我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩午宴 華女致命車禍30年後尋回群醫相聚

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

理財百科／債券投資人 對消費貸款利率影響大

編譯莊瑞萌
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國公債殖利率持續攀升，10年期公債殖利率7月下旬一度收在4.7%，創2025年1月以來新高，直接推升房貸與車貸等消費者借貸成本，30年期固定房貸利率升至6.6%，為2025年8月以來最高，加上油價上漲與新關稅衝擊，恐讓家庭財務壓力持續加重。

CNBC報導，雖然聯準會制定全國利率政策，但債券投資人對消費者的借貸成本也有重大影響。因為許多類型的消費貸款，例如房貸與車貸的利率通常與10年期美國公債掛鉤，代表當10年期公債殖利率上升時，這些貸款的利率也隨之上漲，反之亦然。10年期公債殖利率23日收盤約為4.7%，為2025年1月以來最高水準。

根據美國能源資訊管理局(U.S. Energy Information Administration)的數據，由於伊朗戰爭緊張局勢再度升溫，汽油均價再度突破每加侖4元，加上川普政府稍早也對數十個國家實施一系列新關稅，經濟學家表示，這些進口稅將會提高消費者與企業成本。凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家萊恩(Thomas Ryan)表示，公債殖利率上升對家庭來說是另一項負擔，特別是其他開銷已經讓人吃不消的時候。

Tobias Financial Advisors投資總監尼斯密斯(Chad NeSmith)表示，債券投資人對10年期公債殖利率及其他較長期債券的走勢往往有更大的影響力。專家表示，引導債券殖利率上下波動的是投資人對未來通膨的預期及聯準會利率政策的走向。例如當債券投資人預期通膨將上升，他們會轉而要求更高的長期公債殖利率，以補償通膨侵蝕其未來報酬的風險。萊恩說，「投資人依其自身預期來決定價格，而此舉對消費者的借貸成本則產生深遠的連鎖影響。」

在當前情況下，許多因素正加劇投資人對通膨的焦慮，例如油價。尼斯密斯表示，持續高漲的油價可能會反映在經濟的各個層面，例如機票、運輸與商品價格。消費者感受到公債殖利率上升的影響，最主要是在買房和賣房的能力上，因為當前房貸利率是新冠疫情期間的兩倍以上，專家表示還可能突破7%。他說，「這將加劇房市的『鎖定效應』(lock-in effect)，讓人覺得難以脫身。」

精華 FAQ

  • 因為多數房貸、車貸等消費貸款利率會參考10年期美債殖利率定價，當殖利率上升時，銀行放款成本與市場利率也跟著提高，消費者借款就會更貴。

  • 文中指出，30年期固定房貸利率已升至6.6%，創2025年8月以來最高；專家並警告，若10年期殖利率持續偏高，房貸利率甚至可能再突破7%。

  • 油價再度走高、新關稅推升進口成本，連帶影響汽油、運輸與商品價格，讓通膨疑慮升溫，也使家庭在住房、交通與日常支出上承受更大壓力。

債券 利率 殖利率

上一則

移民專頁／長期在境外又沒工作 影響I-485

下一則

理財百科／I債券熱度增 11、12月是購買佳機

延伸閱讀

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場
美國出手救日圓為何美股飆新高？因解除股債匯AI風險連環爆引信

美國出手救日圓為何美股飆新高？因解除股債匯AI風險連環爆引信
美日聯手救日圓／避免美債遭拋售 貝森特：日圓是安全網

美日聯手救日圓／避免美債遭拋售 貝森特：日圓是安全網
美30年債殖利率 衝2007年以來新高

美30年債殖利率 衝2007年以來新高

熱門新聞

哥倫比亞是第一所、也是唯一一所宣布無限期取消標準化考試要求的常春藤盟校。（路透檔案照）

SAT回來了／頂尖大學「免交成績申請」時代 正式落幕

2026-08-10 16:31
愈來愈多的學生被柏克萊加大錄取，但大學沒有可靠的方法來評估他們能否勝任繁重的學業，是取消SAT考試的代價。（美聯社）

SAT回來了／喜獲柏克萊錄取 為何讀不下去

2026-08-09 15:00
AP已成為美國教育體系中的重要組成部分，愈來愈多的高中生參加了AP課程學習及考試。（路透）

AP大比拚／AP課愈多愈好？ 過猶不及

2026-08-09 10:42
佛州希爾斯布洛郡學區的加權計分方式，讓高中生出現了11.99分的驚人GPA。（路透檔案照）

AP大比拚／加權如軍備競賽 GPA愈來愈高

2026-08-09 12:18
高球小將王雁飛（右）贏得獎牌和隊友合影，她被哈佛大學錄取並提供獎助金。（受訪者提供）

大學申請／體育特長生 爬藤有捷徑

2026-08-09 02:15
對全美35所選擇性招生大學進行的調查顯示，許多學生表現出入學時數學準備不足。（美聯社）

SAT回來了／教學困境 如何定義「公平」

2026-08-09 14:20

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」