與AI同行／私校AI取代老師 成績更好？

「科技走進教室」備受爭議，學生若長時間沉迷數位科技，可能造成嚴重心理問題。（美聯社）

加州 郵報報導，每年學費高達6萬5000美元的私立學校阿爾法（Alpha），將於8月在南加 聖塔蒙尼卡開設新校區。特別的是，該校大肆宣揚用人工智慧（AI）取代傳統教師教學，學生成績甚至超越部分頂尖私立名校。

阿爾法學校代表Anna Davalantes告訴聖塔蒙尼卡太陽報（Santa Monica Sun），「學生在SAT 、ACT及加州學生學業表現與進展評估（CAASPP）等成績上，優於類似哈佛西湖高中（Harvard-Westlake School）這樣的頂尖私校。」她還稱，阿爾法學校能有此優異成績，並非出於對學生的擇優錄取。

根據該校官網，學生每天上午僅需花兩小時，在「AI家教」協助下完成學術課程，學習速度比傳統學校的學生快兩倍。下午則規畫一系列工作坊，重點培養學生生活技能，包括金融素養、團隊合作及公開演說等。

該校並以「學習引導員（Guides）」取代傳統教師，這些引導員不需具備正式教師資格，通常來自科技公司創辦者或運動教練等不同領域專業人士。公司支付他們約15萬美元年薪，主要的工作是每天至少花30分鐘與學生一對一交流，協助他們設定學業與個人成長目標。

該校表示，其個人化AI平台會依每位學生需求，自動生成「客製化」課程，在學生的電子設備上提供專屬題目。學生需全部答對後，才能進入下一個學習階段。

儘管學生主要透過數位平台學習，但學習引導員會協助他們維持在所謂的「舒適帶／金髮姑娘區間」（Goldilocks zone），也就是恰到好處的學習範圍。聖塔蒙尼卡太陽報引述該校學習引導員Derek Bergmann說法指出，引導員的角色，是協助學生維持最佳的學習狀態。這所高端學校將在南加州率先推出這項大膽實驗，首批小規模招收30個家庭。

「科技走進教室」一直備受爭議，醫學專家曾警告，學生若長時間沉迷數位科技，可能導致嚴重社交焦慮、自尊心受挫，甚至陷入憂鬱等。不過Derek Bergmann認為，科技只是工具，真正重要的是使用這項工具的目的與方式。

這套激進的教育模式也引起政府關注。聯邦教育部長麥克曼(Linda McMahon)去年9月參訪該校奧斯汀（Austin）校區時表示，善用AI對擴大機會、幫助學生替未來就業做好準備至關重要。

阿爾法學校由教育創業家MacKenzie Price與德州軟體億萬富翁Joe Liemandt共同創立，加州目前有聖塔芭芭拉、舊金山及橙縣等三個校區，紐約市也有另一校區。