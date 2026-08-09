大學申請／體育特長生 爬藤有捷徑

高球小將王雁飛（右）贏得獎牌和隊友合影，她被哈佛大學錄取並提供獎助金。（受訪者提供）

利用體育特長進入藤校（IVY League School）是華裔 生打破「常春藤 天花板」的有效途徑。普林斯頓大學（Princeton）前女子高爾夫球隊長分享體育升學 三大制勝策略，核心在於精準選項、早做規畫、主動聯絡教練。

1950年代成立的常春藤聯盟最初是一個體育聯盟，八所會員大學每年參加春季運動大會，展開多項目校際競賽，所以，常春藤大學招生很注重運動特長。例如，普林斯頓大學公布的2029屆學生數據，1000多名新生中，約有11%是體育專長生，比率相當高，因為該校的常規錄取率約為4%。

Tiana Lau是普林斯頓大學前女子高爾夫球隊長，擁有豐富的常春藤體育特長生（NCAA D1）申請與諮詢經驗，深諳頂尖學府對學業成績與體育競技的嚴格標準。她現任升學輔導機構的體育顧問，協助高爾夫、滑雪、擊劍等項目學生，透過體育特長敲開藤校大門。近期她在升學論壇分享了體育特長生的選拔標準、名校錄取內幕以及如何平衡高強度訓練與大學課業的心得。

3大致勝策略

1.戰略性選項：發揮華裔傳統優勢與小眾項目紅利。

聚焦亞裔優勢項目，高爾夫、網球、壁球、擊劍等項目，不依賴力量型的身體碰撞，更注重技巧、策略與心理素質。避開美式足球、籃球等非華裔傳統強項，降低與白人、非裔直接的身體接觸的競技。華裔生可善用資源槓桿，高爾夫等運動在常春藤盟校擁有深厚的傳統，校隊運動員名額與教練話語權相對比較穩定。

2.學術與體育雙輪驅動：打破「體育生不看成績」的誤區。

維持頂尖GPA：常春藤盟校招收學生運動員時，依然受限於「學術指數」（Academic Index, AI）的門檻限制。體育特長生也要展示綜合素質，將高標準的學習成績與高水準的體育競技結合起來，成為教練眼中「最不容易在學術上掉隊」的安全選擇。提早鎖定資格：在高中前兩年完成核心課程，確保達到教練預估錄取信（Likely Letter）的學術標準。

3.精準營銷與主動招募：把升學當作商業談判

建立個人檔案：提早製作專業的球技精彩片段（Highlight Reel）、比賽數據簡歷以及未來賽事日程；主動發信給教練，在全美大學體育協會（NCAA）規定的合法招募期內（通常是十年級暑假6月15日起），持續地向目標大學的相關教練發信。另方面現場展現實力：積極參加大學主辦的青少年訓練營（Showcase/Camp），讓教練在現場直接觀察球技與團隊配合度。

南加州地區有兩位華裔運動特長生，被常春藤大學提前錄取，他們分享了成功經驗，可供有志透過體育特長叩開夢校大門的學子參考。

高球新秀王雁飛 飛進哈佛

2018年哈佛大學（Harvard College）收到4萬2749份申請書，發榜1962人，錄取率4.59%創歷史新低。然而，聖瑪利諾高中（San Marino HS）華裔女生王雁飛（Elizabeth Wang）則被提前錄取，並且獲頒獎學金（Fellowship）可抵免大學四年學費。她說申請人要有獨特性（Uniqueness）才有機會，因為她不僅學習成績好，而且是高爾夫球好手。

王雁飛是美國少年高爾夫球協會（American Junior Golf Association）會員，當時已有十年球齡，而且戰績出色，贏過2014年Rolex女子冠軍賽（Rolex Girls Championship）第一名，2015少女專業高爾夫球冠軍賽（Junior PGA Championship）第一名，2016女子職業高爾夫球大師賽（ShopRite LPGA Classic）第31名。同年11月，王雁飛以68桿低於標準桿4桿的成績獲得CIF南區個人冠軍，並在南加州決賽中，又以70桿低於標準桿2桿的成績排名第七。

哈佛大學是王雁飛的夢想大學，十一年級她去參觀校園，見到了哈佛高球隊教練和一群隊員，其中有四人曾經是她賽場上的對手，忽然又將成為校友，「真是太不可思議了！」

短跑健將荆大西 跑進耶魯

亞凱迪亞高中（Arcadia HS）2018屆華裔生荆大西（Derek Jing）收到耶魯大學（Yale University）提前錄取通知，專業經濟學。荆大西是一名學習成績優秀、田徑運動突出、服務校區熱情的三好學生，憑藉眾多優越條件被耶魯大學提前錄取。

荆大西保持學校男子短跑和跳遠紀錄。他表示，平均每天花兩小時練習跑步和跳遠，周六經常一整天都耗在運動場上。11年級時，他創下了100米短跑11.36秒和400米跑50.9秒的學校紀錄，以及跳遠成績24呎半吋。盡管運動占用了很多時間，但沒有影響他的學習，荆大西的平均成績4.0，高中各門功課都得了A。SAT考了1540分(1600滿分)，完成了十門AP課程，成績單相當亮眼。

荆大西的父母介紹，兒子從小喜歡運動，練習短跑和跳遠。然而，華裔家長通常希望孩子將更多時間用在學習上，特別是英語和數學，「同學們參加科學奧林匹克競賽，他卻在操場上跑來跑去」。每天下午1時半下課後，荆大西走上田徑場開練，直到4時或5時才回家。不過他自己管控得很好，放學回家後先是洗澡、吃飯、睡覺，然後到晚間8時或9時起床，學習和寫作業，直至半夜收工。後來父母都理解和支持他的興趣發展，並建議其他華裔家長也能改變傳統觀念。

短跑健將荆大西參訪耶魯大學在田徑場留影。（受訪者提供）