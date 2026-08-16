旅遊／遊西班牙國王小徑 踏遍雄渾絕美

國王小徑以懸空棧道著名。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西班牙國王小徑以峽谷懸崖與棧道景觀聞名。

西班牙國王小徑以峽谷懸崖與棧道景觀聞名。 重點二： 文章詳述四個河谷與壯闊險峻的地貌變化。

文章詳述四個河谷與壯闊險峻的地貌變化。 重點三：整修後的步道安全可走，仍保留驚險魅力。

偶然在網上看到位於西班牙的國王小徑(Caminito del Rey)之照片，驚為人間絕色。但見長列千仞懸崖插天矗立，一條羊腸棧道長蛇般貼著峭壁蜿蜒爬行，既不見首，也不見尾。李白「五岳尋仙不辭遠，一生好入名山遊」，我則是「百岳尋鮮不辭遠」，如此鮮見的雄渾絕美山景，豈可不列入「此生必遊名單」上？

★千仞懸崖 壯闊險峻

被國王小徑的照片吸魂攝魄後，立馬呼朋喚友預訂了入園券，可心中翻騰著懷疑和忐忑，一直沒有止息。我擔心踏上國王小徑後，因為目眩腳軟，無法跟得上導遊和團裡的一群健腳，不死不活地卡在棧道中間，進退兩難。

想來，像我這樣眼高腳低的遊客應該不少，徒步加上悠哉賞景需要大約三小時的國王小徑，就被國際觀光 團摒拒於西班牙旅遊行程之外，縱有壯闊險峻的自然風光，名氣仍遠不及馬德里和巴塞隆納等大城市響亮。國王小徑適合自由行，或參加由馬拉加、塞維亞等較大城市出發的當地一日遊旅行團。

前一晚，我們住在離國王小徑北邊入口最近的小鎮Ardales，次晨出發時，竟然聽到村裡傳來一聲聲公雞啼叫，備感親切，喚回了台灣的童年記憶，也錯覺置身於雞犬相聞的桃花源。

從Ardales駕車去國王小徑的北邊入口，沿途盡是無邊無垠的橄欖園，民房罕見，僅20分鐘就到目的地。可進園卻折騰一小時，根據衛星導航試過兩個入口，都被柵欄擋住，不僅我們這車，別車也都困惑不已，終於在指定的9點鐘前及時到達集合地點。

園方導遊發給每位遊客一頂頭盔，戴上它，既興奮期盼，也惶惶不安，看來不僅要注意腳底的萬丈深淵，還要小心頭上的落石繽紛。

Guadalhorce河切割出來的峽谷。(圖皆為作者提供)

Guadalhorce河是西班牙南部安達露西亞地區的一條大河，發源於Alhama山脈。其名意謂剪刀河，流經Ardales和Álora兩個鎮之間的Huma山區時，果然如同一把鋒利的超巨型剪刀，晝夜不停地使勁裁剪，畫破石灰岩和白雲石建構的崇山峻嶺，開闢出兩側山壁與河水形成90度直角的Desfiladero de los Gaitanes峽谷群，懸崖與河面的落差可高達700公尺。多數河段白浪洶湧，不時形成小型瀑布，可河水流到平坦地段，便會放緩速度睡個小覺，宛若谷底的一汪碧潭。

峽谷最窄處，兩側近在咫尺。(圖皆為作者提供)

★四個河谷 各有麗姿

峽谷群由四個河谷構成，或寬或窄，環肥燕瘦各有麗姿。

Gaitanejo峽谷，位於國王小徑的起點，河水穿過谷底的水壩，彷彿唱著喧嘩的歡迎歌，為踏上觀景之旅的人們加油打氣。

Tajo de las Palomas峽谷，山形更偉岸，河谷收緊，兩側山壁距離拉近，水流因為河道變窄而趨於湍急，持續發出高亢呼嘯。我們終於進入了之前在網上看過無數次的懸壁棧道景色中，成為長龍身上移動的一隻隻小蟲。

造化是最偉大的藝術家，深諳疾緩相間的藝術之道；第三個河谷Hoyo豁然開朗，視野不再困羈於高聳峭壁間，如飛鳥般翱翔至遠方山脈。寬敞的沙土路取代了羊腸棧道，之前垂直的山壁只有間隙裡冒出零星雜草，此處山坡斜傾，植物有伸展空間，東一團西一簇瘋長，最常見的是杜松與地中海松，迷迭香、黃連木、絨毛花、馬喬蓮、角豆樹、沙針、歐洲矮棕等灌木叢星羅棋布。旅人們無不坐下來歇息，縱目於遠山參差和近處的草樹青翠間，靜觀數十公尺外幾隻悠遊自得的野山羊。

國王小徑的對岸是火車軌道，左上角的黑洞是隧道。(圖皆為作者提供)

★Gaitanes峽谷 壓軸大戲

國王小徑乃是Desfiladero de los Gaitanes峽谷國家公園的一部分，園區中的鳥獸和植物都受到保護，不難看到老鷹、燕子、野鴿盤旋空中。

Gaitanes峽谷是國王小徑的壓軸大戲。山谷再度變窄，山壁更顯峻峙陡立，河流更放浪奔騰。走著走著，一段山谷偏離河道，岔開成弧狀，再回歸河道，形成一個巨大的D字。走在其中，四方峭壁彷彿包圍出一座既深且闊的天井，無論從哪一角度看，入目全是粗礪而氣勢磅礡的擎天山岩，卻擋不住井底的一流奔水。至此，同行友人們無不欣喜若狂，紛紛感謝我的「英明領導」，帶他們來到這處以前不曾聽聞的絕美秘境。其實，真正應該感謝的是造化者的雄渾手筆，揮灑出如此大氣的天地勝景。

棧道回歸河畔，谷底出現El Chorro電廠的水壩。走過吊橋抵達河谷彼岸，棧道仍然蜿蜒向前，可來時的那側高山已止步身後，河面放寬，呈現波平浪靜的青綠色，國王小徑結束於斯。我們進入了El Chorro小鎮，可心緒仍未平復，忍不住一再回身，朝隱藏於兩座黃色山丘後面的國王小徑，投下戀戀不捨的目光。

貫穿峽谷的鐵路建於19世紀中葉。(圖皆為作者提供)

必須一提的是，羊腸棧道固然奇險懾人，可河谷對面的山壁上，斷續出現的火車鐵軌、隧道洞口和高架橋，為景色更添三分詭異。鐵路興建於1860至1865年，從西班牙南部的濱海城市馬拉加出發，經過此地峽谷群，總共穿過十座隧道和幾座高架橋，到達終點站El Chorro，全長36公里，歷時38分鐘。以19世紀中葉的技術水準而言，昔日鑿山開路，工程挑戰甚高。今天還在營運中。

國王小徑則修建於1901至1905年，最初目的是讓工人和物質能夠往來於峽谷兩端的水力發電廠間。在幾乎垂直的山壁上開鑿出棧道，工程之艱巨可想而知。1921年國王阿方索13世(King Alfonso XIII)來此視察，從此得到國王小徑之名。

El Chorro小鎮仍存留了工程師Rafael Benjumea y Burín(1876–1952)的房子，他負責修築國王小徑和其中的一座水壩 Conde de Guadalhorce Dam。完成於1921年的發電水壩，完美地結合了實用功能與環境美學，因此得到「詩人工程師」的美稱，且被封為伯爵，出任建設部長。

銜接峽谷兩側的吊橋。(圖皆為作者提供)

★危險步道 全球之最

21世紀初期，有100年歷史的國王小路已殘破不堪，很多路段關閉。1999年和2000年陸續發生過5人死亡，被冠上「世界最危險的步道」惡名，其中一次是三個人試圖用滑索越過峽谷，抵達對面的火車軌道，纜繩不堪三人重量斷裂，導致三人墜谷而亡。2011年開始全線整修，於2015年重新開放，觀光之外，也是對西班牙人工程歷史的回顧。

國王小徑仍然予人「行不得也」的驚悚感覺，實際上，有欄杆護衛，步道的品質也很堅實，不致墜入谷底。需要小心的是，山壁凹凸不平，石塊崢嶸突出，行進時最好正視前方避免碰撞。有的欄杆上漆著顏色，表明那一段棧道的上方恐有墜石鬆脫，不要久留。這也是園方要求遊客必須戴上頭盔的原因。

河谷開闊處，遠山入目。(圖皆為作者提供)

至於腳力，從北邊入口的停車場走到國王小徑起點，從國王小徑終點去搭乘園內巴士返回停車場，各有20分鐘左右的腳程。國王小徑本身長7.7公里，坡度不算陡，走起來並不吃力；同行六人咸感不虛此行，體力也能負荷；唯一的遺憾是不該參加由園內導遊帶領的團，導遊步伐匆匆，不到兩個鐘頭就走完國王小徑。若無導遊帶領走這條單行道，絕對不會迷路，但必有充裕的時間浸淫在天地山川的靈秀之氣中，拍出更多美麗的照片。

弧形河谷有兩側相通的棧道。(圖皆為作者提供)