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料理功夫／芋圓仙草冰

詹夫
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這碗冰品集結了軟嫩、Q彈與奶香，在家製作既衛生又具備滿滿儀式感。

一、成分

1.基底：市售仙草凍或自製仙草凍500g。

2.配料：冷凍芋圓與地瓜圓適量、粉圓（珍珠）適量。

3.調味：鮮奶或奶油球適量、糖水（二砂糖與水以1:1比例熬煮）適量。

4.裝飾：新鮮薄荷葉適量、冰塊適量。

二、簡易製作步驟

1.處理仙草：將仙草凍切成約2cm的方塊，鋪於碗底。

2.烹煮配料：燒一鍋水，水滾後放入芋圓、地瓜圓與粉圓。煮至浮起後，繼續加熱約2分鐘，撈出放入冷水中冷卻（此舉能保持Q彈）。

3.組裝：將瀝乾的配料擺放於仙草上，放入碎冰或冰塊。

4.畫龍點睛：淋上糖水與鮮奶，最後再插上一片薄荷葉即可。

三、關鍵小技巧

1.Q彈秘訣：配料煮好後一定要立刻進入「冰鎮」程序，冷熱交替能讓澱粉質地更緊實，避免黏成一團。

2.口感層次：若喜歡更豐富的層次，可將部分仙草搗碎與冰塊攪拌，製成「仙草冰沙」鋪底。

3.甜度控制：建議先加入少量糖水，待攪拌後試味再行增減，以免鮮奶的甜味與糖水衝突。

4.擺盤美學：配料擺放時可依顏色分區（如圖所示，芋圓、地瓜圓分開堆疊），顏色錯落能讓餐點質感瞬間升級。

精華 FAQ

  • 主要材料包括市售或自製仙草凍、冷凍芋圓與地瓜圓、粉圓，以及鮮奶或奶油球、糖水、薄荷葉和冰塊，整體兼具口感層次與奶香。

  • 因為配料煮熟後立刻冰鎮，能讓澱粉質地更緊實，維持Q彈口感，也可避免芋圓、地瓜圓和粉圓互相黏在一起，影響整碗冰品口感。

  • 擺盤時可將芋圓、地瓜圓分區堆疊，利用顏色對比提升美感；甜度則建議先少量加入糖水，攪拌試味後再調整，避免與鮮奶甜味衝突。

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