旅遊／越南雙龍灣 美景美食雙享

下龍灣一隅。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河內融合中華與法國殖民風情，古街與教堂展現多元魅力。

河內融合中華與法國殖民風情，古街與教堂展現多元魅力。 重點二： 下龍灣以奇峰異石、遊船與鐘乳石洞成為全程最精彩亮點。

下龍灣以奇峰異石、遊船與鐘乳石洞成為全程最精彩亮點。 重點三：寧平陸龍灣與碧峒古廟兼具自然景觀與深厚歷史底蘊。

造訪越南 北部的河內，是不在計畫中的意外之行，卻帶來無限大的深刻印象；對越南留下強烈烙印是慘烈的越戰，當時自己還是個少不更事的少女，而如今步入晚年的我，踏上北越的土地，以五日遊的形式體驗，彷彿穿越時光隧道，領略從過去到現代的歷史與文明，心中多了一份震撼與感慨。

從台北搭機，僅三個多小時航程便已抵達越南首都—河內，一行18人的團體由領隊陪同，在機場入境處安靜等候檢查，河內機場設施寬敞明亮，不久，見一海關人員特別開放了一個關卡讓我們迅速通過—這是當地導遊精心安排的。不久，我們見到當地導遊「阿輝」，微胖的身材，一口流利的中文和滿臉笑容令人印象深刻。

機場雖然人潮洶湧，但阿輝解釋道，約有三分之二的人是來接機或送機的，而非旅客；並盛讚河內機場的停車場是在全球步最短的機場之一。他的這番話讓我不禁想起孩童時代隨著父母親一起前往松山機場的情景。耳邊似乎又響起熟悉的廣播聲音「某某航空公司某某班機即將起飛」，一股懐舊情懐淡淡地湧上心頭。

翌日早上10點，我們從河內出發，據說是為了避開高峰時段的交通堵塞。然而，即便如此，刺耳的啦叭聲仍然不絕於耳。車上，阿輝開始滔滔不絕地介紹越南，提到「越南三多」：摩托車多、當舖多、和小旅館多。如果再加上「喇叭聲多」似乎也算是河內一大特色。除了「三多」，還有「三瘦」—國土狹長瘦窄，建築物高挑纎瘦，以及婦女身材苗條纖細廋小。尤其是那些受風水影響而設計的千姿百態的建築物，讓人印象深刻。

阿輝還自豪地說，這裡看不到乞丐。這座充滿紅色國旗的越南首都，隨處可見衛兵站崗的大大小小的政府機關，不時在提醒我們，這是一個社會主義體制的國家。

越南，曾為唐朝的交趾；而河內是現在的首都，位於越南北部，擁有深受中華文明和法國殖民的深遠影響的文化遺跡；市區內隨處可見綠樹成蔭的大道、傳統的中式廟宇和祠堂，以及別具風情的法式建築。這裡不僅展現了獨特的古老韻味，也融入了現代都市的活力。這樣多元化的魅力，使得河內贏得「東方巴黎」及「百花春城」的美譽。此外，美食佳餚、越式按摩以及高性價比的物價，也使河內成為眾多旅客心中的旅遊勝地。

河內聖約瑟大教堂。(圖皆為作者提供)

★遊36古街 看聖約瑟教堂

我們一行六人坐上電瓶車穿梭在已有1000年以上歷史的36街之中，彷彿穿越時空回到我60年前的童年時光。駕駛員兼導遊的介紹說，古代有36種行業，每條街都專賣一種商品，因此被稱為「行街」；例如：米街、絲街、珠寶街、鞋行街、服裝街、銀行街等等緦共有36街道，如今已經混雜，懐古風味的傳統古老市場，仍是大眾購物的最佳選擇。倒是街頭隨處可見販售的鮮花，色彩繽紛，不愧是「百花春城」的美名。穿梭其中如同在時光長廊間漫遊。街道兩旁許多建築物上仍然可以看到中文名字，無疑顯示出深受中華文化的影響。如今，古街上的特色小吃及咖啡店成了一大亮點。人們坐在小板凳上，悠然自得地品嘗一杯咖啡，格外具有情趣。

36古街附近矗立著一座非常著名的地標—「聖約瑟夫大教堂」。其外觀與巴黎聖母院神似，色彩繽紛的彩色玻璃與略顯暗灰色的建築物巧妙融合，散發出熟悉而親切的韻味，這是法國殖民時期的遺跡之一。適逢聖誕節剛過，教堂前聖誕紅依舊盛開，然而，我們抵達時已過了開放時間，只能在外圍觀望和漫步；意外的驚喜來自在教堂對面的一家名為(Cong Caphe)的咖啡店，坐在咖啡店二樓的小陽台的小板凳上俯瞰街景，只見法式風情的小洋樓羅列眼前，路旁露天的咖啡座與小販攤位錯落有致，營造出一片彷彿置身於法國巴黎的氛圍，品嘗了一杯椰奶冰沙咖啡，這份清涼香甜的嗞味成為此行難以忘懷的體驗。在不遠處，有一家我們在河內見到唯一一家星巴克咖啡店，其現代化設計及寬敞的內部空間，同樣吸引了不少顧客。

河內還劍湖景致優雅。(圖皆為作者提供)

稍作停留後，我們途經還劍湖，這裡是河內市區最繁忙的地段。湖邊，有不少女子身穿越南傳統服飾，手捧鮮花，閒庭信步，為湖光山色更添上優雅。不久後，我們來到了擁有深厚歷史底蘊的宗教場所—鎭國寺。

鎮國古寺。(圖皆為作者提供)

★瑰寶鎮國寺 深厚底蘊

鎭國寺，河內古寺中的瑰寶，寺內佛、道皆奉，以佛教為主。其歷史可追溯至六世紀，初名為「開國寺」，寺中有一株非常壯麗的菩提樹，這是1959年印度總統來訪時所贈，其樹苗源自釋迦牟尼頓悟得道的那株菩提樹，如今枝葉繁茂、蔭庇四方。導遊阿輝說，虔誠繞著普提樹三圈，可保平安，眾人紛紛合掌虔誠依序繞行。寺前廣場，面對湖面，是欣賞西湖的絕佳地點。而寺的另一側則林立著大大小小塔群，其中引人注目的是一座12層高塔，據說塔內珍藏著歷代主持的舍利子，十分珍貴。

結束市區的行程後，巴士沿著高速公路前往下龍灣，車窗外是一片田園風光，但不時也能看到工地痕跡。有一座幾乎被夷為平地的大山吸引了我們的注意，據說這是越南最大的經濟集團—太陽集團正在進行的大型填海工程之一，將土石運至下龍灣附近填海，再建設豪華住宅。

阿輝指著港口方向的新建群，一戶售價高達100萬美元，然而，沿途也不乏許多未完工的斷尾樓，略顯荒涼。他解釋說，許多年輕人寧願出國打工以賺取較好的收入，卻不願留鄉發展，本地工地只有依靠中年人及婦女在操作。一路上看到農民仍是以燒火施肥的方式，使得沿路煙霧瀰漫，空氣汙染令人擔憂；經過三小時的車程，我們抵達了目的地—下龍灣。

★世遺下龍灣 奇峰異石

下龍灣，距離河內以東130公里，以數千座石灰岩的島嶼與獨特的喀斯特地貌聞名；湛藍碧綠的海水與錯綜交織的岩石猶如遊龍盤旋，宛如虛無飄沓的畫卷。這片海域包含超過2000座叢林密布的小島，其間洞穴神祕莫測，各具風采。煙波浩瀚間、奇峰怪石與海水交相輝映，因此被譽為「海上桂林」。1994年入列為聯合國文教組織的世界自然遺產，其絕美景致更在全球投票下成為「新自然七大世界遺產」之一。

導遊阿輝說，「下龍灣」來自越南語，意為「降龍」；據傳說，巨龍從天而降飛入海中，掃尾之際形成了蜿蜒曲折的海岸星羅棋布的島嶼。這片海域充滿了許多奇石如鬥鷄石、巨人石等等，激發遊客們的想像力，灣內遙望天際線上的纜車來回港口，盡情感受其中的神奇。

接下來，我們將搭乘章魚號遊輪，一同展開前往傳說中巨龍降臨之地的神祕海域探索之旅。

此次旅程的一大亮點便是乘坐遊輪探索下龍灣，並乘小船探訪英雄島及驚訝洞。在隆隆鼓聲中，我們登上了以下龍灣的特產「小章魚」命名、可容納300人的遊輪，開啓一段充滿奇幻與美味感官的旅程。導遊特別提醒大家，禁止𢹂帶塑膠製品上船，以免汙染海域，違者將面臨嚴重處罰。船上活動內容豐富有趣，現場樂隊演唱為旅程增添了熱情的氛圍，不少乘客隨之盡情起舞，享受這歡樂時光。

下龍灣的龍洞。(圖皆為作者提供)

不久後，我們改搭木舟，從近距離欣賞下龍灣的奇峰異石美景。遠處萬千島嶼如群龍戱水、或獨立於碧波之上，型態萬千且姿態各異。在穿行於隱密水道時，小𤠣子忽然靠近岸邊，瞬間引發陣陣歡呼。在晴空萬里之下，海天一色的壯麗景觀，宛若置身畫中。返程時，我們改乘快艇，穿梭於奇石之奔馳體驗奔馳疾速奔馳帶來的快感；船家特意表演轉身摔尾，在水面畫出一道優美圓弧，寓意祝福大家一路圓滿順遂。

驚訝洞內空間廣闊。(圖皆為作者提供)

★驚訝洞 鐘乳石千奇百怪

驚訝洞被譽為下龍灣規模最大且壯觀的鐘乳石洞，總面積超過1萬平方公尺。據說此洞於1901年由法國探險者發現，洞內布滿千姿百態的鐘乳石、石柱與石筍，高矗的洞頂配合著萬年滴水雕刻出蜂巢岩穴以及燈光點綴下閃耀發光的岩壁，呈現出大自然鬼斧神工般的造化，各種千奇百怪姿態讓我目不暇接、嘖嘖稱奇，難怪得名「驚訝洞」。洞內採用單行步道設計，導遊一句幽默的解說，「越南沒有地震，不要擔心行走在地下」，讓許多人鬆了一口氣，安心穿越這座神奇地下奇妙之洞。

英雄島旁白色沙灘。(圖皆為作者提供)

★英雄島 俯瞰月芽形白灘

英雄島則因1962年越南國家主席胡志明與蘇聯的太空英雄格爾曼‧季托夫(Gherman Titov)共同造訪而得名。享用豐盛的午餐後，我們搭乘小船前往，下船後還須攀爬約400多台階抵達最高點的涼亭。從那裡俯瞰寬廣0度的寬廣視野，無數個小島如繁星撒落水面，各式船隻穿流不息，一幅如詩如畫的令人驚嘆，天然畫卷就在眼前。聽說此地拍攝的照片是申報世界自然遺產的重要素材。山坡下方展現一片潔白的月芽形沙灘，即便現在仍處冬季，也阻擋不了熱愛戲水的人潮，勾勒出一幅美麗而生動的畫面。

回到章魚號後，船家早已貼心準備了下午茶及甜點，同時樂隊再次奏響悅耳旋律演奏，為快樂的旅程畫上完美的句點。這一天，我們不僅享用了多道豐盛的美食，更沉浸於大自然的懷抱中，青天白雲和清徹碧海中陶醉於仙境般的下龍灣，其獨特而神祕的魅力，絕對不容錯過。

碧峒古廟寶殿。(圖皆為作者提供)

旅遊的第四天，我們來到了以天然景觀底蘊史底蘊著稱的越南寧平省，其中的碧峒古廟是結合自然與歷史的旅遊景點之一。古廟建於西元10世紀，被譽為「南天第二洞」。依山傍水分成上、中、下三層，每一層各有特別的山洞與寺廟。只見蓮花含苞待放，湖水清澈明亮，石頭步道穿越蓮花池，而在牌坊上可以清楚看到「碧寺峒」字様，阿輝提醒大家念牌坊文字時須跳過中間的字，至於為什麼如此卻無法解說。走過牌坊，便可見到第一座廟宇—黎廟(下廟)，這座廟外觀典雅大方，梁柱上細膩精巧的木工雕飾展現了當時成熟的建築工藝。繼續前行途中，還能看到下廟的魚鱗狀的屋頂及其上獨特的木雕設計，導遊介紹，這種瓦片在越南、緬甸、寮國、泰國等地十分常見。

沿著階梯向上攀登，台階似乎很久沒有維修，小心翼翼地往上走則是大雄寶殿，即便坐落在山洞中，陽光照入時仍有另一番韻味。上廟的建築較小、供奉觀音。這些古廟採用純木結構，卻完全不使用釘子，其斑駁的外觀彷彿訴說著歷史的長河中豎立月。路旁豎立的一塊石碑，照字面上題字「布政使」，推測可能是明、清朝時期遺跡，至今紋理仍清晰可辨。

陸龍灣上泛舟。(圖皆為作者提供)

★陸龍灣 喀斯特地貌獨特

陸龍灣被譽為「陸地上的下龍灣」，又名「陸上桂林」以其獨特的喀斯特地貌聞名；這名字並不是地名而是後來賦予的稱呼，其真實地名是位於越南寧平省，這裡擁有與下龍灣類似的水上喀斯特景色，「長安生態保護區」正是其核心所在。2014年，這片風光旖旎的生態區域被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

蓮花含苞待放的陸龍灣。(圖皆為作者提供)

抵達碼頭後，眼前是整齊排列的小舟，每艘船可容納遊客兩人及一位划槳人。令人驚奇的是，這些划舟人大多是婦女，她們熟練的用雙腳代替雙手，划著小舟穿梭在山林與岩洞之間。周圍田園風光秀麗寧靜，小鴨悠閒游在水面，岸邊則是一座座獨立的農莊宅院，蓮花沿著河邊盛放，高低起伏的奇峻山巒環繞其間，將這幅自然景觀渲染成一幅動人的水墨畫。

這裡與陸龍灣都曾是電影「金剛」的取景地，眾人紛紛尋找場景。導遊說，雖然電影場景已不存在，但風景依舊美麗動人。小舟輕輕划過碧綠透徹的河面，時而穿越狹窄洞穴，讓人不得不低頭，才能順利穿越蔥鬱。二旁草木蔥鬱，景致寂靜祥和。「水是眼波橫，山是眉峰聚」表現無遺，不知不覺中已划入仿若人間仙境一般的寧靜祕境。突然岸邊傳來一聲聲哞哞聲，只見三隻小羔羊正在岸邊嬉戲玩耍，宛如童話世界，無比地輕鬆舒適，只願時間能靜止於此。

短短五日的行程倏然而逝，越南特色美食味令人回味無窮，濃厚的文化遺產及物美價廉的生活，更讓人流連不捨。在這快速改革與蓬勃發展中的國家，各地已經擺脫了戰爭的陰影，展現出欣欣向榮的面貌。正如阿輝導遊所言，越南在老齡化問題上的挑戰尚未迫在眉睫，未來25年的窗口期正在展開，盼能追趕上現代化世界。如此充滿希望與活力，相信指日可待，成為世界上擧足輕重的國家。