心理健康／進食障礙 青春期另類壓力

華裔二代移民生活在兩種文化之間，升學競爭、外貌焦慮交織，部分孩子很難表達。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 進食障礙不只是愛漂亮減肥，而是心理健康警訊。

進食障礙不只是愛漂亮減肥，而是心理健康警訊。 重點二： 社群媒體塑造瘦即成功，影響青少年身體意象。

社群媒體塑造瘦即成功，影響青少年身體意象。 重點三：華裔家庭需關注情緒睡眠變化，及早求助。

「今天不吃午餐。」

「晚上再吃。」

「吃完我去跑步就好了。」

不少家長第一次聽到孩子這樣說，往往以為只是青春期愛漂亮、想減肥，甚至認為孩子開始重視健康。然而，心理健康 專家提醒，當孩子長期刻意跳過正餐、反覆節食，甚至因暴飲暴食而陷入強烈罪惡感時，背後可能隱藏的不是單純的飲食習慣，而是一種正在發出的求救訊號。

近年來，社群媒體 讓「瘦」不再只是外貌標準，更逐漸被塑造成自律、成功和受歡迎的象徵。從「白紙腰」、「A4腰」、「鎖骨放硬幣」，到各種宣傳快速瘦身和極端節食的短影音內容，經過修圖、濾鏡及演算法推送的理想身材，讓許多仍在建立自我認同的青少年，在一次次滑動手機的同時，也一次次拿自己的身體與螢幕上的影像比較。

然而，進食障礙(Eating Disorders)從來不只是「愛漂亮」或「減肥過頭」，它是一種與心理健康密切相關的疾病，背後可能交織著身體意象焦慮、完美主義、升學壓力、家庭期待、文化衝突，以及社群媒體帶來的外貌比較等多重因素。

各種宣傳快速瘦身和極端節食的短影音內容，通過手機瘋傳；示意圖。（美聯社）

20.4%青少年 曾考慮自殺

美國疾病控制與預防中心(CDC)2023年「青少年風險行為調查」顯示，39.7%的高中生在過去一年曾持續感到悲傷或絕望，20.4%曾認真考慮自殺，9.5%曾嘗試自殺；另一項調查則發現，77%的高中生每天至少多次使用社群媒體。愈來愈多研究顯示，社群媒體雖不是心理疾病的唯一原因，卻已成為影響青少年身體意象、情緒健康及飲食行為的重要因素。

營養和心理健康密不可分，專家希望青少年不要糾結「哪些東西不能吃」。（圖／123RF）

「瘦」成為成功的象徵

負責亞美醫協慈善基金會青少年心靈驛站(Youth Mental Health Station)營養教育的葛馨佳出生並成長於紐約皇后區，畢業於康乃爾大學營養學專業；身為Z世代，她見證了社群媒體逐漸融入生活，她指，比她更小的Alpha世代，幾乎從出生起便生活在手機、短視頻及大數據推送的世界裡。

「我們小時候，社群媒體還在發展，但現在的小朋友從很小就開始接觸這些內容」，她觀察，不少中學生開始模仿網紅的妝容、穿著及身材，希望自己看起來更加成熟，也更容易把網路上的身材標準視為現實。

她舉例，社群平台曾流行「白紙腰」、「鎖骨放硬幣」等挑戰，甚至把過瘦、營養不足的身體特徵包裝成值得羨慕的目標。「原本可能代表健康出問題的身體狀態，在網路上卻變成『漂亮』、『自律』甚至『成功』的象徵。」

葛馨佳指出，真正的問題不是青少年用了多久手機，而是每天看見什麼，又相信了什麼；她表示，部分青少年即使已經很瘦，仍認為自己需要繼續減重，有些人開始不吃早餐、刻意避免澱粉，甚至以飢餓作為自律的象徵，逐漸形成進食障礙。

對自己外貌滿意度下降

多項心理研究顯示，當年輕女性反覆瀏覽經過修圖的理想身材照片後，對自己外貌和身體的滿意度會明顯下降，更容易產生「自己不夠瘦」、「不夠漂亮」、「不夠好」的想法。

「很多人把營養和心理健康分開看待，但其實兩者密不可分」，葛馨佳希望青少年不要一直問「哪些東西不能吃」，而是開始思考「今天可以讓自己的身體多得到哪些營養」。

亞美醫協慈善基金會青年項目協調員陳曉婷表示，不少第二代華裔青少年其實生活在兩種文化之間：在學校，他們接觸的是美國社會對個人選擇、自我表達及心理健康的觀念，回到家中，則可能面對華人家庭較重視學業、紀律和家庭期待的教育方式。

許多孩子希望在學業上表現優秀，也希望符合父母的期望，然而，陳曉婷表示，當升學競爭、家庭期待、同學比較及外貌焦慮交織在一起時，部分孩子未必知道如何向家人表達，也可能因擔心父母無法理解，選擇將壓力和情緒隱藏起來。

陳曉婷指出，部分華裔家庭仍可能將心理健康問題理解為「想太多」、「不夠堅強」或「抗壓能力不足」，在這種觀念下，青少年即使出現失眠、焦慮、情緒低落、食慾改變或異常飲食行為，也未必願意主動尋求幫助。

對此，陳曉婷認為，飲食、身體健康與心理健康不能分開看待。「營養是身體健康的基礎，而健康的身體，也是心理健康的重要基礎。」她表示，規律飲食和健康生活習慣不只是身體發育所需，也會影響青少年的精神狀態、學習表現和日常情緒，因此，在關注孩子成績和升學表現之外，家長也需要留意他們是否正常吃飯、睡眠是否出現改變，以及是否仍願意參與原本喜歡的活動。

她也指出，心理健康教育不應只在孩子出現嚴重問題後才開始。讓青少年理解情緒、壓力、營養及身體健康之間的關係，也有助於他們更早察覺自己的變化，並知道在需要時可以向可信任的成年人或專業人士求助。

不吃飯 真正需要關心什麼

臨床社工劉元芬表示，青春期是焦慮、憂鬱及進食障礙較容易出現的階段。家長如果只注意到孩子體重增加或減少，卻忽略情緒、睡眠、人際關係及生活習慣的改變，便可能錯過早期警訊。

她指出，孩子突然放棄原本喜歡的興趣、長時間待在房間、不願與朋友或家人互動、睡眠明顯增加或減少，或開始對外貌和體重產生過度焦慮，都值得家長留意。

劉元芬補充，進食障礙需要處理的也不只是飲食本身，若孩子利用節食、暴食或過度運動來應對焦慮和壓力，只要求他們「正常吃飯」，未必能真正解決問題，更重要的是理解這些行為背後是否存在情緒困擾、失控感或過高的自我要求。

現就讀於紐約大學(New York University，NYU)的華清遠，於2023年在紐約州首府奧本尼(Albany)創立 CCC CAPE Mental Health，透過青年志工、心理健康講座及親子教育等方式，推動華裔社區對心理健康議題的認識，希望鼓勵更多家庭打破對心理疾病的污名，及早尋求協助。

華清遠表示，自己在小學時移民美國，成長過程看似順利，直到高中時期，才逐漸意識到心理健康問題並不一定有明顯徵兆；當時的她開始失去對原本喜歡事物的興趣，情緒長時間低落，卻不知道該如何形容自己的感受，也不知道該向誰求助，直到鼓起勇氣向母親傾訴，並獲得支持與陪伴後，才慢慢走出低潮。

這段經歷，也成為華清遠日後投入青年心理健康倡議工作的契機，在與華裔青少年接觸的過程中，她發現，不少孩子同時承受課業、人際、家庭期待及社群媒體帶來的多重壓力。

華清遠補充，有些人把「瘦」視為成功、自律與受歡迎的象徵，開始刻意節食，甚至白天幾乎不吃東西，到了晚上因過度飢餓而暴飲暴食，之後又因強烈罪惡感重新開始節食，形成惡性循環。

青春期是焦慮、憂鬱及進食障礙較容易出現的階段，有些人把「瘦」視為成功與受歡迎的象徵。（圖／123RF）

以為愛漂亮 錯過介入時機

這些行為背後往往不只是想減肥，華清遠指，這些對飲食的錯誤認知是希望以此獲得掌控感，或藉此舒緩焦慮與壓力，如果家長只把孩子的改變理解為「青春期愛漂亮」，便可能錯過及早介入的時機。

華清遠提醒，心理健康問題並不一定會表現在哭泣或情緒崩潰，有些孩子仍然每天上學、維持不錯的成績，也會和朋友聊天、笑著拍照，但內心可能早已承受巨大壓力；因此，她提醒，除了關心學業表現，家長也應留意孩子是否突然放棄原本喜歡的興趣、睡眠及飲食習慣是否明顯改變，以及是否開始與家人、朋友疏離。

進食障礙是與心理健康密切相關的疾病，不止存在於青少年，全美多州採取立法行動應對。（美聯社檔案照）

社區成為第一道支持網絡

亞美醫協慈善基金會執行總監黃雪莉表示，許多華裔家庭並非不重視孩子，而是不知道如何辨識心理健康警訊，也不知道如何開始談論心理健康；她表示，亞美醫協慈善基金會基金會推出青少年心靈驛站，希望把心理健康教育、營養知識及家庭溝通帶進社區，讓孩子與家長都能在熟悉、沒有標籤的環境裡獲得支持。

「我們希望在問題還沒有演變成危機或是悲劇之前，就讓家長和孩子知道如何辨識、理解，並願意尋求協助」，她補充，關心孩子的心理健康，不要只看孩子沒有生病，而是關注孩子的日常行為及情緒變化，每一個家長都要知道，當孩子們開口求助時，身邊有人願意傾聽，也知道下一步可以去哪裡尋求幫助。

愛美之心人皆有之，許多家長因而忽視了孩子刻意節食的原因，錯過及早介入的時機。（圖／123RF）