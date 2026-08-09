大學申請／申請加州大學 入門有道

柏克萊加大是加州大學系統的創始校區，緊鄰矽谷。（美聯社）

暑假即將結束，許多華人家庭開始關注加州大學 （University of California，簡稱UC）入學要領：8月1日開放申請，11月30日截止。孩子課程是否滿足目標校區的要求？課外活動是否展現實質影響力？傳統建議是否符合目前的審核標準？前招生官探討了加州大學錄取的問題，對升學家庭極具實用性。

在近期舉辦的升學講座上，洛杉磯 加州大學（UCLA）校友兼前招生主任康奈爾（Lee Ann Cornell），以及資深加大升學顧問及夏威夷太平洋大學前招生副主任Kate Strzelecki，深入淺出地描繪了加州大學的招生流程，每年收到近25萬份申請書，招生官如何評估學習成績、課程難度、高中背景、課外活動和申請文書？如何解讀選修的AP、IB、榮譽和雙學分課程？如何制定一份清晰可靠的加州大學申請計畫，以及新技術工具如何重塑招生決策，未來申請季會出現哪些變化？講座內容成為相當實用的加州大學申請指南。

9個本科校區 各具特色

加州大學是美國頂尖的公立研究型大學系統，共有九個各具特色的本科生校區，其中柏克萊加大和洛杉磯加大 被譽為「公立常春藤」（Public Ivy），學術與研究資源極為豐富，也是美國學生的熱門首選。

柏克萊加大（Berkeley）是加州大學系統的創始校區，理工科與商學院全美頂尖，緊鄰矽谷。

洛杉磯加大（UCLA）位於南加州，傳媒、電影與醫學極負盛名，為全美申請人數最多的大學。

聖地牙哥加大（San Diego）是理工強校，特別在生物科學、電腦科學（CS）及海洋研究領域表現卓越。

聖塔巴巴拉加大（Santa Barbara）緊鄰太平洋，物理與材料科學很強，校園環境優美。

爾灣加大（Irvine）位於南加州安全寧靜的社區，擁有頂尖的電腦科學院與犯罪學系。

戴維斯加大（Davis）以農林學、獸醫學與食品科學聞名全球。

河濱加大（Riverside）學風多元，商科與社會學表現優異，性價比極高。

聖塔克魯茲加大（Santa Cruz）鄰近矽谷，天文學與遊戲設計領域非常突出。

默塞德加大（Merced）是加大系統最新及規模最小的分校，著重於跨學科研究與環境永續。

專家指出，加州大學各校區之間「不會」互相交流或對比招生評估意見及錄取決定，確保各校區的獨立判斷和申請人隱私。

核心學科 高標準要求

然而，加州大學要求申請人在高中階段必須完成A-G課程。所謂「A-G」是一份選課清單，按字母（a、b、c……）分類，每個字母對應一門核心學術科目，包括A類歷史或社會科學，要求讀兩年；B類英語，要求四年；C類數學，要求三年，建議四年；實驗科學類，要求兩年，建議三年；外語課程至少兩年；視覺與表演藝術（DAPA）一年；以及大學預科選修課一年。學生必須讀完「A-G」課程才有資格申請。

講員強調，申請柏克萊加大或洛杉磯加大競爭激烈，尤其是現在，申請人應該以「建議」年限為目標，而不是僅僅滿足最低要求。例如，某科目要求讀三年但建議四年，而申請人的目標是競爭激烈的加大校區，應以「建議」的年限來修課，才能增強學術競爭力。

UCLA 申請者最多

洛杉磯加州大學2030届（2026年秋季入學）收到近14萬7000份申請書，也是美國所有大學中最多的。目前最新的錄取數據是2029屆，當時洛加大從14萬5086位申請人中，錄取了1萬3659人，總體錄取率9.41%。

但洛加大招生與其他精英大學有三點不同：沒有提前錄取，不看標準化考試成績，不需要推薦信。

1.沒有提前行動（Early Action，EA）或提前決定（Early Decision，ED），所有人均使用統一的加州大學申請系統；該系統於8月1日開放申請，11月30日截止。所有申請人都在同一個框架裡評估，並統一在次年3月收到錄取結果。

2.盲試（Test-Blind）：不考慮SAT和ACT標準化考試成績。洛加大最重視學生的課程作業的嚴謹性、GPA和個人洞察力問題（PIQ）。

加州大學於2021年停止在入學過程中參考SAT和ACT成績，該政策延續至今沒有改變。申請人即便提交了成績單，洛加大也不會查看。加大目前是美國精英大學中唯一堅持免提交SAT或ACT成績的公立學校。

但是，加州大學逾千教職員在2026年6月聯署了一封公開信，要求恢復標準化考試，以及當前在全國範圍內辯論的標準化考試價值的壓力之下，加州大學理事會在7月例會上決定，最遲將於2027年6月投票決定是否要求申請人提交標準化考試成績。

3.申請加州大學不需要老師或其他人為申請人撰寫推薦信。

善用問卷 全面展現優勢

加大申請流程有一項「個人見解問題」（Personal Insight Questions，簡稱PIQ），申請者必須從8個題目中挑選4題回答，每題限350字，目的是讓招生官全面了解學生的個人特質、背景與成就。

專家建議，選擇那些能展現本人經歷不同方面的題目，可以把這些問題看作是面試、履歷和最佳故事展示的結合，也是讓招生官深入了解自己的絕佳機會。還可以利用「附加資訊」（Additional Information）部分，來展示自己的優勢並闡述學術歷程。

個人見解問題與申請文書有所區別。PIQ更像是補充文書（Supplemental Essays），針對性強，要求直接回答問題，每題字數限制較少，可視為「書面面試」；而申請文書的主題幾乎不受限制，讀起來更像一個有起承轉合的故事，通常基於具體的軼事或經歷，但不應被視為履歷表。

此外，還有獎項與活動，六個類別（含志工服務、工作經驗等），最多可填20項內容，每項限250-300字。應該如何排列活動順序？專家建議：依重要性排序，將最具影響力的活動放在最前面。

有關加州大學的申請流程，可登錄加大官網（University of California）查詢。

洛杉磯加州大學美國所有大學中，申請人數最多的。（路透）