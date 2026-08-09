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心理健康／大學錄取「比校名」 壓垮學生

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一項調查研究顯示，大學入學競爭壓力過大，青少年不堪重負。(圖／123RF)
一項調查研究顯示，大學入學競爭壓力過大，青少年不堪重負。(圖／123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：灣區學生普遍感到課業與升學壓力沉重。
  • 重點二：名校與AP競逐文化加劇學生比較與焦慮。
  • 重點三：錄取結果不如預期會造成長期失落與倦怠。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，AIM Ideas Lab於2025年從270多名學生中收集的數據表明，近60%的學生每周甚至每天都感到不堪重負。「灣區青少年心理健康狀況」調查發現了一個普遍規律：11年級和12年級學生報告的壓力水平最高，通常由繁重的課程作業和大學申請所致。

金莎拉(Sarah Kim，音譯)在庫比蒂諾高中(Cupertino High)的經歷，迄今為止就像是一場為了追求學業完美而永不停歇的競賽。作為即將升入11年級的學生，她知道情況只會越來越糟。

「很容易就被學業和壓力所困，」她說，「我想我會試著一次只專注於一件事。」

在像她所在的這所成績優異的高中裡，校園文化可能會變成一個「回音室」，走廊上的談話幾乎都圍繞著AP課程、標準化考試成績以及進入常春藤盟校的願望展開。許多像金莎拉這樣的學生都知道這種壓力是不健康的，但還是隨波逐流。

聖塔克拉拉高中(Santa Clara High School)的肯德里克(Alexander Kendrick)即將升入11年級，他對此深有同感。

他表示，許多學生將成功與否的衡量標準放在了被哪所大學錄取上。「很多孩子，他們更在意學校的名頭，而不是能從中獲得什麼，」他說。

庫比蒂諾高中的應屆畢業生拉戈扎爾(Atrisa Raghozar)回顧了這種狀態如何塑造了她的高中生涯。

「真的很難不去比較，不去想『如果當初我能做得不一樣該多好』，」她說，「這種想法會永遠深植於我的腦海中。」

學生們為了追求聲望而犧牲自身福祉，最終導致身心俱疲。學生們表示，「學術認可」這種有毒的文化正在給他們留下持久的影響，即使在畢業之後也是如此。

金莎拉則試圖採取一種更積極的心態。「對我來說，我真的不想陷入相互比較的陷阱，」她說，「我和朋友們都在做不同的事情，我們都有不同的心態。」

當大學錄取通知終於到來時，多年壓力的積聚可能會導致精疲力竭，尤其是當事情沒有按計畫進行時。對於拉戈扎爾來說，那些拒信和失望徹底改變了她的心態和動力。

「我好幾天都不敢出門，還逃了幾天課，」她說。根深蒂固的「比校名」文化讓人很難擺脫那種不滿的情緒。

這種追求卓越的壓力一直伴隨著拉戈扎爾，從高中延續到了她作為新生在南加州斯克里普斯學院(Scripps College)的新天地。這所學校固然聲名顯赫，但在庫比蒂諾高中的視野中卻並不在關注範圍內。

精華 FAQ

  • 報導指出，學生主要承受繁重課業、AP課程、標準化考試與大學申請帶來的壓力，11年級和12年級尤為嚴重，許多人每周甚至每天都感到不堪重負。

  • 因為許多學生把被哪所大學錄取視為成功指標，過度在意學校名氣而忽略學習內容與個人適配性，這種比較心態會讓他們持續焦慮、失去平衡，也更難肯定自己的選擇。

  • 當錄取結果不如預期時，學生可能出現強烈失落與自我否定，甚至影響出門、上課與動力；這種挫折不只停留在高中，還可能延續到大學新生活中。

心理健康 灣區 聖荷西

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