娛樂／「開放性邀請」編劇拍檔：故事總關於心碎

「開放性邀請」電影海報。（取材自豆瓣電影）

由奧利維亞王爾德（Olivia Wilde）執導，賽斯羅根（Seth Rogen）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）與艾德華諾頓（Edward Norton）主演的喜劇新片「開放性邀請」（The Invite，又譯「激情邀約」），改編自2020年西班牙電影「隱藏的情人」（Sentimental，又譯「多愁善感」），故事發生在舊金山 一座裝潢考究的公寓裡：一對婚姻亮紅燈的夫妻，邀請樓上的愛侶共進晚餐，一個原本平常的夜晚，卻在一盤又一盤的熟食拼盤和一杯又一杯的紅酒之間逐漸失控，兩對夫妻長年對彼此、對自己說的那些故事，在這個夜晚一一崩解。

一個故事 七個國家搶改編

「開放性邀請」的原型，是西班牙導演塞斯柯蓋伊（Cesc Gay）2020年的同名電影，改編自他自己的舞台劇。故事以「投訴噪音」為引子，把兩對夫妻鎖在同一個晚餐場景裡，以極少的場景、高密度的對話，持續製造尷尬、誤解與情慾張力。這種「密室喜劇」結構，讓不同文化只要替換角色關係、階級焦慮與生活細節，就能快速在地化，因此成為近年歐洲被改編最多次的喜劇之一。

目前已知的官方改編版本包括：義大利 、瑞士德語版、法國、俄羅斯、捷克，以及由南韓影帝河正宇自導自演的「四人行，不行」（The People Upstairs，2025）；好萊塢「開放性邀請」則是目前最新的一部，於今年7月上映。

各地版本的處理方式各有風味，西班牙原版最貼近舞台劇原型，節奏偏冷、對白精簡，笑點來自「社交禮儀被一點點撕破」的尷尬感，對性與階級的處理含蓄留白；韓版「四人行，不行」將焦慮聚焦在首爾高樓公寓的隔音、面子與人際界線，表演更壓抑、停頓更長，笑點偏冷，情慾張力常被「禮貌」與「不說破」包著走，整體更像一則關於現代人孤立的中產寓言。

2025年南韓「四人行，不行」電影海報。（取材自豆瓣電影）

2020年西班牙電影「隱藏的情人」電影海報。（取材自豆瓣電影）

而「開放性邀請」則把場景搬到舊金山，強化中產階級的身分焦慮與政治正確，場面更外放，性題旨更直白，甚至出現換伴與群體性邀約橋段，結局也更偏向「把婚姻真相說開」。西、韓、美版都抓住「婚姻疲乏與鄰居作為鏡子」的核心，卻分別用「留白」「外放」與「壓抑」三種文化語法，把同一頓晚餐做成不同風味的社會喜劇。

相親失敗 成最穩創作夥伴

「開放性邀請」的幕後靈魂，是長期搭檔的編劇兼監製組合拉希達瓊斯（Rashida Jones）與威爾麥科馬克（Will McCormack）。兩人的相遇本身就是一部小喜劇：幾十年前，麥科馬克的姐姐、演員瑪麗麥科馬克（Mary McCormack）撮合了他們約會，結果感情沒成，友情卻持續至今。

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「我們就像短暫交往過的兄妹，這點其實一點都不奇怪，」麥科馬克半開玩笑地說，「我想我們一開始就知道，我們有某種連結，必須留在彼此的生命中。我們花了一段時間才真正坐下來一起寫東西，但我很慶幸我們做了這個決定。」

據NPR報導，瓊斯形容兩人之間有一種難得的創作頻率：「我們有同樣的節奏、同樣的語感。我們在很多方面截然不同，但在對話上，我們很快就像拼圖碎片一樣契合在一起，這是在創作夥伴身上最難得的事。」

是性喜劇 但不是只講性

「開放性邀請」乍看像是一部成人喜劇，但麥科馬克強調這個標籤並不準確：「這是一部性喜劇，但它其實不是真的關於性。它說的是：渴望被看見、被傾聽、被重視。你和一個人住在一起太久了，這件事真的很難。」

兩人坦言，他們的創作始終圍繞著中年的各種困境：關係、為人父母、失去父母、老去、正視人生後半段。「自私地說，我們能夠把自己最感興趣的事——和別人共同生活、成為父母、失去父母、活著、變老、步入中年、直視人生後半段——都帶進這個劇本，這是一件很美好的事。」瓊斯說。

兩人在創作過程中，習慣把對白大聲念出來、甚至直接表演給對方看，作為對話是否自然的測試。「如果表演起來感覺不對，就說明還需要修改，這很容易判斷，」瓊斯說，「我們都是演員出身，這讓我們在這方面有天然的優勢。」

心碎是唯一連結人類的事

NPR報導，在訪問中，麥科馬克說出了他對「為什麼我們的故事總是關於心碎」這個問題的答案，坦率而動人：「人生其實就是一連串的失去。夏天結束了你不願意它結束，然後你心碎，然後你有了孩子，他們也會讓你心碎，然後你的父母離開，然後你開始骨質流失……這些時刻往往是最好笑的，因為它們是最赤裸的。」

他說：「心碎是把我們連結在一起的事，不管你是誰、在哪裡、多大年紀，你都會經歷心碎。能夠和拉希達一起挖掘這些時刻，是我不敢視為理所當然的禮物。」

瓊斯處理悲傷的能力，有一部分來自她多年前拍攝父親、爵士樂傳奇昆西瓊斯（Quincy Jones）的Netflix紀錄片「金牌音樂監製昆西·瓊斯」（Quincy）的經歷。昆西瓊斯已於2024年以91歲高齡辭世。

拉希達瓊斯在拍攝途中親眼目睹父親陷入糖尿病昏迷，這段經歷最終也被收入影片之中。「我知道終點在哪裡，那部紀錄片是寫給父親的情書，也是一種方式，讓我提前為即將到來的失去做好準備。我很幸運，他醒來了，而且我又多擁有他九年，但我一直都知道終點在哪裡。」

拉希達瓊斯與父親昆西瓊斯2018年出席紀錄片「金牌音樂監製昆西·瓊斯」多倫多國際影展世界首映。（路透資料照片）

說到與麥科馬克的創作關係，瓊斯罕見地流露出動情的一面：「威爾是我最親近的選擇性家人。我們能在彼此身上看見童年的自己，能真正照顧那個孩子，因為我們對自己都很嚴苛。」

她說：「我們對彼此溫柔、尊重，給予對方可能不會給自己的善意。從這份善意裡，誕生了某種活在痛苦與幽默交界處的東西。就像我父親常說的，要為上帝留一扇走進來的門。我們的工作說到底是一種傳遞，而我們在一起，希望能讓這件事發生。」

麥科馬克沉默片刻後回應：「我也不想動感情，但她說的就是我想說的。」

（娛樂新聞組整理）