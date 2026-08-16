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娛樂／威尼斯影展前瞻 國際大師交鋒

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丹尼鮑伊新作「墨」是今年威尼斯影展的開幕片。（取材自豆瓣電影）
丹尼鮑伊新作「墨」是今年威尼斯影展的開幕片。（取材自豆瓣電影）

第83屆威尼斯影展將於9月2日至9月12日在水都麗都島舉辦，放眼各單元的入圍名單堪稱神仙打架，包括英國奧斯卡金獎導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）、德國新浪潮電影巨擘韋納荷索（Werner Herzog）、日本人文電影大師是枝裕和、南韓文學系導演李滄東、英國-愛爾蘭荒謬劇鬼才馬丁麥克唐納（Martin McDonagh），以及義大利金棕櫚名導南尼莫瑞提（Nanni Moretti）在內的多位巨擘新作榜上有名。而相比去年舒淇導演開山作「女孩」和蔡尚君編導的「日掛中天」雙雙入圍主競賽單元，今年沒有華語片參與金獅獎的競逐。

傳媒大亨片揭序幕

今年主競賽單元共有20部作品入圍，英語對白電影仍是主力軍。其中，丹尼鮑伊新作「墨」（Ink）不僅入圍了主競賽單元，也是今年威尼斯影展的開幕片。該片由傑克歐康納（Jack O’Connell）、蓋皮爾斯（Guy Pearce）、克萊兒芙伊（Claire Foy）等主演，聚焦傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）收購英國小報「太陽報」並將它打造成銷量大報的過程。

韋納荷索拍攝的英語片「雙生狂花」（Bucking Fastard，暫譯），由好萊塢姊妹花凱特瑪拉（Kate Mara）和魯妮瑪拉（Rooney Mara）主演，講述一對雙胞胎姊妹的奇幻旅程；馬丁麥克唐納的「野馬九號」（Wild Horse Nine），繼續他擅長的圍繞兩個男人之間關係展開的故事，由約翰馬克維奇（John Malkovich）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）、史蒂夫布希密（Steve Buscemi）等主演。

德國名導韋納荷索的英語新片「雙生狂花」講述一對雙胞胎姊妹的奇幻旅程。（取材自豆瓣...
德國名導韋納荷索的英語新片「雙生狂花」講述一對雙胞胎姊妹的奇幻旅程。（取材自豆瓣電影）

而主演2016年電影「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）的凱西艾佛列克（Casey Affleck）演而優則導作品「同伴」（Company），講述美國邊境地區發生的一樁懸念迭起的謀殺案。

亞洲電影實力交鋒

亞洲方面，有兩部日本電影、一部南韓電影和一部伊朗電影入圍。是枝裕和的「驀然回首」（Look Back），呈現兩個女孩之間曠日持久的友情。這也是繼入圍坎城影展的「再生家族」（The Sheep in the Box）之後，是枝裕和今年的第二部新作。

另一位日本導演塚本晉也的「尼爾森先生，你殺人了嗎？」（Mr. Nelson, Did You Kill People?，暫譯），改編自一位美國越戰退伍老兵的真實人生經歷。李滄東暌違八年的新作「可能的愛情」（Possible Love），由全度妍、薛景求、趙寅成、曹汝貞等主演。還有伊朗導演阿里阿斯加里（Ali Asgari）的新作「微光」（Kami Nour，暫譯），這是他的作品首度入圍歐洲三大影展的主競賽單元。

日本導演塚本晉也在「尼爾森先生，你殺人了嗎？」拍攝現場。（取材自豆瓣電影）
日本導演塚本晉也在「尼爾森先生，你殺人了嗎？」拍攝現場。（取材自豆瓣電影）

是枝裕和（中）今年一口氣交出兩部新作，展現驚人的創作能量。圖為他2019年與演員...
是枝裕和（中）今年一口氣交出兩部新作，展現驚人的創作能量。圖為他2019年與演員茱麗葉畢諾許（右）、凱薩琳丹妮芙（左）出席威尼斯影展。（路透資料照片）

僅一位女性導演入圍

此外，南尼莫瑞提的新作「必將今夜發生」（Succedera Questa Notte），該片改編自以色列作家艾什科爾內沃（Eshkol Nevo）的短篇小說集「飢餓的心」（Hungry Hearts，暫譯），是南尼莫瑞提時隔45年再度有作品入選威尼斯影展。

俄羅斯導演伊利亞赫爾扎諾夫斯基（Ilya Khrzhanovsky）浩浩蕩蕩的系列作品「列夫朗道」（DAU）的最新一部「母親」（Dau: Mother，暫譯）也將亮相主競賽單元。

有些遺憾的是，今年20部主競賽單元入圍電影中，僅有丹麥導演梅埃爾圖希（May el-Toukhy）的「女人，未知」（Woman, Unknown，暫譯）這麼一部出自女性電影人之手的作品，相比上一屆的六部，大幅減少。

華語片遺憾無緣金獅

雖然主競賽單元沒有華語片入圍，但其他單元中依舊可以看到華語片的身影。比如地平線單元中，旅美中國導演周彤的首部劇情長片「謊言生活」（Life of Lies，暫譯）入圍，該片由梁翠珊、孫嘉靈主演。今年還有兩部華語紀錄片入圍展映單元，分別是香港導演楊凡的「中場休息」（Intermission），該片是他回顧40多年導演生涯的自傳，總時長超過三個小時；以及台灣導演蔡明亮的「微塵」（Dust，暫譯），鏡頭對準的依舊是他的老搭檔李康生。

第83屆威尼斯影展將於9月2日至9月12日在水都麗都島舉辦。今年主競賽單元的評審團主席由美國電影人瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）擔任，評委包括突尼斯導演考賽爾本哈尼耶（Kaouther Ben Hania）、英國作曲家丹尼爾布拉姆博格（Daniel Blumberg）、美國電影學者弗朗切斯科卡塞蒂（Francesco Casetti）、法國導演澤維爾吉亞諾利（Xavier Giannoli）、阿富汗導演沙赫巴努薩達（Shahrbanoo Sadat）以及香港導演杜琪峯。

圖為瑪姬葛倫霍出席2023年威尼斯影展，她今年將以第83屆主競賽單元評審團主席身...
圖為瑪姬葛倫霍出席2023年威尼斯影展，她今年將以第83屆主競賽單元評審團主席身分重返水都。（路透資料照片）

（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 包括丹尼鮑伊、韋納荷索、是枝裕和、李滄東、馬丁麥克唐納與南尼莫瑞提等名導作品，題材橫跨媒體、友情、謀殺與奇幻旅程，呈現強烈競爭態勢。

  • 《墨》由丹尼鮑伊執導，聚焦梅鐸收購英國小報《太陽報》並將其打造成暢銷媒體的過程，主演包括傑克歐康納、蓋皮爾斯與克萊兒芙伊。

  • 主競賽單元沒有華語片角逐金獅獎，僅有丹麥導演梅埃爾圖希一位女性導演入圍，較上一屆六位女性導演大幅減少，但華語作品仍出現在地平線與展映單元。

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