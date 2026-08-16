周日動動腦／中國古詩詞中有提到火焰山的作品大多出自哪一人？
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.第一家海外的豆腐工廠於1909年出現在歐洲哪個城市？
2.一些南美足球隊員，例如烏拉圭、阿根廷、巴拉圭、巴西，極其愛喝什麼當地特色飲料？
3.有兩個國家沒有法定統一的國慶日，您知道是哪兩個嗎？
4.世界最大足球場位於北韓平壤，美國最大足球場在密西根州安娜堡，而歐洲最大足球場在哪個城市？
5.中國古詩詞中有提到火焰山的作品大多出自哪一人？
6.因數種因素，英王愛德華一世於1290年7月18日，下令將境內哪個族群全部驅離？
7.歷史上唯一一個由黑奴反抗成功而建立的共和國是哪國？
8.跨過哪兩個國家的邊界，手表就必須調整3.5個小時？
9.瑪麗蓮夢露逝於1962年8月，她與克拉克蓋博合演的哪部電影成為她最後一部電影？
10.美國現有七支艦隊，其中第三艦隊名下管轄超過100艘艦艇，還有四萬多名官兵，其總部位於哪個城市？
答案：1.巴黎 2.馬黛茶 3.英國、丹麥 4.巴塞隆納 5.岑參 6.猶太人 7.海地 8.中國、阿富汗 9.亂點鴛鴦譜 10.聖地牙哥
答案是岑參。文中指出，中國古詩詞裡提到火焰山的作品，大多出自他這位唐代詩人，顯示其邊塞詩作與西域意象密切相關。 文章以10道問答題的方式呈現，題材橫跨地理、歷史、體育、飲食與電影等領域，讓讀者先猜答案，再透過解答快速吸收不同面向的常識。 像是歐洲第一家海外豆腐工廠、南美球員愛喝的馬黛茶、無法定統一國慶日的國家，以及海地與美國第三艦隊等題目，都展現文章跨文化、跨領域的知識廣度。
精華 FAQ
答案是岑參。文中指出，中國古詩詞裡提到火焰山的作品，大多出自他這位唐代詩人，顯示其邊塞詩作與西域意象密切相關。
文章以10道問答題的方式呈現，題材橫跨地理、歷史、體育、飲食與電影等領域，讓讀者先猜答案，再透過解答快速吸收不同面向的常識。
像是歐洲第一家海外豆腐工廠、南美球員愛喝的馬黛茶、無法定統一國慶日的國家，以及海地與美國第三艦隊等題目，都展現文章跨文化、跨領域的知識廣度。
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