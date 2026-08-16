封面故事／文學vs.電影 奧德修斯的3個女人

女巫Circe與豬的雕刻像。(維基By Sailko - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75062946)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以《奧德賽》三位女性角色對照電影改編差異。

文章以《奧德賽》三位女性角色對照電影改編差異。 重點二： 西西與卡莉波索都在愛情中優雅送別奧德修斯。

西西與卡莉波索都在愛情中優雅送別奧德修斯。 重點三：Nausicaa公主被認為最被電影省略的動人段落。

電影「奧德賽」上映後引起相當多的討論，世界周刊8月2日這期封面故事刊出九篇相關文章，意猶未盡。這期我們邀請到住在舊金山 的「荷馬迷」鄧海珠女士，從更精彩有趣的角度，與讀者分享這部史詩與電影。

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導演諾蘭的版本，對幾位重要女性有很大的改動，除了那引起爭議的「黑海倫」外，還有三人或者被改頭換面，或者消失。

這三位女性，都愛上流浪途中的奧德修斯，但最後都助他回家；她們和愛人說再見的方式，足可作為現代女性面對同樣情況時的參考。

雖然有妖魔鬼怪及神明，「奧德賽」基本上是一部很入世的作品。它固然談及悔恨痛苦，機智巧黠，霸凌報復等人性問題。但也注意到人體需要，舉個最實際的例子，流浪途中，軍士一路都適時得到補給，食物來源包括掠奪、偷吃或接受款待。

那麼有女人出現，給他愛，讓他休養生息，也是很合理的文學安排了。這也給奧德修斯增加了一個深度一一他能拒絕情色的誘惑。

這三位女子出場不多，但是面貌非常清楚，給後世留下非常深刻的印象。以他們為名的藝術作品也不少。

1.女巫Circe

文學：

當奧德修斯遇到西西(Circe)時，他12艘、600人的船隊只剩下一船了。在這之前，他出了大事。或許出於安全考量，他要所有船舶在海灣內，而他一船泊在灣外，結果怪物向灣內砸巨石時，把所有船都砸成了爛片，船員全死。只有他這艘留在灣外的船能夠逃離。

他和同船軍士來到女巫島，因為信使神傳授他破解女巫咒語的方法，所以他不但沒有變成豬，反而成為女巫的情人。兩人及船員過了一年好日子，直到返鄉之願再起。

西西等同現代的女強人，資源豐富，有能力選擇男人，從一夜情開始發展關係。當情人要走時，她沒有哭哭啼啼，沒有挽留，反而大方送行，分享巫界資源並且指點明燈，確保他能趨吉避凶，安全返家。

電影：諾蘭把美麗女巫改成中年大媽，完全不談情色，而談道德。

18世紀畫家安潔莉卡·考夫曼(Angelica Kauffman)所作「Calypso請天地見證她對奧德修斯的真情」。(維基公共領域)

2.女仙Calypso

文學：

當奧德修斯遇到卡莉波索(Calypso)時，他更慘，所有船員皆死，只剩他一人，隨海波飄到這個美麗的孤島，被女仙救起。在這之前，他的團員叛變，偷吃聖牛，而被太陽神嚴懲。

這位女仙是苦情痴心女，和西西完全不同，她把他救上岸，給他愛，並且許他永遠青春的未來，她說，我們共組家庭吧，這樣你就會變成神祇，永生不死。

然而，奧德修斯拒絕了她的好意，這就變成一個僵局：英雄無法自己出海，女仙無意把他送出海，最後只好出動神明命令卡莉波索放人。

她決定助他回家，兩人砍木造木筏，她在木筏上替他配滿食、酒，還替他洗澡，給他換上一身芳香的衣服，最後，她給愛人送上一陣順風，見他消失在海的那一邊。

卡莉波索的癡情和送別的優雅得到很多共鳴，後世有人為她寫歌，有人把船命名為Calypso。

電影：同樣的，諾蘭把其愛情成分抽走，由卡莉波索在島上治療奧德修斯的心理創傷。老實說，我很喜歡這個改動。

3.Nausicaa公主

文學：

這是流浪最後一站，諾蘭完全省略，我覺得很可惜。原因可能是影片強調他的悲悔心理，所以此島提供給奧德修斯的心理放鬆和歡樂，和影片整體氣氛不合。

在此世外桃源般的島國上，他恢復了國王的風采，成為萬人迷，在海邊救他一命的Nausicaa公主也愛慕他，但深藏心中。只在奧德修斯臨走時說：「陌生人，回家後，請不時想起我，我在你人生中，有重要的角色。」

而奧德修斯如何回應？他說，我會永遠奉你為至神，永感救命之恩。

這一段，又帶我們回到男女純情時代。

電影：

諾蘭提高了「奧德賽」的心理層次，引發各界有關戰爭正當性及後遺症創傷無數的討論，但是我們也不要忘了，這本書可以讓全世界熱議3000年，更在於它的娛樂性和荷馬高明的說故事技巧。它的關鍵字固然包括「悔」、「恨」、「苦」，但也包括「智」、「趣」，甚至「男女之情」。

「奧德賽」中出現很多女性，包括女人、女仙、女巫、女神，個個形象鮮明，而且都憐惜及幫助奧德修斯，所以也有人說，這本書可能是女人寫的。

(鄧海珠中譯的精譯版「人人可讀奧德賽」PDF，無AI，歡迎電郵索取。[email protected])

英國畫家W. Heath Robinson作品「Nausicaa公主和侍女帶給他食物和美酒」。(維基公共領域)