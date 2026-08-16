移民專頁／長期在境外又沒工作 影響I-485

讀者問：

我現在是I-485 pending，已經超過180天，有combo卡。最近，我遇到人生低谷，有點想辭職，直接回國等綠卡 ，或是休息一段時間。從有記憶以來，我一直在上學、工作，真的很想休息一段時間。我可以直接辭職嗎？

答：

1.不清楚你的I-485是基於什麼類別申請的，因為不同類別規則差異很大。你提到I-485 pending超過180天， 有Combo Card，有很大可能是職業移民 案件。職業移民，根據《21世紀美國競爭力法案》(AC21)，如果I-140已經獲批(或同時滿足相關條件)，I-485已經pending超過180天，那麼申請人有機會利用工作轉換(portability)規則，轉到相同或相似職業(same or similar occupation)的新工作。 但要注意，AC21保護的是換工作，不是完全不工作。移民局在審理時通常會關注，綠卡獲批時是否仍打算從事相關職業，是否有真實的永久工作機會存在，雇主是否仍願意提供該職位，或申請人是否已有符合條件的新職位。因此，申請人從A公司跳到B公司，通常可以。辭職後很快就找到類似工作，通常問題不大，但長期完全不工作，可能引發移民官質疑。

2.現實中，很多人會有短暫空檔期。例如：離職後休息幾周，或休息一兩個月再找工作。這些通常不是最令人擔憂的問題。真正容易產生風險的是，長期沒有工作或沒有尋找工作的證據；沒有新的工作機會，或在綠卡批准前已經明確決定不再從事該職業。職業移民的基礎是未來就業(future employment)。

3.至於是否可以回中國等綠卡，從理論上，有Advance Parole(Combo Card中的AP)可以出入境。但需要考慮幾個風險。第一是補件(RFE)，如果收到RFE或NOID(擬拒通知)， 需要及時回應，長期在國外可能影響處理。

第二是面試通知，雖然很多職業移民面試被豁免，但並非全部。如果突然收到面試通知，需要準時赴美，否則可能會影響案件。

第三是證明未來就業意圖。這是最大的潛在問題。如果人在中國，已經辭職，長時間沒有美國工作，移民官可能會問，綠卡批准後，你還打算從事PERM和I-140所對應的工作嗎？能合理解釋當然可以，但案件會比繼續維持美國就業狀態更複雜。