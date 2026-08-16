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移民專頁／面試完仍待審 和禁令大學有關嗎

鄭毅律師主答
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讀者問：

2023年8月，我file我的I-485。我申請的是EB-1A。去年5月，我面試得也很順利，面試後變成：面試已完成，案件尚待審查。到現在也沒任何update。我非黨員，不過本科院校在10043禁令大學的名單上，不知道是不是這原因。我等得好焦慮，已經給白宮和議員發過好多信了，但是幫助不大。我該怎麼辦？

答：

根據你提供的情況，很有可能是因為你的學校在10043禁令大學的名單上，觸發了額外的安全審查。但你的申請，確實已超過了常規的審理時間。你已經聯絡了議員辦公室，也可以嘗試service request以及聯絡移民局約infopass催促。如仍沒有結果，可以考慮向聯邦地區法院提交Mandamus petition(催辦令)，加快案件審理。

編按：美國第10043號總統公告於2020年簽署，旨在拒絕發放F簽證或J簽證給與中國「軍民融合」戰略相關的高校學生與研究人員。受影響最深的核心學校包含中國工業和信息化部直屬的「國防七子」以及部分被美國制裁的大學。

簽證 白宮 移民

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