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大學申請 ／聯邦助學金 他們不敢申請

編譯陳盈霖
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申請聯邦助學金需提交FAFSA，涉及許多家庭、個人資訊。（美聯社檔案照）
申請聯邦助學金需提交FAFSA，涉及許多家庭、個人資訊。（美聯社檔案照）

洛杉磯時報報導，數以千計的加州公民高中生今年放棄聯邦大學助學金（FAFSA）申請機會，因擔心填寫申請表，恐讓無證移民父母面臨遣返風險。此情況導致混合身分（意即家中有成員為無證者）家庭申請人數下滑8%。其他如德州邊境、芝加哥與明尼亞波利斯等地亦有類似趨勢。

化名萊恩（Ryan）的洛杉磯高中應屆畢業生坦言，在這個決定上掙扎許久。他曾見過同學的父母突然消失，當他將這種可能性與自己進入洛杉磯加大（UCLA）夢想相比時，後者變得不再重要。盡管父母親鼓勵他申請，然他覺得「為了自己有進入好大學機會，讓家庭陷入風險，是一件很自私的事」。

根據加州學生援助委員會最新數據，今年來自混合身分家庭高中生提交FAFSA人數約減少3000人。FAFSA是一份用於判定是否符合聯邦、州及校方財務補助資格的申請表。該委員會存取州內FAFSA資料，以掌握申請趨勢與落差。

聯邦教育部申請表要求申請人勾選父母是否有社安號。有些學生擔心，這項訊息可能讓聯邦政府得知其父母移民身分。學校輔導老師也坦言「無法保證這些資料完全保密」。

相較之下，加州今年整體FAFSA申請人數增加9%，多了約2萬6450名學生。FAFSA是申請聯邦補助必要條件，對多數低收入學生而言，是減少負擔大學學費重要途徑，且能用於決定是否符合助學金、貸款與工讀機會。

加州官員擔心混合身分家庭申請數下降，與移民執法「絕對有關」。加州學生援助委員會主任岡薩雷斯（Daisy Gonzales）表示，「若我們現在看不到這些學生出現在申請數據中，未來幾年也看不到他們。」

理論上，教育部不應與移民執法機構共享學生資料，然隨著政府打破長期以來資料使用慣例，一些原本符合資格的學生害怕申請補助。過去一年中，政府曾試圖利用其他聯邦機構資料協助遣返行動，包括選民登記、報稅資料、公眾住宅與低收入糧食券計畫等，盡管部分做法已遭聯邦法院阻擋。

全國大學招生諮詢協會倡議主任羅賓斯（Sean Robins）表示，「全國各地，我們都聽到學生愈來愈不願填寫FAFSA，因擔心家庭訊息被利用。我們看到的是『恐懼，正成為大學入學障礙』。」

除加州外，德州邊境十多所幾乎全數為西裔學生的學校，完成FAFSA申請人數也減少近500人，盡管該州整體申請量仍在成長。芝加哥與明尼亞波利斯部分移民較多學校亦有類似情況。聯邦教育部並未回應相關評論。

除聯邦補助系統外，加州、紐約與華盛頓等州還設有獨立州級財務補助申請機制，並承諾不與聯邦機構共享學生資料。然今年申請加州州級補助（包括Cal Grant）的混合身分家庭人數也下降，從2025年4月的1557人下降至910人。

精華 FAQ

  • 因為他們擔心申請表中父母是否有社安號等資訊，可能讓聯邦政府掌握家長移民身分，進而增加無證父母遭遣返的風險，所以寧可放棄助學金申請。

  • 根據加州學生援助委員會數據，今年來自混合身分家庭的高中生提交FAFSA約減少3000人，整體申請量下滑8%，顯示恐懼已明顯影響申請行為。

  • 除了加州，德州邊境、芝加哥與明尼亞波利斯等移民較多地區也出現類似情況；連加州州級補助申請也下降，顯示家長與學生對資料共享仍高度不信任。

洛杉磯加大 洛杉磯 芝加哥

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