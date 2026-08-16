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料理功夫／山藥番茄排骨湯- 電鍋版

許怡靜
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山藥被譽為「蔬菜中的人參」，含黏液蛋白及多樣維生素，營養豐富。搭配酸甜的番茄和軟嫩的排骨烹煮，鮮甜爽口又開胃。

材料：排骨3-4塊、番茄1顆、山藥1根、洋蔥半個、薑片少許、香菜少許。

調味料：鹽少許。

作法：

1.排骨用滾水加薑片汆燙後撈起，放入內鍋，加入洋蔥和水，外鍋1杯水先烹煮。

2.待電鍋跳起，放入切小塊的番茄和切滾刀塊的山藥，外鍋再加入1杯水續煮。

3.待電鍋再跳起，燜煮10分鐘，最後加入少許鹽調味，即可盛碗，撒上香菜上桌。

小叮嚀：

1.處理山藥時，建議戴手套或用筷子插入再削皮、切塊，可避免接觸黏液引起過敏發癢。

2.加入洋蔥是為了增加湯品自然甜味，若家中沒有，也可省略。

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