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料理功夫／空心菜3吃

伊蓮小姐
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空心菜梗炒肉絲
空心菜梗炒肉絲

小時候，媽咪常在後院種植些蔬菜、水果。其中的空心菜更是小妹的最愛，小時候不愛吃飯的她，只要桌上有空心菜，就能多吃幾口。當然，我更是喜愛有加，記得有一次，我曾經一個人吃完一碗空心菜湯，讓媽咪驚訝不已。因為胃口好的關係，空心菜陪伴著我長大，直到現在仍是我的心頭好。雖然最常做的就是炒空心菜，但其實還有許多吃法，簡單又好料理，大家不妨試試看。

空心菜梗炒肉絲

材料：空心菜一把（選梗較粗大的）、肉絲200公克、蒜頭數瓣、醬油1匙、米酒適量、太白粉適量、橄欖油適量、鹽巴適量。

作法：

1.將葉子與梗分開，梗切段（葉子可留作他用）。梗先用鹽巴抓醃去青，靜置約20分鐘後瀝乾水分備用。

2.醃製肉絲：將肉絲加入醬油、米酒、太白粉攪拌均勻，醃漬約10分鐘；蒜頭去皮壓碎。

3.熱鍋倒入橄欖油，將肉絲下鍋炒至變白（約7～8分熟）後撈起，鍋中留油。

4.原鍋爆香蒜頭，接著倒入空心菜梗翻炒，加入鹽巴，再倒入肉絲一起拌炒幾下，即可關火盛盤。

PS：也可加上葉子一起炒；喜歡吃辣者，可酌量加入辣椒增加風味與色彩。

炒空心菜

材料：空心菜一把、蒜頭數瓣、橄欖油適量、鹽巴適量、清水適量。

作法：

1.把空心菜清洗乾淨，切段備用。

2.蒜頭去皮壓碎。

3.平底鍋中倒入適量橄欖油，加入空心菜，開大火翻炒，加入些許清水，最後加入鹽巴，翻炒均勻即可起鍋。

空心菜湯

材料：空心菜1／2把、排骨湯頭適量、鹽巴適量。

作法：

1.空心菜洗淨切段備用。

2.將熬好的排骨湯煮滾，加入空心菜段，最後調入鹽巴即可關火。

PS：若沒有排骨湯，直接用清水煮空心菜，湯中加入適量橄欖油提味即可，素食者亦可享用。

炒空心菜
炒空心菜

空心菜湯
空心菜湯

精華 FAQ

  • 空心菜要先把葉與梗分開，梗切段後用鹽巴抓醃去青，靜置約20分鐘再瀝乾水分，這樣炒起來口感會更清脆，也較不會有青澀味。

  • 先將空心菜洗淨切段、蒜頭壓碎，接著以橄欖油大火翻炒，視情況加入少許清水，最後加鹽調味即可。加水可讓葉梗更快熟，也能保留鮮綠口感。

  • 空心菜湯可用排骨湯頭煮滾後加入空心菜段，再加鹽調味；若沒有湯頭，也能直接用清水煮，並加適量橄欖油提味，因此素食者也能享用。

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