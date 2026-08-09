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大學申請／今年申請季開跑 7大不同

記者顏伶如
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大學申請應用平台「通用申請」(Common App)已於8月1日開放，華盛頓郵報3日報導，今年大學申請季與往年相比，有七項最大不同值得注意：

1.某些學校取消補充作文

康乃爾大學(Cornell University)、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)、聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)、杜蘭大學(Tulane University)、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)等，最近加入維吉尼亞大學(University of Virginia)行列，取消了補充作文(Supplemental Essays)的要求。

這項改變的原因包括，少寫一篇作文能減輕學生與招生人員的負擔，降低申請門檻則可提高申請數量，人工智慧(AI)工具廣泛使用之下，小篇作文比過去更難真實反映學生自己的聲音。

2.更多頂尖學校恢復要求ACT或SAT成績

雖然絕大多數大學對於標準化考試成績而採行自願選擇提交(Test-Optional)政策，但多位專家指出，高中成績逐漸受到「分數通膨」(grade inflation)影響，因此大學需要更多標準化數據來衡量學生進入大學之後能否成功。

3.錄取率可能持續下降

「通用申請」讓同時申請多家學校變得容易，去年近5.5萬名學生申請耶魯大學(Yale University)，近6.8萬名學生申請喬治亞理工學院，超過14.5萬名學生申請洛杉磯加大(UCLA)，但申請人數爆增卻壓低錄取率，頂尖名校最終止錄取不到5%的申請者。

4.「提前決定」變得更加重要

具有約束力的「提前決定」(Early Decision)方案，對於需要比較各校助學金方案的學生不利，但在競爭激烈的名校，「提前決定」錄取率卻可能遠遠高於「一般決定」(Regular Decision)。

教堂山北卡羅來納大學學生成攻資深副教務長奧爾(James Orr)說：「我們鼓勵所有學生都盡早提交申請。」

5.國際學生是很大的不確定因素

學生簽證為期四年等最新政策可能讓國際學生打消申請意願。簽證申請拖延、對國際學生從嚴審查等因素，也可能在申請過程中添加更多不確定。

6.最高法院禁止招生以種族為考量的裁決持續發酵

川普政府調查招生數據，確認學校是否偏坦非洲裔、拉丁裔學生且歧視白人、亞裔學生，某些專家表示，這將促使大學對於追求多元化學生群體時變得更加謹慎，轉而傾向以標準化成績、分數等指標來衡量申請者。

7.略值得安慰：獲得錄取並不困難

某些學校不需要申請而提供提供錄取(Direct Admission)，愈來愈多學校與州政府承諾依照高中成績保證錄取大學。

精華 FAQ

  • 最明顯的變化是多所頂尖大學取消補充作文要求，讓學生少寫一篇、招生端也能減負，同時在AI工具普及下，學校更擔心短文難以真實呈現申請者的個人聲音。

  • 因為不少大學認為高中成績受到分數通膨影響，單靠校內成績較難評估學生的學術能力與入學後表現，因此重新重視ACT或SAT等標準化數據作為參考。

  • 通用申請讓學生同時申請更多學校，可能壓低錄取率；提前決定在名校更具優勢；此外，國際學生受簽證與審查影響更不確定，招生多元化也面臨新壓力。

App 華盛頓郵報 維吉尼亞

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