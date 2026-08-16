城鎮傳真／德州小鎮 流淌著德意志低語

弗雷德里克斯堡的Emigrant Boutique Hotel，酒店建築採用石材建造，設計融合了德州傳統與現代風格。(作者提供)

德州 的陽光，總帶著一點不容分說的直率。車子從聖安東尼奧(San Antonio)一路向北，穿過起伏的丘陵與乾爽的風，抵達弗雷德里克斯堡(Fredericksburg)這個德國 小鎮時，時間彷彿悄悄換了語氣──從粗獷的牛仔口音，轉成帶著捲舌的德意志低語。

太平洋戰爭博物館

此行的第一站，是太平洋戰爭國家博物館(National Museum of the Pacific War)。在這樣一個看似悠閒的小鎮裡，竟藏著全美規模最宏大的太平洋戰爭紀念館之一，這種反差本身就耐人尋味。館外建築線條流暢，金屬弧形屋頂在陽光下泛著冷冽的光，彷彿一段被收攏的歷史波浪。入口處的尼米茲上將展館(Admiral Nimitz Gallery)，讓人不自覺放慢腳步──這不僅是一座展館，更像一扇通往年代深處的門。

太平洋戰爭國家博物館建築線條流暢，金屬弧形屋頂在陽光下泛著冷靜的光，彷彿一段被收攏的歷史波浪。(谷歌地圖)

走入其中，歷史並不喧嘩，而是以一種克制而沉靜的方式展開：戰役的名字、士兵的影像、航母的模型，層層疊疊，像海浪一樣推進又退去。館外那尊切斯特．威廉．尼米茲(Chester W. Nimitz)的銅像，神情凝定，目光望向遠方。他出生於此，這座小鎮也因此與二戰的浩瀚海域產生了奇妙的連結。站在樹蔭之下，看著銅像與陽光交錯，歷史忽然變得不再遙遠，而是有了溫度，有了呼吸。

海軍五星上將切斯特．威廉．尼米茲(Chester W. Nimitz)的雕像。(作者提供)

粗獷與精緻並存

從紀念館走出，步入小鎮的主街，氣氛瞬間一轉。Texas Hill Country的風吹過街道兩旁的石砌建築，帶來一絲乾燥卻清新的氣息。這裡的房屋多半低矮厚實，石牆與木梁交織，屋頂線條簡潔，隱約透著歐洲鄉鎮的影子。店鋪的招牌常帶著德語拼寫，音節生硬卻可愛，彷彿在提醒人們：這裡不僅屬於美國，也屬於一段跨越大西洋的遷徙記憶。

街角的咖啡館門前擺著鐵藝桌椅，陽光灑下來，連影子都顯得悠閒。麵包房飄出淡淡的黃油香氣，讓人忍不住聯想到遠方的黑森林與鄉村廚房。遊客不急不緩地走著，有人手持霜淇淋，有人推著嬰兒車，也有人只是站在櫥窗前發呆。時間在這裡似乎被切割成細小的片段，每一段都適合浪費。

若說這座小鎮的迷人之處，不僅在於「像德國」，更在於它如何在德州的土地上，長出一種溫和的混血氣質。你能看到粗獷與精緻並存：一邊是德州人豪爽的笑聲，一邊是花窗玻璃裡細緻的裝飾；一邊是烈日與仙人掌的背景，一邊卻是啤酒花與節慶的記憶。

傍晚時分，光線變得柔軟。石牆泛出暖色，街道慢慢安靜下來。回望白天走過的太平洋戰爭博物館，那段厚重的歷史，與眼前輕盈的生活形成一種奇妙的對照：一邊是戰爭的波濤，一邊是日常的寧靜。

旅行的意義，或許正藏在這樣的落差之間。你在同一處地方，看見時間的不同層次──它既沉重，又輕盈；既遠去，又貼近。而弗雷德里克斯堡，正是這樣一個讓人放慢腳步、重新感受時間的地方。

弗雷德里克斯堡 德州弗雷德里克斯堡建立於1846年，以兼具濃厚的德意志傳統與德州西部拓荒色彩而聞名。 19世紀中期，為了緩解歐洲人口壓力及尋求經濟轉機，德國貴族成立了「德州德國移民保護協會」(Adelsverein)。1846年，男爵約翰．梅塞巴赫(John O. Meusebach)帶領約120名德國移民抵達此地建城，並以普魯士腓特烈親王之名命名為Fredericksburg。每位移民分得城鎮宅基地與周邊農地，街道特意規畫得十分寬敞，以便雙頭牛車直接在街上迴轉。