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娛樂／三國爭洛陽 千人繪出千鈞勢

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「三國第一部：爭洛陽」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「三國第一部：爭洛陽」電影海報。（取材自豆瓣電影）

中國追光動畫「三國三部曲」首作「三國第一部：爭洛陽」早前上映，該片由「長安三萬里」原班人馬傾力打造，不同於以往三國作品著眼於三分天下群雄逐鹿的經典篇章，本片回到三國故事更前端的關鍵歷史時刻——從漢末的洛陽之爭，回溯三國亂世從何而起；透過曹操與袁紹的青年視角，再現時代洪流下的群雄魅力。

監製于洲在首映會上分享主創團隊的創作初心是廣大觀眾對「長安三萬里」的喜愛，「讓追光動畫有信心深耕中國傳統文化選題，也將繼續傳遞中國文化與智慧。」

「英雄不是天生的」

導演謝君偉坦言建立三國史詩世界從0到1的過程是最難的，「英雄不是天生的，他們也都有自己的『來時路』。比如曹操，他既是政治家、軍事家，又是詩人，是一個複雜多面的人物。過往大家比較熟悉後期的梟雄曹操，而在這部電影裡，我們選擇從青年曹操的視角展開漢末亂世，帶著觀眾與這些初入亂世的英雄們一起前行，見證他們在人生困境中的抉擇與成長。」

謝君偉表示：「電影歷時三年製作，超過千人的團隊將熱情投入其中。為了還原東漢風貌，我們還特別去了洛陽等多地的博物館，以及安陽曹操墓采風。為了展現潁川之戰，千軍萬馬的交互需要動畫師們純手動製作，確保每一幀畫面當中每一個人、每一匹馬的狀態都不一樣，力求實現『每一幀都是世界名畫』的視覺衝擊。」

製片人宋依依坦言，希望「三國第一部：爭洛陽」在孩子們心裡種下一顆種子，讓新一代的觀眾對三國、對中國文化產生興趣。

宋依依說：「我們既然選擇了三國題材就有責任做到極致。舉個例子，片中每套盔甲皆由成百上千甲片按漢代制式拼接，曹操不同時期的盔甲還會隨官職升遷從烏色漸變為亮色，美術團隊以細節體現硬朗漢風。」她透露，這是追光動畫首次在第一部未上映時便投入第二部的製作，「續作目前劇本采風已完成，計畫在2028年暑期上映。後續我們會把『煮酒論英雄』、『大鬧鳳儀亭』等經典橋段一一呈現給觀眾。」

棱角分明中各具特色

角色設計總監崔月梅介紹說，在參考原著描述以及尊重漢代美學的基礎上，片中的一眾角色皆有棱角分明的臉部線條，而在細節與性格塑造上又各具特質。「曹操是獅鼻鳳目，眼神極具威懾力，舉手投足間盡顯『不信天命』的梟雄豪氣；袁紹身姿偉岸，自帶出身頂級士族的不凡氣度，『多謀少斷』的性格使其形象頗為複雜立體；董卓霸氣雄壯，透過人物『一秒變臉』的行為做派來彰顯其野心；呂布頭戴翎冠，手持方天畫戟，配上赤兔馬更顯帥氣逼人，契合觀眾心目中對『三國第一戰神』的想像。」

（取材自澎湃新聞）

「三國第一部：爭洛陽」中的呂布與赤兔馬。（取材自豆瓣電影）
「三國第一部：爭洛陽」中的呂布與赤兔馬。（取材自豆瓣電影）

精華 FAQ

  • 影片不同於常見的三分天下題材，改從漢末洛陽之爭切入，回溯三國亂世的真正起點，透過更早期的歷史事件，展現群雄崛起的背景與時代洪流。

  • 導演強調英雄不是天生的，因此以青年曹操視角展開故事，呈現他在亂世中的抉擇與成長，也讓觀眾看見曹操作為政治家、軍事家與詩人的複雜面貌。

  • 作品歷時3年、超過千人參與，還赴洛陽、安陽等地考據，盔甲與戰場細節都講究；同時續作已完成劇本采風，預計在2028年暑期上映。

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