的一年是2024年，當時14部電影共創下1640萬元的收入。去年，八部電影共創下1060萬元票房。今年，「崖上的波妞」與「龍貓」已分別熱映了五天。

隸屬美國頂尖連鎖影院集團的Fathom公司行銷副總裁米勒(Shannah Miller)觀察到市場需求持續擴大。她表示，起初放映戲院大約只有640家，今年將突破1100家；一開始，他們為特定影片安排二至三場次，但應影迷要求，現在有些影片會安排放映五天。

吉卜力首部作品1986年「天空之城」(Castle in the Sky)。(美聯社)

當GKids於2011年首次取得吉卜力影片時，該工作室便強調院線放映對他們的重要性。起初，GKids主要舉辦回顧展，但「吉卜力影展」將這些電影帶入了多廳影院，讓新世代在看到「魔女宅急便」(Kiki’s Delivery Service)中的「Kiki」或「神隱少女」中的「無臉男」(No Face)立牌時，會停下腳步，好奇迪士尼之外是否還有其他動畫電影。

「經典影片最糟糕的遭遇之一就是被奉為經典，然後束之高閣，」傑斯特德說。「我們希望舉辦一場全國性的慶祝活動，真正讓這些影片與任何一部好萊塢新片享有同等待遇。」

儘管今年北美觀影人次成長超過10%，但影院業者在過去十年間已領悟到，他們無法總是依賴好萊塢新片的上映；排片表中往往存在「軟肋」(soft spot)，而且平日早場一向冷清。

吉卜力工作室2006年電影「地海戰記」(Tales from Earthsea)。(美聯社)

老片正日益填補這些空缺，不過，「吉卜力影展」的舉辦時間早於近年興起的經典重映趨勢；而其長尾效應已帶來豐碩成果，培育出新一代的吉卜力愛好者。上一代觀眾可能是透過宮崎駿2001年的「神隱少女」開始接觸吉卜力，但GKids發現，現在年輕影迷往往是透過「崖上的波妞」或「霍爾的移動城堡」(Howl’s Moving Castle)成為吉卜力迷。

串流也打不倒的影展

傑斯特德表示，當他們在2020年首次將影片引入串流平台時，心想這肯定就是終結影院放映的時刻了，但實際上，反而吸引了一批希望首次在大銀幕觀賞這些電影的新觀眾。

「我們對正在創造的一切感到既敬畏又自豪，也為有機會慶祝而不是陷入『戲劇已死？』之類的悲觀論調而感到高興，」米勒說，「我們想透過吉卜力工作室講述一個不同的故事」。

吉卜力工作室2008年電影「崖上的波姬」(Ponyo)的宣傳海報。(美聯社)

27歲的安吉拉．萊克特(Angela Lector)曾經裝扮成「霍爾的移動城堡」中的女主角蘇菲(Sophie)去觀看，並在觀看「幽靈公主」(Princess Mononoke，她小時候最喜歡的電影)時，遇到了日本電影系的學生。

「在電影院看電影比在HBO Max上看有趣多了，」萊克特說。 「在家的話，你可以自己做爆米花，還可以和你的狗狗依偎在一起。但在電影院，你真的可以和不認識的人聊聊電影。」

吉卜力粉絲們唯一的抱怨通常是電影節沒有放映更多吉卜力工作室的冷門佳作。萊克特非常希望看到1984年吉卜力工作室成立之前的「風之谷」(Nausicaä of the Valley of the Wind)能夠重映。

「吉卜力工作室的電影是永恆的。每個人都能從中找到自己喜歡的東西，」萊克特說。「一切都充滿人性。沒有誰強大到過分，也沒有誰渺小到過分。」

這種情況也適用於觀眾。范克利夫最近注意到她女兒的一個同學戴著和「魔女宅急便」裡的琪琪(Kiki)一樣的蝴蝶結。「我遇到了她媽媽，就問了問這件事。我們聊了起來，她也曾在家看過吉卜力工作室的電影，」范克利夫說，「所以，我們邀請她去看『崖上的波妞』，那是她第一次去電影院。」

范克利夫表示，「真是太可愛了，兩個三歲的小女孩一起坐在躺椅上看電影」。

吉卜力工作室 吉卜力工作室(Studio Ghibli)是日本最具代表性的動畫製作公司之一，由動畫大師宮崎駿、高畑勳以及製作人鈴木敏夫等人於1985年共同創立。 ·創立時機：1984年電影「風之谷」取得巨大成功後，團隊為了擁有更穩定的創作環境與製作高品質動畫電影的基地，於次年成立工作室。 名稱由來：「Ghibli」源自撒哈拉沙漠上的季風 (義大利語：Ghibli)，原指二戰期間義大利的一款偵察機，宮崎駿借用此名，寄予「在世界動畫界吹起一股旋風」的期望。 ·核心人物： 宮崎駿：主導大部分知名作品的導演與編劇，以細膩的自然描繪、反戰思想、女性成長與奇幻冒險主題著稱。 日本動畫大師宮崎駿的作品，以細膩的自然描繪、反戰思想、女性成長與奇幻冒險主題著稱。(美聯社) 高畑勳：與宮崎駿並列的靈魂人物，擅長寫實風格與深刻的人文關懷，代表作包括「螢火蟲之墓」。 鈴木敏夫：資深製作人與營運推手，負責行銷宣傳與商業運作，是吉卜力走向全球的關鍵人物。 ·榮譽：2001年「神隱少女」榮獲第75屆奧斯卡最佳動畫長片獎及柏林影展金熊獎，奠定其國際地位；2023年「蒼鷺與少年」再次奪下奧斯卡最佳動畫長片。 ·擴展：吉卜力除了製作電影，還設立了位於東京的三鷹之森吉卜力美術館，以及位於愛知縣的吉卜力公園，將作品世界實體化。

2026吉卜力影展放映日期 ·8月08-10日／「地海戰記」(Tales of Earthsea) ·8月09-11日／「兒時的點點滴滴」(Only Yesterday) ·8月22-26日／「天空之城」(Castle in the Sky)上映40周年 ·9月26-30日／「魔法公主」(Princess Mononoke)4K重製版 ·10月17-21日／「神隱少女」25周年紀念