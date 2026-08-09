心理健康／完美成績背後 孩子的無聲呼救

父母願意在孩子出現憂鬱傾向時坦誠溝通、理性輔導，可有效協助孩子走出陰霾。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華裔女高中生成績優異卻因憂鬱自殺，揭露心理危機被忽視。

華裔女高中生成績優異卻因憂鬱自殺，揭露心理危機被忽視。 重點二： 研究訪談11位移民父母，9成在孩子異常時選擇忽略不處理。

研究訪談11位移民父母，9成在孩子異常時選擇忽略不處理。 重點三：面子文化、語言隔閡與誤判症狀，使亞裔青少年求助率偏低。

一名年僅18歲、各科成績優異且修畢多門高級先修課程(AP)的華裔 女高中生，同時在青年管弦樂團中擔任首席，並順利獲得多家頂尖大學錄取。然而，該名學生在2021年因長期承受極大精神壓力與嚴重憂鬱症，於家中自殺身亡。事發前，該名學生的家人與學校均未察覺其心理異常，學生本人亦未曾向外尋求任何心理健康 協助。

這起發生於疫情 爆發第一年的悲劇，促使剛獲得克利夫蘭州立大學(Cleveland State University)教育博士學位的王華穎(Huaying Wang)展開深入研究。身為死者姑母的王華穎，於2023年至2025年間訪問了11位居住在美國的中國移民父母，從親人、教育者與研究者的多重角度，探討華人家庭對子女心理健康的認知狀況，以及為何多數家庭在孩子出現心理困境時選擇迴避專業諮商服務。

克利夫蘭州立大學教育博士王華穎。(王華穎提供)

華人家長 忽視子女心理

王華穎的研究訪談對象涵蓋不同的社會經濟背景，其中包括2位餐館從業者、9位高學歷專業人士，以及1位企業執行長(CEO)。研究結果顯示，高達九成的受訪家長在孩子出現心理異常狀況時，第一時間均選擇忽略或不予理會。

調查發現，對於做餐館的移民家長而言，他們的生活重心是拼命掙錢供孩子讀書，主觀上認為「這不是家長的問題」；而高學歷與高成就的家長，則往往對孩子寄予極高的期望。多數家長普遍認為孩子的心理困擾僅是「一時情緒低落或暫時性問題」，主張無須過度干預或尋求醫療協助。

王華穎指出，這種迴避態度主要源於華人傳統文化中的集體心理機制與多重迷思：

1. 面子文化與疾患汙名化。許多移民家長認為承認子女有心理疾患是「家醜」，在關係緊密的移民社群中，承認孩子心理有狀況常被視為向外界宣告家庭教育的失敗。受訪家長坦言，華人看重「面子」，若有好事希望外界皆知，壞事則寧願隱瞞。此外，華人社群常將「精神病」視為具歧視性的侮辱詞彙，導致家庭傾向隱瞞問題而非求助。

2. 將心理症狀誤判為生理不適。當孩子因心理壓力出現頭痛、食慾不振或掉髮等生理症狀時，華人家長多視為一般身體不適，甚至嘗試尋求中藥調理，未能及時識別出這是心理崩潰的警訊。

3. 將心理惡化歸咎於「懶惰」與缺乏動力。由於缺乏對心理疾病的認知，家長常遺漏關鍵警訊。研究中的一個個案顯示，一名12歲男孩因承受沉重學業壓力出現神情恍惚與學習困難，卻被父母斥責為「懶惰、不努力」。該名男孩隨後選擇跳樓，所幸搶救成功。教育專家指出，青少年無緣無故出現注意力不集中或精神靡遺是極具危險性的警訊，但多數家長卻常採取「靜觀其變」的敷衍態度。

新移民文化、社交困境

除了家長認知不足外，研究亦揭示了新移民與跨國家庭孩子所面臨的特殊文化與社交困境。

在俗稱「衛星寶寶」或「空中飛人家庭」的研究中，專家指出頻繁跨國搬遷會導致孩子遭受「文化拔根(Cultural Uprooting)」的衝擊。當學生剛建立微弱的安全感即被放入陌生語言與文化環境中，其心理韌性會被大幅消耗。研究個案中，一對在中美兩地頻繁搬家的父母，對孩子因語言與文化跟不上同儕而產生的沉默完全忽視，母親甚至拒絕在訪談中討論此議題。部分家長誤以為孩子適應力強，甚至主觀認定「具備跨國視野是福氣」，卻忽略了每一次搬遷都在撕裂孩子的社交圈，這種缺乏歸屬感的狀態極易轉化為隱性憂鬱症或焦慮症。

華裔生易成霸凌受害者

此外，由於西方社會對亞裔存有「模範少數(Model Minority)」的刻板印象，認為亞裔學生溫順且專注學業，華裔學生在校園中易成為排擠、嘲諷等隱性霸凌的受害者。另一名個案學生在剛進入大學時透過網路自測懷疑患有憂鬱症並向學校求助，但母親得知後仍堅稱這只是「高中升大學的過渡期」，盲目主張「安排更多事情讓孩子忙起來就好」，最終導致該名學生因病情惡化而被迫轉學。

根據美國「亞裔健康倡議(Asian American Health Initiative, AAHI)」等機構發布的報告，當西方心理諮商體制與華人傳統家庭雙重失靈時，學生便會陷入孤立無援的求助鴻溝。數據顯示，在經歷情緒困擾的亞裔青少年與大學生中，僅有約10%會尋求專業心理協助。

跨國搬遷的新移民家庭，孩子面臨特殊文化與社交困境。（本報檔案照）

現行求助機制主要面臨以下文化與體制障礙：

語言與文化隔閡。部分新移民家長帶孩子就診時，因語言不通及諮商師不了解華人文化，需透過翻譯進行溝通，導致家長產生強烈的排斥感與不便感，最終選擇放棄治療。

西方診斷標準的解讀偏差。西方校園輔導機制建立在「學生主動直接表達感受」與「家庭欣然接受轉介」的預期上。部分輔導老師因不了解華人文化背景，常將華裔學生因尊重而避免眼神接觸、或用沉默表達異議的行為，誤判為心理異常舉止。

相反地，研究中少數成功度過危機的正面案例顯示，當父母觀念開明，願意在孩子因疫情缺乏社交而出現憂鬱傾向時坦誠溝通、理性輔導，才能有效協助孩子走出陰霾。

王華穎呼籲，教育機構、家庭與社區應全面關注青少年的心理狀況，不僅要看重其學業成就，更要重視其背負的精神負擔。為彌補現有體制的不足，她提出兩項關鍵倡議：

資助雙語及雙文化心理服務：華裔人口成長快速的州政府應撥款扶持具備雙語與雙文化背景的心理健康服務，並開發能識別華人文化特殊痛苦表達方式的篩檢工具，而非全盤套用西方問卷。

編制雙語家庭聯絡員(Family Liaison)：學校應設立雙語家庭聯絡員作為文化溝通橋樑，並與華人社群信賴的機構(如中文教會、文化組織及社區中心)建立正式合作夥伴關係，讓心理健康支援真正走入華人家庭。

西方社會對亞裔存有「模範少數」的刻板印象，認為亞裔學生溫順且專注學業。（本報檔案照）