我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

SAT回來了／恢復提交SAT、ACT？ 加大急踩煞車

編譯廖宜怡
聽新聞
test
0:00 /0:00
​加大目前是美國精英大學中唯一堅持免提交SAT或ACT成績的系統。（新華社）
​加大目前是美國精英大學中唯一堅持免提交SAT或ACT成績的系統。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加大招生委員會原擬評估恢復SAT、ACT要求，卻在7月突然撤回。
  • 重點二：超過1000名教職員聯署，要求因數學能力疑慮重啟標準化測驗。
  • 重點三：加大仍未有替代方案，學術評議會稱僅調整檢視時程。

不久前才宣布將評估是否恢復要求入學申請者提供SATACT成績，加大（UC）招生委員會7月又撤回該計畫，目前並不清楚計畫為何被叫停。

5月底，超過1000名加大教職員共同簽署了一封公開信，對自2020年以來錄取的學生數學能力不足表示嚴重憂慮，呼籲加大立即恢復要求入學申請者提交SAT或ACT成績。

有鑑於此，加大招生與學院關係委員會（Board of Admissions and Relations with Schools）6月宣布，將成立兩個工作小組，一個負責評估學測在招生中扮演的角色，一個負責重新檢視加大的高中課程入學要求。

然而，在10日的會議上，招生委員會突然投票決定撤回這項計畫，先前出現在加大網站上的計畫連結現在也已被刪除。根據兩位出席會議的理事和多位了解這項決定的加大教授透露，目前並無任何替代方案。

招生委員會所屬的加大學術評議會（Academic Senate）主席帕拉佐格魯（Ahmet Palazoglu）13日晚間發表聲明表示，評議會「並未撤回對標準化學測進行全面檢視的承諾」。

帕拉佐格魯說：「鑑於這個問題的重要性，學術評議會正在修改時間表，同時確保即將進行的檢視是徹底、以證據為基礎、且參考了教職員專業知識的行動。」

加大目前是美國精英大學中唯一堅持免提交SAT或ACT成績的系統，包括所有常春藤盟校、史丹福大學和加州理工大學，都已恢復要求入學申請者提交SAT或ACT成績。

這項政策逆轉令一些加大教職員感到不安。

舊金山加大生理學教授、也是招生委員會成員史特萊克（Michael Stryker）表示，招生委員會在理事會即將召開會議前夕這麼短的時間內推翻這項計畫，可能使理事們措手不及。不過，他拒絕透露招生委員會撤銷這項計畫的細節。

史特萊克表示，招生委員會要等到秋季新學年開始後才會再次召開會議。他強調招生委員會仍擁有招生權，之後應會重新評估學測相關問題。

精華 FAQ

  • 加大招生委員會6月宣布成立2個工作小組，分別評估學測在招生中的角色，以及重新檢視高中課程入學要求，外界普遍解讀為可能恢復要求提交SAT或ACT成績。

  • 因為5月底超過1000名加大教職員聯署公開信，指出自2020年以來錄取學生的數學能力不足，認為應立即恢復要求入學申請者提交SAT或ACT成績，以強化學術判斷。

  • 學術評議會主席表示，評議會並未放棄對標準化學測的全面檢視，只是正在修改時間表，並強調後續評估會更徹底、以證據為基礎，也會納入教職員專業意見。

SAT ACT

上一則

SAT回來了／教學困境 如何定義「公平」

下一則

SAT回來了／頂尖大學 不再免交成績

延伸閱讀

更多名校恢復SAT 大學申請開跑 7個大不同

更多名校恢復SAT 大學申請開跑 7個大不同
柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個
加大錄取本地生人數創新高 柏克萊卻連降4年

加大錄取本地生人數創新高 柏克萊卻連降4年
招生等7主題 教部令大學上網表態

招生等7主題 教部令大學上網表態

熱門新聞

賓州大學古典研究教授艾蜜莉‧威爾森以其翻譯的荷馬史詩「伊利亞德」和「奧德賽」而聞名。(圖取自賓州大學penntoday網站)

賓大教授「奧德賽」譯作因諾蘭暴紅 她卻不滿意1角色選角

2026-08-02 13:59
安海瑟薇(左)飾演堅強的王后潘妮洛普，湯姆霍蘭德(右)詮釋王子鐵拉馬庫斯，努力維護家族尊嚴。(美聯社)

「奧德賽」觀影篇 撥弓弦、變成豬 兩畫面很哲學

2026-08-02 02:27
倫敦大英博物館的荷馬半身雕像。這是一尊大理石材質的荷馬柱形半身像，出土於義大利的巴亞(Baiae)，應是西元前2世紀希臘化時期原作的羅馬仿製品。(維基公共領域)

封面故事／閱讀篇 該先讀伊利亞德還是奧德賽？

2026-08-02 13:19
電影「奧德賽」的一幕，特洛伊的士兵正要把「木馬」拖進城裡獻給雅典娜。(美聯社)

封面故事／諾蘭「奧德賽」 必看5亮點

2026-08-02 02:30
露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形象，引發爭議。(美聯社)

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

2026-08-02 02:26

料理功夫／番茄雞翅

2026-08-02 02:14

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
每天一顆酪梨連吃半年 心血管出現意外變化

每天一顆酪梨連吃半年 心血管出現意外變化