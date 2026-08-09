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與AI同行／芝大法學院新生 課堂禁用筆電

記者黃惠玲
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面對人工智慧(AI)快速改變高等教育與法律產業，芝加哥大學法學院(University of Chicago Law School)日前宣布，從今年9月開始的新學年起，將全面調整課程、考試及教學方式。其中，法學院一年級核心課程將禁止學生在課堂使用筆電、平板及手機，期末考也將全面改為不連網的實體考試，希望培養學生獨立思考能力，避免過度依賴AI工具。

芝大法學院表示，學院歷經一年多與校友、律師事務所、企業、法律科技公司、教師及學生廣泛討論後，提出全新的AI教育策略。

法學院將改革方向歸納為三大核心目標：建立具抗AI能力(AI-resilient)的教學與評量方式、強化律師不可取代的人類能力，以及培養學生負責任、有效且符合倫理使用AI。

根據新政策，所有一年級核心課程，包括民事訴訟法、侵權法、契約法、財產法、刑法、憲法等，都將採一致規範。學生上課原則上不得使用電子設備，以減少依賴螢幕記錄或AI輔助，鼓勵專注參與課堂討論。不過，如指定課堂筆記員、特定教學活動，以及依法提供身心障礙學生必要協助則可例外。

此外，核心課程考試將全面改為教室內實體應試，考生不得使用網路、電子檔案或任何AI應用程式。校方表示，離線考試更能真實評估學生的法律分析能力與專業判斷。

不過，芝大並未全面禁止AI。針對法律研究與寫作(Legal Research and Writing)課程，學校要求學生先建立不依賴AI的寫作能力，再逐步學習利用AI進行法律研究、修改文章、整理草稿及準備口頭辯論。

除一年級課程外，高年級選修課程將保留較大彈性，由授課教師自行決定是否採用禁用電子設備、實體考試或其他AI管理方式。

在法律寫作方面，芝大也將修改畢業必修的「大型研究論文」(Substantial Research Paper，SRP)制度。未來學生完成論文後，必須接受教授面對面的口頭答辯，說明研究邏輯並回答提問，以確認論文確實反映學生自身的思考，而非單純依賴AI完成。

臨床法律教育(Clinical Education)方面，芝大主張AI已成為法律實務不可或缺的工具，因此將導入法律AI、交易、移民及訴訟等專業AI系統，讓學生在真實案件中學習如何正確、安全且符合倫理地運用AI，同時避免AI造成法律文件錯誤。

芝大法學院表示，未來所有課程都須在教學大綱中明確說明AI使用規範，並將持續依科技發展及法律實務需求調整政策。校方表示，法律教育的目標並非排斥AI，而是培養學生「能夠在有AI、沒有AI，以及理解AI的情況下思考」，確保畢業生兼具法律專業、批判思維與科技應用能力，在AI時代仍具競爭力。

精華 FAQ

  • 校方希望學生在核心課程中減少對螢幕與AI工具的依賴，專注參與討論並培養獨立思考與法律分析能力，避免過早把判斷交給科技輔助。

  • 一年級核心課程期末考將全面改為教室內實體離線考試，禁止連網、電子檔案與任何AI應用程式，以更真實評估學生的專業判斷與分析能力。

  • 學院並未全面排斥AI，而是先建立不依賴AI的寫作與思考基礎，再在法律研究、臨床教育與高年級選修中逐步引導學生負責任且符合倫理地運用AI。

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