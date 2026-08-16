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怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

美國現象／怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

記者顏伶如
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大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至20...
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲。示意圖。(路透)

財星雜誌(Fortune)報導，戰後嬰兒潮世代擔心活太久變得錢不夠用，緊抓目前擁有的財富與權力，黃金歲月並沒有想像中來得美好。

嬰兒潮世代人生過程裡剛好搭上許多順風車，包括大學學費便宜、房屋增值、401(k)退休帳戶改革，來到職場生涯後期原本可以優雅退場，為兒女與孫輩騰出房子與工作。然而，數百萬嬰兒潮世代卻繼續住著大房子而無法輕易離開，也不敢輕言退休。

大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲，ALI退休收入研究中心(ALI Retirement Income Institute)經濟學家費契納(Jason Fichtner)針對這個族群的資產、預期壽命與支出需求進行分析，結果發現其中三分之二的財務狀況無法維持退休之前的生活水平。這個族群當中超過一半退休儲蓄不到25萬元，意味著必須仰賴社安金或繼續工作過日子。

基金管理機構先鋒集團(Vanguard Group)對年輕嬰兒潮世代進行研究則發現，60多歲勞工當中僅約四成退休後能繼續維持退休前的生活水準，一般準退休勞工退休之後將面臨24%收入缺口，換算起來一年缺口約9000元。

房屋市場現況反映民眾對退休生活財務感到焦慮。嬰兒潮世代與較年長的X世代在房價較低、利率適中之際買到位於理想城市或郊區的房子，不少人迄今享有利息不到4%的房貸，或者房貸早就還清。

嬰兒潮世代房屋持有人當中，大約54%房貸已還清，沒有賣房子壓力，但如果賣掉大房子改住小房子，以當前高利率加上稅務與各種花費計算，每月住房成本恐將變高。一對住在鳳凰城的夫妻便說，沒有能力賣掉現有房子並且搬家，因為如今單臥套房的公寓租金比原本每月繳交的房貸還貴，養老中心開銷更是遙不可及。

較年長的加州屋主面臨困擾則是，當初100多萬元買到的房子如今漲到400多萬元，如果賣房子將觸發聯邦稅與州稅合計將近百萬元。

精華 FAQ

  • 因為他們擔心活得太久，退休金與儲蓄不足以支應長期開銷。研究顯示，多數人無法維持退休前生活水準，只能依賴社安金或繼續工作。

  • ALI退休收入研究中心分析了資產、預期壽命與支出需求，發現約2/3高峰嬰兒潮世代無法維持原有生活水平，且超過一半退休儲蓄不到25萬元。

  • 因為雖然不少人房貸已還清，但現在租小公寓、買小房或住養老中心的成本更高，加上高利率、稅負與交易費用，換屋後每月支出未必更低。

退休 嬰兒潮世代

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