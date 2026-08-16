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星座／巨蟹座好運招手 水瓶座結束敵對

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2026年8月16日至8月22日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

愛情是本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

無論是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現；但是倘若本周去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，已決定的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周需同時扮演傾訴者與傾聽者的角色；生活中會發生一些事情讓你忍不住要吐槽，除了你自己會遭遇不愉快以外，身邊人的囧事還要給你增加煩惱。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：象牙白

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

不能按照自己完美的計畫做事，令你感到有些鬱悶；你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會。但是一定要向同伴解釋清楚，爭取改期進行。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因；壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷；容易因小事與人發生爭執，而且會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機；只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

機會在招手，但只有做好了準備才有資格和它握手；明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：森林綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

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精華 FAQ

  • 巨蟹座本周總運指數高達5顆星，運勢最強。文章提醒巨蟹座要把握稍縱即逝的機會，已決定的事情別再猶豫，積極行動更容易看到成果。

  • 水瓶座若與某人長期冷戰或對立，本周是結束敵對的好時機。只要願意先踏出握手言和的第一步，兩人的關係就有機會開始改善。

  • 本周多數星座都提醒要留意工作失誤、溝通摩擦與情緒波動，也有人需要加強理財與自律。整體關鍵是保持穩定心態，遇事主動處理。

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