SAT回來了／SAT發展趨勢 觀察重點

SAT一直是美國大學招生評估中的重要標準之一，近年來參加考試的學生人數回升。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 疫情後多校重新檢討SAT可選擇提交政策。

疫情後多校重新檢討SAT可選擇提交政策。 重點二： SAT平均表現下滑，達基準學生比例不到4成。

SAT平均表現下滑，達基準學生比例不到4成。 重點三：耶魯、MIT等頂尖校正重啟考試要求。

據華爾街日報報導，大學正在重新審視「可選擇提交考試成績」的招生政策。

疫情 期間，許多大學取消了SAT、ACT等標準化考試成績的強制提交要求，改採「可選擇提交考試成績」（test-optional）政策。然而，近年來部分學校開始恢復考試要求，其他院校也面臨重新評估相關政策的壓力。以下是目前SAT發展趨勢值得關注的幾個重點。

1.學生參加SAT的意願仍然存在

多年來，SAT一直是美國大學招生評估中的重要標準之一。

根據反對標準化考試的倡議組織FairTest的資料，目前約有90%的大學不要求申請者提交SAT或ACT成績。

不過，即使學校採取「可選擇提交」政策，招生人員通常仍會參考學生主動提交的考試分數，以協助評估申請者的學術能力。

近年來，參加SAT考試的學生人數也有所回升，顯示標準化考試在大學申請過程中仍具有一定影響力。

2.SAT考試表現持續下滑

越來越少高中生能達到SAT閱讀與數學部分所設定的基準標準。

去年，參加SAT的學生中，不到四成達到相關基準。這些標準原本用於預測學生是否有約75%的機率，在大學第一學期的大學程度數學、寫作或歷史課程中取得至少C的成績。

3.高中GPA通膨現象日益受到關注

支持恢復標準化考試要求的人士認為，由於高中GPA（平均成績）逐漸失去區分學生能力的效果，標準化考試因此變得更加重要。

事實上，即使在疫情之前，高中GPA就已長期呈現上升趨勢，使其作為衡量學生學術準備程度與預測大學表現的參考價值受到削弱。

4.頂尖大學逐漸收緊招生考試政策

部分頂尖大學近年開始調整招生政策，重新要求申請者提交標準化考試成績。

耶魯大學近期宣布，在實施多年較為彈性的招生政策後，將恢復要求申請者提交SAT或ACT成績。

此外，麻省理工學院（MIT）與達特茅斯學院（Dartmouth）也已在近年重新採用考試要求。

在加州大學（University of California）方面，數百名教授近期聯名致信，呼籲校方重新考慮恢復入學考試制度。

這些招生政策的轉變，正值SAT平均成績持續下滑之際，也引發教育界對學生學術準備程度與招生評估方式的進一步討論。